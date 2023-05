Κόσμος

Der Spiegel: Ερντογάν, o μη ανίκητος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το γερμανικό περιοδικό, φιλοξένησε στο εξώφυλλό του τον Ερντογάν καθισμένο σε έναν σπασμένο θρόνο με μία σπασμένη ημισέληνο.

Και το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel στο τελευταίο του τεύχος φιλοξενεί στο εξώφυλλό του τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, να κάθεται σε σπασμένο χρυσό θρόνο και με έμβλημα επίσης πάνω στο θρόνο μία σπασμένη ημισέληνο.



Το περιοδικό χρησιμοποίησε ως τίτλο τη λέξη "unbesiegbar", που σημαίνει "ανίκητος", στο εξώφυλλό του, το οποίο περιείχε μια φωτογραφία του Ερντογάν, αλλά το έκανε να φαίνεται σαν να είχε διαγραφεί η πρώτη συλλαβή "un", δηλ. το ‘α’, υπονοώντας "μη ανίκητος". Συμπεριέλαβε επίσης tags, όπως "Αναχώρηση ή χάος;" και "Τι θα συμβεί αν χάσει ο Ερντογάν;", αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.



Τα φιλο-κυβερνητικά σχολιάζουν ότι το γερμανικό περιοδικό "έδειξε επίσης το μίσος του για την υπέρτατη θρησκεία μας δείχνοντας την ημισέληνο, το σύμβολο του Ισλάμ, ως σπασμένο".

«Η λεπτομέρεια της "ημισελήνου" στο εξώφυλλο του περιοδικού αποκαλύπτει τους πραγματικούς στόχους των Γερμανών. Το γεγονός ότι το σύμβολο της ημισελήνου, που συμβολίζει το Ισλάμ, απεικονίστηκε σε κομμάτια έδειξε ότι το Ισλάμ ήταν και στο στόχαστρο του γερμανικού Der Spiegel».



Όπως γράφει το περιοδικό, "ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρίσκεται στην εξουσία για περισσότερα από 20 χρόνια. Υπό την ηγεσία του οι Τούρκοι έχουν ευημερήσει, αλλά έχουν επίσης υποστεί καταστολή και καταπίεση. Τώρα όμως ο αιώνιος πρόεδρος μπορεί πράγματι να ηττηθεί".





Ειδήσεις σήμερα:

Στέψη Καρόλου - Μπάκιγχαμ: Χαιρετισμός από το μπαλκόνι χωρίς τον Χάρι (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε τον γιό της την ώρα που κοιμόταν

Θρακομακεδόνες: Φυγόποινος έμενε σε βίλα με…φύλαξη (εικόνες)