Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το μέγεθος της σεισμικής δόνησης και ποιο το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση ταρακούνησε το απόγευμα του Σαββάτου την Κρήτη και συγκεκριμένα την περιοχή των Χανίων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο σεισμός στην Κρήτη είχε ένταση 4,4 Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε σε εστιακό βάθος 23,6 χιλιομέτρων. Το επίκεντρο του σεισμού στην Κρήτη εντοπίζεται 41 χιλιόμετρα ΝΝΔ της Παλαιοχώρας Χανίων σε θαλάσσια περιοχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Στέψη Καρόλου - Μπάκιγχαμ: Χαιρετισμός από το μπαλκόνι χωρίς τον Χάρι (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσε τον γιό της την ώρα που κοιμόταν

Θρακομακεδόνες: Φυγόποινος έμενε σε βίλα με…φύλαξη (εικόνες)