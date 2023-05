Υγεία - Περιβάλλον

Καβάλα: Μωρό βρέθηκε νεκρό, δίπλα στην μητέρα του που... κοιμόταν!

Τραγωδία στην Καβάλα, όπου ένα βρέφος, βρέθηκε από τον παππού του, νεκρό μέσα στα αίματα, ενώ η μητέρα του παιδιού κοιμόταν ακριβώς δίπλα του.

Τραγωδία συνέβη στο πρωί του Σαββάτου στην Καβάλα, με τον θάνατο ενός μωρού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένα βρέφος, μόλις 20 ημερών διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, στις 8.40, στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το Star Βορείου Ελλάδος, στο βρέφος, εντοπίστηκε νεκρό από τον παππού του, δίπλα από τη μητέρα του. Όπως είπε η γιαγιά του μωρού, η μητέρα κοιμόταν και το μωρό βρισκόταν δίπλα της έχοντας αίματα.

Το Αστυνομικό Τμήμα Κρηνίδων έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν, ενώ φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση, που θα διενεργηθεί.

