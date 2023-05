Υγεία - Περιβάλλον

“Γέφυρα ζωής” από αστυνομικούς για 2χρονη

Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. βοήθησαν το αυτοκίνητο με το παιδί να φθάσει το δυνατόν συντομότερο στο νοσοκομείο, για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

(εικόνα αρχείου)

"Γέφυρα ζωής" στήθηκε λίγο μετά τις 12 σήμερα το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη για τη μεταφορά ενός παιδιού, ηλικίας μόλις 2,5 ετών, το οποίο φέρεται να έχει τραυματιστεί με καυστικό υγρό.

Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, αλλά και της Άμεσης Δράσης, «άνοιγαν το δρόμο», προκειμένου να φτάσει γρήγορα το παιδάκι από τη Νεάπολη, στο νοσοκομείο Παπανικολάου, καθώς εκείνη την ώρα οι δρόμοι ήταν μποτιλιαρισμένοι.

Το κοριτσάκι φέρεται να τραυματίστηκε από καυστικό υγρό στα μάτια του, χωρίς μέχρι στιγμής – να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Πηγή: grtimes.gr

