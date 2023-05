Κοινωνία

Ακράτα: βρέθηκε ανήλικη που εξαφανίστηκε από την... Ισπανία!

Η ανήλικη εντοπίστηκε στην Ακράτα και παραμένει στο νοσοκομείο της Πάτρας.

Θρίλερ με 17χρονη Ιρλανδή η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εξαφανίστηκε από την Ισπανία όπου διέμενε με την οικογένειά της και εντοπίστηκε στην Αχαΐα.

Η νεαρή κοπέλα υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έφυγε από το σπίτι της και οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της και ξεκίνησαν οι έρευνες.

Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, από την Αχαία την εντόπισαν στην Ακράτα μαζί με έναν Αμερικανό.

Δυνάμει της καταγγελίας εξαφάνισης, εκδόθηκε εισαγγελική διάταξη από την Πάτρα και η 17χρονη κοπέλα παραμένει στο νοσοκομείο "Άγιος Ανδρέας" στην Πάτρα, ώσπου να βρεθεί ένα ίδρυμα για τη φιλοξενία της γιατί μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρχει ανταπόκριση από την οικογένειά της. Η κοπέλα υποβλήθηκε σε όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις και παραμένει στο νοσοκομείο φρουρούμενη.

