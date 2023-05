Κοινωνία

Καλλιθέα: Φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών για την φωτιά που ξέσπασε σε όροφο του κτηρίου. Έκλεισε προσωρινά η Θησέως για τα αυτοκίνητα.

(Πηγή εικόνας: firefightingreece.gr)

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέαπασε σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της Αγίας Ελεούσας.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Συγκεκριμένα, επιχέιρησαν 14 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Προσωρινά σταμάτησε η διέλευση οχημάτων στην οδό Θησέως, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την παραλιακή ζώνη.

Όπως φαίνεται από τα βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο πυκνός καπνός έχει καλύψει την περιοχή της Καλλιθέας.

Φωτιά τωρα σε πολυκατοικία στην Καλλιθέα! Στη Θησεως,στην Αγία Ελεούσα! pic.twitter.com/pgtWUBhuVi — ????MandyBoo?????? (@MandyBoo2) May 6, 2023

Ο μέγιστος φόβος όλων ήταν να υπάρχει κάποιος εγκλωβισμένος στο κτήριο, κάτι που ευτυχώς δεν επαληθεύτηκε απο τους ελέγχους που έκαναν οι πυροσβέστες, οι οποίο μετά απο περίπου 40 λεπτά έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρειος Πάγος: “Ιδιωτικές παραλίες ο νόμος δεν γνωρίζει”

Στέψη Καρόλου - Μπάκιγχαμ: Χαιρετισμός από το μπαλκόνι χωρίς τον Χάρι (εικόνες)

ΓΣΕΕ: Οδηγός Εργασιακών Δικαιωμάτων σε ηλεκτρονική μορφή