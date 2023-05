Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας από Κοζάνη: εθνικό έγκλημα η βίαιη απολιγνιτοποίηση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε από την Κοζάνη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Να τοποθετηθούν πάνω στο "Συμβόλαιο Αλλαγής" του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας από τις προοδευτικές δυνάμεις, λέγοντας ότι ο μόνος του αντίπαλος είναι "η χειρότερη δεξιά από τη μεταπολίτευση και μετά", και απευθυνόμενος στους κατοίκους της Κοζάνης δεσμεύτηκε για την υλοποίηση ενός συγκροτημένου σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, της ενεργειακής ανασφάλειας και τη δίκαιη μετάβαση.

"Απευθυνόμαστε πρώτα στους πολίτες αλλά και στις προοδευτικές δυνάμεις και τους λέμε πείτε μας με ποιο από αυτά τα 11 άρθρα διαφωνείτε, τι ακριβώς θα θέλατε να προσθέσετε", είπε ο κ. Τσίπρας και απάντησε στον Δημήτρη Κουτσούμπα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας: "Απευθυνόμαστε με ειλικρίνεια και θέλουμε σοβαρές απαντήσεις. Και δεν μπορεί η απάντηση να είναι ένας ανιστόρητος διμέτωπος. Ο κ. Κουτσούμπας μας είπε προχθές ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η χειρότερη που πέρασε στην ιστορία. Θυμήθηκα το "τι Πλαστήρας τι Παπάγος", που λέγανε κάποτε. Δεν έχουν μάθει τίποτα από την πρόσφατη ιστορία μας που οδήγησαν χτες οι λάθος γραμμές της Αριστεράς εκείνη την εποχή;

Και είδαμε και τον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος θέλει για τον εαυτό του να είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης της πνευματικής κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου. Όμως, εγώ ένα έχω μάθει από αυτή την κληρονομιά και την παρακαταθήκη ότι έναν αντίπαλο είχε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τη Δεξιά. Δεν είχε διμέτωπο. Δεν είχε μέτωπο με την Αριστερά. Δεν είχε μέτωπο με τις προοδευτικές δυνάμεις.

Κι εγώ σήμερα απλώνω το χέρι στις προοδευτικές δυνάμεις, γιατί μέτωπο έχω με τη χειρότερη δεξιά κυβέρνηση που έχει περάσει από τον τόπο τα 49 χρόνια της μεταπολίτευσης.

Όταν εμείς μιλάμε για την ανάγκη μιας μεγάλης Αλλαγής δεν είναι γιατί μηρυκάζουμε τα συνθήματα του παρελθόντος. Είναι γιατί η Αλλαγή έχει γίνει ανάγκη για το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου. Αν δεν αλλάξει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα δούμε άσπρη μέρα. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ο τρόπος για να ματαιωθεί το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη και να πανηγυρίσει ο λαός".

Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στον πρωθυπουργό και για την υπόθεση του πρώην βουλευτή Γρεβενών Ανδρέα Πάτση.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο κ. Μητσοτάκης δεν θα προσέλθει σε μία τηλεοπτική αναμέτρηση μαζί του, γιατί, όπως είπε, "δεν έχει επιχειρήματα".

"Θα έρθει, όμως, την Τετάρτη σε μία στημένη τηλεοπτική διαδικασία παράλληλων μονολόγων γιατί η Νέα Δημοκρατία θέλησε να μην υπάρχει ούτε ελεύθερη ερώτηση από τους δημοσιογράφους όχι διάλογος ανάμεσα στους πολιτικούς αρχηγούς", επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ο κ. Τσίπρας κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι "αδίκησε" τη Δυτική Μακεδονία και ότι "διέπραξε εθνικό έγκλημα με την βίαιη απολιγνιτοποίηση".

Δεσμεύτηκε πως αν εκλεγεί πρωθυπουργός από την επόμενη μέρα θα έχει ιδιαίτερη έγνοια και σχέδιο για τη Δυτική Μακεδονία και σημείωσε:"Πρώτα από όλα το ενεργειακό μείγμα της χώρας θα προχωρήσει ομαλά στη λεγόμενη απολιγνιτοποίηση. Όχι για να δώσουμε έμφαση στο φυσικό αέριο αλλά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας".

Στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε τις παρακάτω δεσμεύσεις:

Μετάθεση του χρόνου λήξης της Πέμπτης Μονάδας στην Πτολεμαΐδα, διότι, όπως είπε, " το ενεργειακό μας μείγμα δεν μπορεί να μην έχει λιγνίτη όταν έχει το ενεργειακό μείγμα της Γερμανίας λιγνίτη. Θα έχει μειωμένο αλλά θα έχει στο 20%".

Ενίσχυση του Ταμείου Μετάβασης για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και μιας αναπτυξιακής προοπτικής στη Δυτική Μακεδονία.

Θέσπιση της ρήτρας μηδενικού αναπτυξιακού και κοινωνικού ελλείμματος, που σημαίνει δέσμευση για τις θέσεις εργασίας και για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της περιοχής. Ο στόχος είναι να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας και το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Δυτικής Μακεδονίας.

Μεταρρύθμιση του θεσμού των ενεργειακών κοινοτήτων.

Χωροταξικός σχεδιασμός για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Θα επιστρέψει στην τοπική κοινωνία τις αγροτικές γαίες που πήρε η ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια.

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι η συγκέντρωση στον κεντρικό πεζόδρομο της Κοζάνης "έστειλε μήνυμα νίκης και θύμισε μέρες θριάμβου της δημοκρατικής παράταξης".

"Στην πρώτη θητεία σώσαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία τώρα θα σώσουμε τους πολίτες από τη χρεοκοπία και θα γλιτώσουμε τη χώρα από τα χειρότερα", τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ειδήσεις σήμερα:

Καβάλα: Μωρό βρέθηκε νεκρό, δίπλα στην μητέρα του που... κοιμόταν!

Ντόρα Μπακογιάννη: το τρολάρισμα για τα γενέθλιά της από τα εγγόνια της (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: “Μαχαίρωσα τον γιό μου, επειδή... τον μπέρδεψα με τον άντρα μου”!