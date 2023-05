Αθλητικά

ΟΦΗ - Ιωνικός: αήττητοι οι Κρήτες, για “τελικό σωτηρίας” οι Νικαιώτες

Ένταση μέχρι το φινάλε και προσπάθεια για τη νίκη και από τις δύο ομάδες που ήρθαν ισόπαλες στο "Θεόδωρος Βαρδινογιάννης".

Ο ΟΦΗ και ο Ιωνικός αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 στο Ηράκλειο, για την 6η αγωνιστική των Play Out της Super League και πλέον οι Νικαιώτες επικεντρώνονται στον «τελικό» με τη Λαμία, όπου θα παίξουν την παραμονή τους.

Ο ΟΦΗ μπήκε αποφασισμένος στον αγωνιστικό χώρο και στο 7΄ είχε την πρώτη του μεγάλη στιγμή, όταν ο Μπάκιτς πήρε την κεφαλιά, με τον Χουτεσιώτη να πραγματοποιεί σωτήρια επέμβαση. Δύο λεπτά αργότερα οι Κρήτες απείλησαν και πάλι με τον Μπάκιτς, ο οποίος είδε μετά από εκτέλεση φάουλ την μπάλα να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι. Κόντρα στην ροή του αγώνα ωστόσο οι Νικαιώτες ήταν αυτοί που άνοιξαν το σκορ στο 13΄. Ο Μάντζης μπήκε από τα δεξιά, έκανε την σέντρα και ο Μασάς από κοντά δεν είχε πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στο υπόλοιπο του πρώτου ημιχρόνου και τελικά έφεραν το ματς στα ίσα στο 45΄, με πρωταγωνιστή και πάλι τον Μπάκιτς, ο οποίος με απευθείας εκτέλεση φάουλ άφησε... άγαλμα τον Χουτεσιώτη.

Στο 52΄ ο ΟΦΗ έμεινε με δέκα παίκτες, μετά την αποβολή του Πασαλίδη για μαρκάρισμά με τις τάπες πάνω στον αστράγαλο του Φαντιγκά, και ο Ιωνικός εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό του πλεονέκτημα περνώντας και πάλι μπροστά στο σκορ. Συγκεκριμένα στο 65΄ ο Φαντιγκά τροφοδότησε τον Μάντζη στην πλάτη της άμυνας, με τον τελευταίο να στρώνει την μπάλα στον Μασάς, που έγραψε το 2-1. Και πάλι, όμως, ο ΟΦΗ δεν σήκωσε λευκή πετσέτα και στο 81΄ ο Ντιφουμά «μοίρασε» στον Ντίκο, ο οποίος με κεφαλιά από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 2-2.

ΔIAITHTHΣ: Γκορτσίλας

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ντίκο, Περέα - Τσιγκρίνσκι, Σάκιτς

ΚΟΚΚΙΝΕΣ: Πασαλίδης

Οι συνθέσεις:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς - Λάρσον, Βούρος, Πασαλίδης, Γιαννούλης (75' Διαμαντής), Θοράριρσον - Περέα, Ντιουσέ, Μπάκιτς - Ντίκο (90'+5' Μοσκέρα), Φελίπε (75' Μπιφούμα).

Ιωνικός (Μιχάλης Γρηγορίου): Χουτεσιώτης - Μύγας, Ρομαό, Τσιγκρίνσκι, Σόουζα (85' Μάνος), Βαλεριάνος - Κάνιας, Σάκιτς (85' Ελευθεριάδης), Φαντιγκά (71' Γούλερι) - Μασάς, Μάντζης.

Super League - Play Out: η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική

7. ΟΦΗ: 38 βαθμοί

8. Ατρόμητος: 37 βαθμοί

9. ΠΑΣ Γιάννινα: 33 βαθμοί

10. Αστέρας Τρίπολης: 30 βαθμοί

11. Παναιτωλικός: 30 βαθμοί

12. Λαμία: 28 βαθμοί

13. Ιωνικός: 26 βαθμοί

14. Λεβαδειακός: 25 βαθμοί

