Ατρόμητος - Παναιτωλικός: νίκη για τους γηπεδούχους... σωτηρία για τους Αγρινιώτες

Ο Ατρόμητος, επικράτησε εντός έδρας του Παναιτωλικού, σε μιια νίκη... γοήτρου, παρά βαθμολογικής αξίας.

Χαμογελαστοί έφυγαν Ατρόμητος και Παναιτωλικός από το Περιστέρι. Οι μεν γηπεδούχοι επειδή επικράτησαν με 2-0, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής των Play Out, οι δε φιλοξενούμενοι επειδή, παρά την ήττα, θα βρίσκονται και του χρόνου στη Super League, καθώς τους ευνόησαν τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Αγκιμπού Καμαρά (30’) και Βίκτωρ Κλωναρίδης (85’) τα γκολ για την ομάδα του Κρις Κόουλμαν.

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό στο ξεκίνημά του. Μόλις στο 5ο λεπτό ο Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος βρέθηκε μόνος του πλάγια και δεξιά, ωστόσο πλάσαρε άστοχα. Στο συμπλήρωμα του δεκαλέπτου, ήταν η σειρά του Τζόναθαν Μόρσεϊ να απειλήσει, όμως ο Λορέντιου Μπρανέσκου μπλόκαρε σε δυο χρόνους. Το σκηνικό επαναλήφθηκε και στο 16’, με τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου να διώχνει δύσκολα σε κόρνερ. Κι εκεί που τα «καναρίνια» φάνηκαν να ελέγχουν το ματς, ήρθε το γκολ για τους γηπεδούχους.

Στη συμπλήρωση του ημιώρου, ο Κλωναρίδης μπήκε και σούταρε από τα δεξιά, ο Αλέξανδρος Μαλής έβαλε την προβολή, με την μπάλα να φτάνει Καμαρά που δεν είχε πρόβλημα να ανοίξει το σκορ. Σα να μην έφτανε αυτό για τον Γιάννη Αναστασίου, είδε και τον Κωνσταντίνο Αποστολάκη να βγαίνει εκτός λόγω τραυματισμού. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Σεμπάστιαν Μλάντεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα έπειτα από στατική φάση, ωστόσο στο ξεκίνημα ο Διαμαντής Χουχούμης ήταν σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν με επιθετική διάθεση στο δεύτερο ημίχρονο. Την κεφαλιά του Ζοάο Πέδρο στο 54’ έδιωξε σε κόρνερ ο Μπρανέσκου ενώ αυτό του Χουάνμπι στο 63’ πέρασε έξω. Ενδιάμεσα, Οικονομίδης (59’) και Κλωναρίδης (61’) απείλησαν την εστία του Γιάννη Ανέστη. Στο 71’ ήταν η σειρά του Καμαρά να μη βρει στόχο, σε καλά οργανωμένη αντεπίθεση.

Ο Νίκος Καρέλης λίγο έλειψε να γίνει «χρυσή αλλαγή» για τον Παναιτωλικό, αλλά στο δυνατό σουτ που επιχείρησε στο 80’, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι. Σαν να μην έφτανε αυτό για τα «καναρίνια», ήρθε στο 85’ το δεύτερο γκολ για τον Ατρόμητο, με τον Κλωναρίδη να «χτυπάει» στην κόντρα για το 2-0.

Σκορ το οποίο δεν άλλαξε στα λεπτά που απέμειναν, ωστόσο ο Παναιτωλικός κατάφερε να σώσει την κατηγορία παρά την ήττα, αφού με 30 βαθμούς δεν κινδυνεύει, μια αγωνιστική πριν το φινάλε, ούτε από τον Ιωνικό (26) ούτε και από τον Λεβαδειακό (25).

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Τσέτσιλας (Γρεβενών)

Κίτρινες:

Οι συνθέσεις:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόουλμαν): Μπρανέσκου, Αθανασίου, Κεσχρίντα, Χατζηισαϊας, Μαυρομμάτης, Γκονζάλες, Καμαρά (87’ Φριντζόνσον), Οικονομίδης (79’ Ερλινγκμαρκ), Κλωναρίδης, Κωτσόπουλος (87' Τζαβίδας), Ρομπάιγ (67’ Ροτάριου).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Ανέστης, Αποστολάκης (36’ Ντουάρτε), Λάρσον, Μαλής, Χουχούμης, Μλάντεν, Μπουζούκης (46’ Ντίας), Ξενιτίδης (61’ Κολοβός), Μόρσεϊ (74’ Καρέλης), Χουάνπι, Ζοάο Πέδρο.

Super League - Play Out: η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική

7. ΟΦΗ: 38 βαθμοί

8. Ατρόμητος: 37 βαθμοί

9. ΠΑΣ Γιάννινα: 33 βαθμοί

10. Αστέρας Τρίπολης: 30 βαθμοί

11. Παναιτωλικός: 30 βαθμοί

12. Λαμία: 28 βαθμοί

13. Ιωνικός: 26 βαθμοί

14. Λεβαδειακός: 25 βαθμοί

