Στέψη Καρόλου: οπαδοί της Λίβερπουλ αποδοκίμασαν τον νέο βασιλιά (βίντεο)

Με απδοκιμαστικές "ιαχές" γέμισε το Άνφιλντ κατά την ανάκρουση του "God save the King".

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ, μάλλον δεν είδαν με καλό "μάτι" την στέψη του Βασιλιά Κάρολου Γ' και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου πριν από την αναμέτρηση της Premier League με την Μπρέντφορντ στο Άνφιλντ, "γιούχαραν" τον νεοεστεμμένο βασιλιά.

Η Premier League πρότεινε στις ομάδες να ακουστεί ο εθνικός ύμνος πριν από τη σέντρα των αναμετρήσεων, προς τιμή της στέψης του Βασιλιά Καρόλου.

Οι οπαδοί της Λίβερπουλ δεν είδαν αυτή τη κίνηση με καλό μάτι και αποδοκίμασαν τον νέο Βασιλιά, την ώρα που από τα μεγάφωνα ακουγόταν το "God Save The King".

Οι αποδοκιμασίες, δεν σταμάτησαν εκεί καθώς και μετά την έναρξη του αγώνα, τραγούδησαν υβριστικά συνθήματα κατά του στέμματος και της βασιλικής οικογένειας.

Liverpool fans booing the national anthem before kick off pic.twitter.com/3tfyJqXZR6 — Football Fights (@footbalIfights) May 6, 2023

Liverpool fans booing the national anthem this evening. ???



pic.twitter.com/MWn096yHvK — The Left Wing Society (@LeftWingSociety) May 6, 2023

