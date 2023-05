Αθλητικά

ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης: νίκη... παραμονής για “Άγιαξ” και Αρκάδες

Χαμόγελα για νικητές και για ηττημένους στους "Ζωσιμάδες". Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή του Κόντε στην αγωνιστική δράση.

Με τον Ροσέρο να σημειώνει στο 84΄ το μοναδικό, αλλά «χρυσό» γκολ της αναμέτρησης, ο ΠΑΣ Γιαννινα νίκησε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στους «Ζωσιμάδες», για την 6η αγωνιστική των Play Out και «κλείδωσε» και μαθηματικά την παραμονή των Ηπειρωτών στη Super League.

Παρέμειναν κατηγορία, παρά την ήττα τους οι Αρκάδες, ενώ την ίδια ώρα προέκυψε ακόμη μια ομάδα που αποχαιρετά τα σαλόνια της πρώτης κατηγορίας.

Στα αξιοσημείωτα του αγώνα η επιστροφή του Πέδρο Κόντε σε αγώνα του ΠΑΣ, μετά τη ρήξη χιαστών που υπέστη στην αρχή της σεζόν. Ο 34χρονος φορ πέρασε στο ματς αντί του Μορέιρα στο 62ο λεπτό και όπως ήταν αναμενόμενο αποθεώθηκε από τον κόσμο.

Μετά από ένα «φτωχό» σε φάσεις και ήρεμο για τις δύο εστίες πρώτο ημίχρονο, ο Αστέρας ανέβασε στροφές στην επανάληψη και πάλεψε για το «διπλό». Οι Αρκάδες μάλιστα βρέθηκαν στο 75΄ μία ανάσα από το 1-0, όταν ο Μπαρτόλο απείλησε με ωραία ατομική ενέργεια και σουτ την αντίπαλη εστία, υποχρεώνοντας τον Αθανασίου σε εντυπωσιακή απόκρουση σε κόρνερ.

Ωστόσο, παρά την πίεση του Αστέρα, ο ΠΑΣ ήταν αυτός που χαμογέλασε... Στο 84΄ και μετά από εκτέλεση φάουλ ο Ροσέρο έγινε αποδέκτης της μπάλας και με σουτ μέσα από την περιοχή έγραψε το 1-0, που ήταν και τελικό, εξασφαλίζοντας στην ομάδα των Ιωαννίνων και μαθηματικά την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γκάμαρης (Αθήνα)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σόρια - Γκαρθία, Τιλίκα

Οι συνθέσεις:

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Αθανασίου, Σόρια, Εραμούσπε, Παντελάκης (92΄Μπορνταγκαράι), Πήλιος, Μορέιρα (62΄Κόντε), Λιάσος, Γκίνο, Τζίμας, Παμλίδης(90΄' Καραχάλιος), Μπάλαν (62΄Ροσέρο).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιάννης Δουβίκας): Παπαδόπουλος, Γκαρθία, Ατιένθα, Καστάνιο, Άλβαρες, Μουνάφο, Ιγκλέσιας, Ρεγκίς (88΄Μπερτόγλιο), Τιλίκα (78’ Σανταφέ), Μπαρτόλο, Σίτο (88; Κωστέας).

Super League - Play Out: η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική

7. ΟΦΗ: 38 βαθμοί

8. Ατρόμητος: 37 βαθμοί

9. ΠΑΣ Γιάννινα: 33 βαθμοί

10. Αστέρας Τρίπολης: 30 βαθμοί

11. Παναιτωλικός: 30 βαθμοί

12. Λαμία: 28 βαθμοί

13. Ιωνικός: 26 βαθμοί

14. Λεβαδειακός: 25 βαθμοί

