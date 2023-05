Αθλητικά

Λαμία - Λεβαδειακός: υποβιβασμός στις καθυστερήσεις για τους Βοιωτούς

Η Λαμία διεκδικεί την παραμονή της στην Superleague ενώ ο Λεβαδιακός αποχαιραιτά πρόωρα την μεγάλη κατηγορία.

Επειτα από ένα δραματικό παιχνίδι, Λαμία και Λεβαδειακός αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Αθανάσιος Διάκος», για την 6η αγωνιστική των Play Out. Με το αποτέλεσμα αυτό, η Λαμία θα διεκδικήσει την παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία την τελευταία αγωνιστική – με τον Ιωνικό να είναι ο έτερος διεκδικητής – σε αντίθεση με τον Λεβαδειακό που αποχαιρετά πρόωρα τα σαλόνια.

Τα πάντα κρίθηκαν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με το γκολ του Ζόραν Τόσιτς να «λυτρώνει» την ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου». Η οποία, νωρίτερα, είχε χαμένο πέναλτι με τον Τζέισον Μεντίνα (42’) ενώ είδε και τον Γιώργο Νίκα (45’+1’) να ευστοχεί στο δικό του, ανοίγοντας το σκορ για τους φιλοξενούμενους. Που είχαν και δοκάρι με τον μεγάλο άτυχο, Μπακαρί Σακό (76’).

Το άγχος ήταν εμφανές στις κινήσεις των ποδοσφαιριστών. Έπειτα από ένα αναγνωριστικό πρώτο δεκάλεπτο, ο Λεβαδειακός ήταν αυτός που απείλησε πρώτος, όμως η κεφαλιά του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στο 11’ ήταν άστοχη. Δυο λεπτά αργότερα, ήταν η σειρά του Μεντίνα να απειλήσει, αλλά ο Κριστιάν Γκροφ δεν κινδύνεψε, όπως και στο 16’. Στο επόμενο λεπτό, η υπέροχη μακρινή πάσα του Αλφρέντο Μεχία βρήκε τον Γιώργο Βρακά σε θέση βολής, όμως ο 22χρονος μέσος σούταρε άουτ από πλεονεκτική θέση.

Λίγο πριν το ημίωρο οι γηπεδούχοι σπατάλησαν σπουδαία ευκαιρία. Κρίστοφερ Νούνιες και Ρούμπεν Μαρτίνεθ πίεσαν τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα που έκανε το λάθος, αλλά ο Γκροφ αναδείχθηκε νικητής στο τετ-α-τετ με τον 26χρονο Κοσταρικανό μέσο της Λαμίας. Ακόμη μεγαλύτερη, όμως, ήταν αυτή του 42ου λεπτού. Με υπέροχη ενέργεια ο Μεντίνα ξέφυγε από τον Τσάπρα και κέρδισε πέναλτι από τον Παζ. Ο Κολομβιανός μεσοεπιθετικός πήρε πάνω του την εκτέλεση, σούταρε με δύναμη στο κέντρο της εστίας, ωστόσο ο Ούγγρος τερματοφύλακας των Βοιωτών έδιωξε πέφτοντας με το αριστερό του πόδι.

Το σοκ για τη Λαμία ήταν μεγάλο κι έγινε ακόμη μεγαλύτερο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ο Γιάννης Γιαννιώτας ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Φάνη Τζανδάρη, με τον Νίκα να ευστοχεί από την άσπρη βούλα για το 0-1. Οι παίκτες του Λεωνίδα Βόκολου μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο με διάθεση να κλείσουν τους αντιπάλους τους στα καρέ τους. Χωρίς, όμως, να καταφέρουν να δημιουργήσουν σημαντικές ευκαιρίες.

Αντίθετα, στο 76’, ο Μπακαρί Σακό θα μπορούσε να χριστεί σκόρερ, όταν το αριστερό σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής, έστειλε την μπάλα στη ρίζα της αριστερής δοκού του Αλεξέι Κοσέλεφ. Η ατυχία για τον Σακό συνεχίστηκε, καθώς σε ανύποπτη φάση έπεσε άτσαλα στο έδαφος και χρειάστηκε, μάλιστα, να μεταβεί με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Και, το κακό για τον Λεβαδειακό – και καλό για τη Λαμία – ολοκληρώθηκε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων.

Ο Τόσιτς, που είχε περάσει αλλαγή στο ματς, με αριστερό πλασέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής νίκησε τον – ανίκητο μέχρι τότε – Γκροφ, κάνοντας το 1-1. Η μπάλα, μάλιστα, βρήκε και πάνω στον Λιάγκα, αλλάζοντας όσο χρειαζόταν πορεία για να καταλήξει στα δίχτυα. Απόλυτο κοντράστ συναισθημάτων, με τους παίκτες της Λαμίας να πανηγυρίζουν κι αυτούς του Λεβαδειακού να μην μπορούν να το πιστέψουν.

Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου το ερχόμενο Σάββατο (13/5) κοντράρεται με τον Ιωνικό στη Νεάπολη, σε ένα ματς «τελικός» στη μάχη της παραμονής, αφού τις δυο ομάδες χωρίζουν δυο βαθμοί, με τη Λαμία να έχει την πολυτέλεια να αγωνιστεί για δύο αποτελέσματα.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

Κίτρινες: Νούνιες, Σιμόν, Στάνκο, Μανούσος – Μεχία, Μπελμόντ, Χάμοντ.

Οι συνθέσεις:

ΛΑΜΙΑ (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Αμπάντα, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σλίβκα, Τζανδάρης (62’ Τσούκαλος), Νούνιες (55’ Τσιλούλης), Στάνκο, Μαρτίνεθ (69’ Τόσιτς), Μεντίνα (69’ Μανούσος).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάννης Πετράκης): Γκροφ, Χάμοντ, Τσάπρας, Νίκας, Μεχία (90’+2’ Συμελίδης), Γιαννιώτας (90’+2’ Ντεντάκης), Γερεμέγεφ (46’ Σακό/83’ Μπελμόντ), Βρακάς (73’ Σαχπεκίδης), Λιάγκας, Παναγιώτου, Παζ.

Super League - Play Out: η βαθμολογία μετά την 6η αγωνιστική

7. ΟΦΗ: 38 βαθμοί

8. Ατρόμητος: 37 βαθμοί

9. ΠΑΣ Γιάννινα: 33 βαθμοί

10. Αστέρας Τρίπολης: 30 βαθμοί

11. Παναιτωλικός: 30 βαθμοί

12. Λαμία: 28 βαθμοί

13. Ιωνικός: 26 βαθμοί

14. Λεβαδειακός: 25 βαθμοί

