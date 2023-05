Αθλητικά

Στίβος - Τριπλούν: Η Βοκοτοπούλου πέτυχε την κορυφαία επίδοση στην Ευρώπη για φέτος

Με το μεγάλο άλμα της, η νεαρή αθλήτρια, πέτυχε την καλύτερη φετινή επίδοση στην κατηγορία της, στην Ευρώπη.

(πηγή εικόνας: ΣΕΓΑΣ)

Η Αναστασία Βοκοτοπούλου «προσγειώθηκε» σήμερα στα 13,34μ. στο τριπλούν, στη διάρκεια του 3ου Αλεξανδρινού μίτινγκ στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, και έγινε η κορυφαία Ευρωπαία της κατηγορίας της (Κ20) για το 2023.

Η αθλήτρια του Παναγιώτη Μπαλταδούρου πέτυχε μεγάλο ατομικό ρεκόρ (είχε 12,70μ.), σημείωσε επίδοση καλύτερη από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 κι έδειξε πως στη διοργάνωση της Ιερουσαλήμ θα είναι σε θέση να διεκδικήσει μια θέση ψηλά στην κατάταξη.

Η 19χρονη έδειξε σταθερότητα σε μεγάλες προσπάθειες, αφού είχε ακόμη άλματα στα 12,47μ., 12,87μ., 12,73μ., 12,92μ. και 13,16μ., ενώ η επίδοσή της τη φέρνει παράλληλα στο Νο 3 του κόσμου για φέτος.

Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η επίσης 19χρονη Αλεξάντρα Μίτροβιτς με 13,10μ. (-2,0), η οποία επίσης έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Κ20.

Η Σωτηρία Ράπτη μπορεί να μην πήγε όσο μακριά θα ήθελε, ωστόσο πέτυχε το στόχο της, αφού σημείωσε επίδοση 12,97μ., καλύτερη από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ23.

