Πολιτική

Χαλκίδα - Μητσοτάκης: Στις κυβερνήσεις συνεργασίας ο ένας υπονομεύει τον άλλον

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Χαλκίδα, όπου μεταξύ άλλων, παραβρέθηκε σε εκδήλωση μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά.

«Θέλω να ξαναχτίσουμε μαζί αυτό το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα του πατριωτισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού το οποίο χτίστηκε το 2019 και θα ξαναδυναμώσει τώρα για να μας δώσει αποτέλεσμα αντίστοιχο και αν όχι και καλύτερο. Για να μπορέσουμε να έχουμε την ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές. Χρειαζόμαστε σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Δεν χρειαζόμαστε ασταθείς κυβερνήσεις συνεργασίας που ο ένας θα υπονομεύει τον άλλον. Είναι το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα» επεσήμανε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί να τον υποδεχτούν στη Χαλκίδα.



Οι αντίπαλοί μας, τσακώνονται «σαν τα κοκόρια» για το τι έγινε το 1981. Εμείς συζητάμε για την Ελλάδα του 2023, για την Ελλάδα του 2027



«Βλέπω τους πολιτικούς μας αντιπάλους εδώ και 48 ώρες να τσακώνονται “σαν τα κοκόρια” για την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και τι έγινε το 1981. Δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση. Εμείς συζητάμε για την Ελλάδα του 2023, για την Ελλάδα του 2027, για το πώς θα μειώσουμε φόρους, πώς θα φέρουμε δουλειές, πώς θα γίνει η κοινωνία μας πιο δίκαιη, πώς θα ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς θα δρομολογήσουμε μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία αφορούν, εδώ, ειδικά στην Εύβοια, στη Χαλκίδα», υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός.



Μπορεί τα πράγματα με την Τουρκία να ξαναδυσκολέψουν μετά τις τουρκικές εκλογές. Το ερώτημα είναι, ποιος πρέπει να διαχειριστεί έναν δύσκολο γείτονα σε μια δύσκολη γειτονιά



«Ο κόσμος μας είναι πολύ περίπλοκος. Και οι δυσκολίες, δυστυχώς, δεν θα λείπουν και την επόμενη μέρα. Γι’ αυτό και η εμπειρία και η σταθερότητα έχουν μεγάλη σημασία», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.



«Προσέξτε, σε μια εβδομάδα έχει εκλογές η Τουρκία. Και δεύτερες εκλογές, λογικά, στις 28 Μαΐου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον γείτονά μας. Έχουμε τώρα μια καλή περίοδο, αλλά μπορεί τα πράγματα να ξαναδυσκολέψουν την επόμενη μέρα. Το ερώτημα είναι, ποιος πρέπει να διαχειριστεί έναν δύσκολο γείτονα σε μια δύσκολη γειτονιά; Ποιος θα υπερασπιστεί, τελικά, την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας; Ποιος θα μπορέσει να χτίσει τις συμμαχίες εκείνες ώστε πραγματικά η πατρίδα μας να αισθάνεται ισχυρή και ασφαλής» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.





Το δίλημμα των εκλογών: θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή θα κυλήσουμε πίσω;



«Αυτό τελικά είναι το δίλημμα των εκλογών: αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα κυλήσουμε πίσω. Αν θα συνεχίσουμε σε μία αναπτυξιακή πορεία με καλύτερες δουλειές, μείωση της ανεργίας, μείωση των φόρων ή αν θα ξαναγυρίσουμε σε πολιτικές υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης -τα θυμάστε καλά-, αν θα εξακολουθούμε εμείς να στηρίζουμε τους συνταξιούχους», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.



Το ολοκληρωμένο σχέδιο μας για τη βόρεια Εύβοια αρχίζει και αποδίδει. Ο δρόμος που θα συνδέει την Χαλκίδα με την κεντρική και τη βόρεια Εύβοια θα γίνει πραγματικότητα



«Επρεπε να σκύψουμε πάνω στη βόρεια Εύβοια και να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων που είδαν το βιος τους από τη μια στιγμή στην άλλη να καταστρέφεται. Και δεν νομίζω ότι ποτέ έχει υπάρξει πιο γρήγορη και πιο συστηματική αντίδραση, και ως προς τις αποζημιώσεις αλλά και ως προς το όραμά μας για την βόρεια Εύβοια, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο ήδη αρχίζει και αποδίδει. Βλέπετε την επισκεψιμότητα στη βόρεια Εύβοια, πόσο αυξημένη είναι.



Και βέβαια, από όλα τα σημαντικά που κάνουμε για τη βόρεια Εύβοια θα ξεχωρίσω ένα και μόνο: είναι ο δρόμος ο οποίος θα βγάλει την βόρεια Εύβοια από την απομόνωση. Οι μελέτες του δρόμου ήδη προχωρούν, βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι δέσμευσή μου προσωπική. Όπως σας είχα δώσει δέσμευση ότι θα βρω λύση στο πρόβλημα της παράκαμψης της Χαλκίδας, έτσι σας δίνω και τώρα δέσμευση ότι ο δρόμος που θα συνδέει την Χαλκίδα, την κεντρική Εύβοια, με τη βόρεια Εύβοια θα γίνει πραγματικότητα και θα γίνει πραγματικότητα από τη δική μας κυβέρνηση» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετείχε στα εγκαίνια του Πολεμικού Μουσείου Χαλκίδας, στην διάρκεια των οποίων είχε σύντομη συνομιλία με τον ΑΝτώνη Σαμαρά.

Ολόκληρος ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού στη Χαλκίδα



Σας ευχαριστώ πολύ γι’ αυτή την πολύ όμορφη υποδοχή. Ένα μπορώ να πω, έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο σήμερα από την τελευταία φορά που μίλησα στη Χαλκίδα. Αυτό κάτι λέει για τις εκλογές της 21ης Μαΐου και για τα αποτελέσματα της Εύβοιας.



Φίλες και φίλοι, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Δήμαρχε, με πολύ μεγάλη χαρά επισκέπτομαι για ακόμα μία φορά το νησί της Εύβοιας και μια πόλη την οποία αγαπώ ιδιαίτερα.



Θέλω να ξεκινήσω λέγοντάς σας πόσο καλή και παραγωγική ήταν η συνεργασία μας αυτά τα τελευταία τέσσερα χρόνια και με τον Περιφερειάρχη αλλά και με τη Δήμαρχο. Τονίζω αυτό το επίπεδο συνεργασίας γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι μία σειρά από προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν πάντα από το κεντρικό κράτος. Πρέπει να λύνονται σε επίπεδο Περιφέρειας και σε επίπεδο Δήμου και η αλήθεια είναι ότι, για πρώτη φορά θα έλεγα στην ιστορία της αυτοδιοίκησης, οι Περιφέρειες αλλά και οι Δήμοι είχαν να διαχειριστούν τόσο σημαντικά κονδύλια, τα οποία όμως τα έβαλαν και δούλεψαν προς όφελος των δημοτών σας, προς όφελος της Περιφέρειας. Γι’ αυτό θα έλεγα ότι είμαι εξαιρετικά ικανοποιημένος.



Πρέπει να σας πω ότι βρίσκομαι σήμερα εδώ 15 μέρες πριν από τις κρίσιμες εκλογές της 21ης Μαΐου. Είμαι απολύτως σίγουρος ότι και η Χαλκίδα και η Εύβοια θα στείλουν μήνυμα νίκης σε αυτές τις εκλογές. Μήνυμα νίκης, μήνυμα σταθερότητας, μήνυμα προόδου, μήνυμα αυτοπεποίθησης, για μία ισχυρή Ελλάδα, η οποία πρέπει να συνεχίσει τον δρόμο τον οποίον πορευθήκαμε αυτά τα τέσσερα χρόνια.



Ένας δρόμος που, όπως ξέρετε, είχε πολλές δυσκολίες, είχε πολλές απότομες στροφές χωρίς την κατάλληλη «σηματοδότηση». Διαχειριστήκαμε πολλές κρίσεις αυτά τα τέσσερα χρόνια. Από την κρίση του κορονοϊού, την προσφυγική εισβολή στον Έβρο και στα νησιά μας, έναν επιθετικό γείτονα, έναν πόλεμο στην Ουκρανία, μία ενεργειακή κρίση, πολλές φυσικές καταστροφές, την τραυματική εμπειρία των φωτιών της Εύβοιας το καλοκαίρι του 2021

.



Παρά τις δυσκολίες, όμως, είμαι υπερήφανος, διότι κρατήσαμε την πατρίδα όρθια, στηρίξαμε την κοινωνία και η Ελλάδα σήμερα είναι πιο ισχυρή από ό,τι ήταν το 2019. Και τα κάναμε όλα αυτά υλοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους άξονες του κυβερνητικού μας προγράμματος.



Σας είχα πει το 2019 ορισμένα απλά πράγματα. Σας είχα πει ότι θα μειώσω τους φόρους για όλες και για όλους και μείωσα τους φόρους για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα. Σας είχα πει ότι θα μειώσω τις εισφορές και μείωσα τις εισφορές. Σας είχα πει ότι θα φέρω πολλές νέες επενδύσεις και θα αναδείξω τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της πατρίδας μας. Και, ναι, έχουμε 300.000 νέες θέσεις εργασίας σήμερα.



Σας είχα πει ότι πάντα θα στέκομαι δίπλα στο πλευρό της κοινωνίας, σε κάθε δύσκολη στιγμή. Πράγματι, στη διάρκεια του κορονοϊού δαπανήσαμε παραπάνω από 50 δισεκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία και την ελληνική επιχειρηματικότητα.



Όλα τα μαγαζιά εδώ, τα οποία βλέπετε σήμερα και σφύζουν από ζωή, θυμάστε, αναγκαστήκαμε να τα κλείσουμε στη διάρκεια του Covid. Ήρθαμε όμως και πληρώσαμε μισθούς, καλύψαμε ενοίκια, δώσαμε επιστρεπτέα προκαταβολή, τα κρατήσαμε ζωντανά. Ακριβώς για να μπορούν σήμερα να αναπτύσσονται, να προσλαμβάνουν κόσμο και να συνεισφέρουν και αυτά με τη σειρά τους στη δυναμική ανάπτυξη την οποία έχουμε δρομολογήσει.



Σας είχα πει, όμως, και κάτι ακόμα, ότι θα κρατήσω ασφαλή τη χώρα, θα προστατεύσω τα σύνορα και θα ανήκει στο παρελθόν η Ελλάδα «ξέφραγο αμπέλι». Ότι θα στηρίξουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, θα κάνουμε επενδύσεις, διότι η εθνική ανεξαρτησία δεν επιδέχεται εκπτώσεων.



Έρχομαι τώρα από τα εγκαίνια ενός θαυμάσιου Πολεμικού Μουσείου -αξίζει τον κόπο πραγματικά να το δείτε- εντυπωσιάστηκα. Είναι μια ακόμα σημαντική προσθήκη στη Χαλκίδα ως αυτοτελή προορισμό και σκεφτόμουν, μέσα από αυτή την ιστορία 200 ετών, πόσο σημαντικές είναι αυτές οι παρεμβάσεις που κάνουμε σήμερα για να στηρίξουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας, για να αποκτήσουμε καινούργια αεροπλάνα, τα Rafale, τα οποία απογειώνονται από εδώ κοντά, από την Τανάγρα, τα βλέπετε να πετούν συχνά και πάνω από την Εύβοια.





Όλες αυτές ήταν σημαντικές παρεμβάσεις που ενίσχυσαν το αποτύπωμα της χώρας, με μία φωνή η οποία ακούγεται πια από το Κογκρέσο μέχρι τις Βρυξέλλες. Μία Ελλάδα με αυτοπεποίθηση που δεν είναι πια επαίτης αλλά συμμετέχει στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.



Όλα αυτά είναι μια πολύ σύντομη περίληψη ενός έργου μιας τετραετίας. Θα μπορούσα να μιλώ πολύ ώρα για αυτά τα οποία κάναμε. Αναφέρομαι, όμως, ενδεικτικά μόνο σε αυτά γιατί θέλω να καταδείξω πόσο σημαντική είναι η συνέπεια λόγων και πράξεων στην πολιτική, να τηρείς αυτά για τα οποία έχεις δεσμευτεί. Γιατί θέλω περισσότερο να μιλήσω για αυτά τα οποία έχουμε να κάνουμε από εδώ και στο εξής, όχι αυτά τα οποία κάναμε. Διότι κάθε εκλογή πρέπει να είναι μια εκλογή για το μέλλον, όχι για το παρελθόν.



Ανοίγω μια παρένθεση. Βλέπω τους πολιτικούς μας αντιπάλους εδώ και 48 ώρες να τσακώνονται «σαν τα κοκόρια» για την πολιτική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και τι έγινε το 1981. Δεν μας αφορά αυτή η συζήτηση. Εμείς συζητάμε για την Ελλάδα του 2023, για την Ελλάδα του 2027, για το πώς θα μειώσουμε φόρους, πώς θα φέρουμε δουλειές, πώς θα γίνει η κοινωνία μας πιο δίκαιη, πώς θα ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πώς θα δρομολογήσουμε μια σειρά από μεγάλα έργα τα οποία αφορούν, εδώ, ειδικά στην Εύβοια, στη Χαλκίδα.



Είναι αλήθεια, έχετε κάθε δίκιο να έχετε κάθε παράπονο από την κεντρική εξουσία, διαχρονικά, θα έλεγα. Είστε τόσο κοντά στην Αθήνα και ταυτόχρονα τόσο μακριά. Και βέβαια, δεν μπορώ να μην ξεχάσω ότι αυτή η γέφυρα, η όμορφη γέφυρα την οποία πέρασα για ακόμα μια φορά, ήταν έργο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Κάποιοι από σας μπορεί να ήσασταν και στα εγκαίνια -που ήταν αγχωτικά από ό,τι θυμάμαι.



Αλλά πιστεύω ότι μπορώ κι εγώ να ταυτίσω πια το δικό μου όνομα, το όνομα της δικής μας κυβέρνησης, με ένα εξίσου σημαντικό έργο για την Χαλκίδα: η παράκαμψη της Χαλκίδας συμβασιοποιήθηκε, το εργοτάξιο ξεκινά τον Ιούνιο. Είναι το σημαντικότερο έργο υποδομής για την πόλη της Χαλκίδος.



Πρέπει να σας πω ότι μας παίδεψε πάρα πολύ -το ξέρει ο Περιφερειάρχης και η Δήμαρχος- να μπορέσουμε να το ξεμπλέξουμε, να πάρουμε τις σχετικές ευρωπαϊκές εγκρίσεις. Είναι ένα έργο το οποίο θα στοιχίσει παραπάνω από 200 εκατομμύρια. Αλλά θα γίνει πράξη και θα ανακουφίσει ουσιαστικά όλη την πόλη της Χαλκίδας, αλλά και συνολικά θα συνεισφέρει στην ανάπτυξη όλης της Εύβοιας.





Αλλά προφανώς δεν είναι το μόνο σημαντικό έργο το οποίο αφορά την περιοχή σας. Δεν ξεχνώ, και δεν το ξεχνάτε και εσείς, ότι το νέο νοσοκομείο της Χαλκίδας το ανοίξαμε εμείς εν μέσω Covid, με πολλές δυσκολίες. Ένα νοσοκομείο το οποίο είναι ένα κόσμημα. Ένα νοσοκομείο το οποίο βρίσκει τον ρυθμό του και τις όποιες μικρές δυσκολίες και ατέλειες εδώ είμαστε να τις διορθώσουμε. Αλλά είναι μια πολύ σημαντική συνεισφορά στην πόλη της Χαλκίδας, την Εύβοια συνολικά και την πολιτική μας για την δημόσια υγεία.



Δεν μπορώ να μην πω λίγα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε μια πραγματικά καταστροφική πυρκαγιά. Tα θυμάται καλά και ο Περιφερειάρχης, πόσο δύσκολες ήταν εκείνες οι μέρες, το καλοκαίρι του ‘21, όταν βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πύρινη λαίλαπα. Κάναμε την αυτοκριτική μας για το τι έπρεπε να κάνουμε καλύτερα και διορθώσαμε πολλά πράγματα στην Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική. Αλλά έπρεπε να σκύψουμε πάνω στην βόρεια Εύβοια και να απαλύνουμε τον πόνο αυτών των ανθρώπων που είδαν το βιος τους από τη μια στιγμή στην άλλη να καταστρέφεται.



Και δεν νομίζω ότι ποτέ έχει υπάρξει πιο γρήγορη και πιο συστηματική αντίδραση, και ως προς τις αποζημιώσεις αλλά και ως προς το όραμά μας για την βόρεια Εύβοια, με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο το οποίο ήδη αρχίζει και αποδίδει. Βλέπετε την επισκεψιμότητα στη βόρεια Εύβοια, πόσο αυξημένη είναι. Και βέβαια, από όλα τα σημαντικά που κάνουμε για τη βόρεια Εύβοια θα ξεχωρίσω ένα και μόνο: είναι ο δρόμος ο οποίος θα βγάλει την βόρεια Εύβοια από την απομόνωση. Οι μελέτες του δρόμου ήδη προχωρούν, βρίσκονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Είναι δέσμευσή μου προσωπική. Όπως σας είχα δώσει δέσμευση ότι θα βρω λύση στο πρόβλημα της παράκαμψης της Χαλκίδας, έτσι σας δίνω και τώρα δέσμευση ότι ο δρόμος που θα συνδέει την Χαλκίδα, την κεντρική Εύβοια, με τη βόρεια Εύβοια θα γίνει πραγματικότητα και θα γίνει πραγματικότητα από τη δική μας κυβέρνηση.



Οι εκλογές, λοιπόν, που έρχονται, φίλες και φίλοι, θα είναι μία ευκαιρία να αντιπαρατεθούμε, όπως σας είπα, για το όραμά μας για την επόμενη μέρα.



Έχουμε παρουσιάσει το πρόγραμμά μας. Δεν θα μιλήσω αναλυτικά γι’ αυτό. Θα σας πω μόνο ότι το πρόγραμμά μας στηρίζεται πάνω στη βασική παραδοχή ότι για να μπορέσουμε να γίνουμε πραγματικά Ευρώπη πρέπει να εξακολουθούμε να αναπτυσσόμαστε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από την υπόλοιπη Ευρώπη, για να την προσεγγίσουμε επιτέλους και να φτάσουμε στο σημείο να διεκδικούμε οι μισθοί μας, οι απολαβές μας, να είναι πραγματικά ευρωπαϊκοί μισθοί.



Ναι, μπορούμε να πετύχουμε πραγματική σύγκλιση μισθών την επόμενη τετραετία. Έχω δεσμευτεί ότι ο μέσος μισθός στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ και ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 950 ευρώ κατ’ ελάχιστο.



Γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που τον κατώτατο μισθό τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ και τον πήγαμε στα 780 ευρώ. Εμείς είμαστε αυτοί που στηρίξαμε όλους εσάς σε αυτή τη δύσκολη περίοδο με την εισαγόμενη ακρίβεια, με μια σειρά από παρεμβάσεις, όπως το «Καλάθι του Νοικοκυριού», όπως το «Market Pass».



Δεν είπαμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα παγκόσμιας ακρίβειας και να την εξαφανίσουμε με «ένα νόμο και με ένα άρθρο». Άλλοι τα λένε αυτά. Από εμένα δεν πρόκειται να ακούσετε ποτέ ψέματα. Εγώ θα σας λέω πάντα αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε είναι να εξακολουθούμε να στηρίζουμε την κοινωνία, ειδικά τους πιο ευάλωτους, για όσο καιρό κρατάει αυτό το κύμα της εισαγόμενης ακρίβειας.



Και η παραγωγική Ελλάδα, όπως την οραματίζομαι, είναι μία Ελλάδα στην οποία οι επενδύσεις θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και η Εύβοια μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές τις επενδύσεις, είτε μιλάμε για μεταποίηση, είτε μιλάμε για πρωτογενή τομέα, είτε μιλάμε για τουριστική ανάπτυξη.



Αναξιοποίητος θησαυρός η Εύβοια και πολλές πλευρές της ως προς την τουριστική ανάπτυξη. Είτε μιλάμε για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας οι οποίες, όμως, πάντα -θα το τονίζω αυτό- θα γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον και πάντα με τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, για να μην έχουμε εδώ παρεξηγήσεις και συγκρούσεις συμφερόντων.



Όμως, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας είναι πολύ σημαντικές. Σκεφτείτε ότι θέλουμε να πάμε στο 80% παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο και από τον άνεμο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι δεν χρειάζεται να είμαστε εξαρτημένοι από εισαγωγές φυσικού αερίου από τη Ρωσία όπως ήμασταν. Επτά δισεκατομμύρια ευρώ πληρώσαμε για να εισάγουμε φυσικό αέριο μόνο το 2022.



Θέλουμε να έχουμε ενέργεια την οποία θα την παράγουμε εμείς οι ίδιοι, να είναι φιλική προς το περιβάλλον και φυσικά να είναι πολύ πιο φθηνή. Εδώ, κατ’ εξοχήν στην Εύβοια, είστε πρωταγωνιστές στις ΑΠΕ και θέλω να συνεχίσετε. Μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό τον δρόμο, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και των τοπικών κοινωνιών.



Και βέβαια κάτι ακόμα, πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα της υγείας. Έζησα ο ίδιος ως Πρωθυπουργός την πανδημία, ουσιαστικά όλοι μας γίναμε ειδικοί στα θέματα της υγείας. Καταφέραμε και κρατήσαμε τη χώρα όρθια, το ΕΣΥ έδειξε τις δυνάμεις του, έδειξε όμως και τις αδυναμίες του. Η επόμενη τετραετία θα είναι η τετραετία των δομικών παρεμβάσεων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.



Δεν δέχομαι κάποιος άνθρωπος να περιμένει έξι και δώδεκα μήνες για ένα προγραμματισμένο χειρουργείο. Δεν θέλω να ξανακούσω ότι έχουμε ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε γιατρούς, όταν μπορούμε να προσλάβουμε κόσμο και μπορούμε να τους προσλάβουμε πιο γρήγορα.



Θα κάνω 10.000 προσλήψεις στην υγεία -νοσηλευτές και γιατρούς- μέσα στην επόμενη τετραετία και θα κινήσω γη και ουρανό ώστε αυτές οι προσλήψεις να γίνονται γρήγορα και να μην κολλάνε στα γρανάζια της γραφειοκρατίας.



Θα στηρίξουμε την πρωτοβάθμια περίθαλψη, σημαντική στην Εύβοια. Τα κέντρα υγείας, 156 κέντρα υγείας, θα ξαναφτιαχτούν με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Θα ξαναφτιάξουμε όλα τα τμήματα επειγόντων περιστατικών στα μεγάλα μας νοσοκομεία.



Θα επεκτείνουμε τις προληπτικές εξετάσεις. Για τις γυναίκες οι οποίες είναι μαζί μας -ξέρετε πόσο σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή- για πρώτη φορά γυναίκες πήραν ένα μήνυμα από το κράτος και τους είπαμε εμείς, «πηγαίνετε κάντε προληπτική μαστογραφία, να δούμε μήπως τυχόν υπάρχει κάτι το οποίο δεν το γνωρίζετε» και εντοπίσαμε 7.000 γυναίκες που είχαν καρκίνο του μαστού και δεν το γνώριζαν. Τώρα μπορούν να θεραπευθούν πολύ πιο γρήγορα και πολύ πιο αποτελεσματικά, γιατί το εντοπίσαμε νωρίς.





Όλα αυτά, λοιπόν, συνθέτουν ένα συνολικό όραμα για την υγεία της επόμενης δεκαετίας, για το πώς αντιλαμβάνομαι εγώ ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας, το οποίο πραγματικά θα στέκεται δίπλα στον πολίτη στις πιο δύσκολες στιγμές του.



Όμως, φίλες και φίλοι, για να γίνουν όλα αυτά, για να επανέλθω στα μεγάλα πολιτικά διλήμματα, υπάρχει μία προϋπόθεση: η προϋπόθεση είναι η Νέα Δημοκρατία να είναι πανίσχυρη στην κάλπη της 21ης Μαΐου, να συνεχίσουμε το έργο το οποίο έχουμε ξεκινήσει εδώ και τέσσερα χρόνια.



Διότι αυτό τελικά είναι το δίλημμα των εκλογών: αν θα συνεχίσουμε να πηγαίνουμε μπροστά ή αν θα κυλήσουμε πίσω. Αν θα συνεχίσουμε σε μία αναπτυξιακή πορεία με καλύτερες δουλειές, μείωση της ανεργίας, μείωση των φόρων ή αν θα ξαναγυρίσουμε σε πολιτικές υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης -τα θυμάστε καλά-, αν θα εξακολουθούμε εμείς να στηρίζουμε τους συνταξιούχους.



Εμείς ήμασταν οι πρώτοι οι οποίοι δώσαμε αυξήσεις στους συνταξιούχους μετά από 12 χρόνια. Και θα διορθώσουμε και το έκτρωμα του νόμου Κατρούγκαλου και της προσωπικής διαφοράς. Είναι δέσμευσή μου ότι οι συνταξιούχοι οι οποίοι δεν πήραν αυξήσεις λόγω της προσωπικής διαφοράς, θα εξακολουθούν να στηρίζονται από το κράτος έως ότου η προσωπική διαφορά σβήσει.



Εμείς ήμασταν αυτοί που σταθήκαμε δίπλα στα άτομα με αναπηρία. Καθώς ερχόμουν ένας κύριος με αναπηρία με ευχαρίστησε και μου είπε, «ευτυχώς κάποιος σκέφτηκε και εμάς». Αυξήσαμε 8% τα επιδόματα αναπηρίας. Εμείς ξεκινάμε τον «Προσωπικό Βοηθό» και θέλουμε να τον υλοποιήσουμε για τις βαριές αναπηρίες. Εμείς κάναμε τις παρεμβάσεις στα ΚΕΠΑ ώστε να είναι ψηφιακά και να μην ταλαιπωρούνται οι ανάπηροι συμπολίτες μας να πηγαινοέρχονται για γραφειοκρατικές διαδικασίες στα ΚΕΠΑ.



Αυτές είναι προοδευτικές πολιτικές. Για να μην ακούμε συνέχεια από τους αντιπάλους μας ότι δήθεν αυτοί είναι προοδευτικοί. Όχι, οπισθοδρομικοί είναι. Εμείς είμαστε η προοδευτική παράταξη της πατρίδας που νοιάζεται πραγματικά για τους πιο αδύναμους, που ξέρουμε πώς θα πάμε τελικά τη χώρα μπροστά.



Οι εκλογές, λοιπόν, είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Θα μου πείτε, όλες οι εκλογές δεν είναι κρίσιμες; Ναι. Αλλά αυτές έχουν μια ξεχωριστή κρισιμότητα. Διότι αφήσαμε πίσω μας μια πολύ δύσκολη δεκαετία. Χάσαμε πάρα πολύ χρόνο με την κρίση η οποία μας χτύπησε από το 2010.



Πρέπει να το καλύψουμε το χαμένο έδαφος και πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα. Ξέρουμε πώς να το κάνουμε, βάλαμε τα θεμέλια, πήγαμε την Ελλάδα μπροστά. Μάθαμε από τα λάθη μας. Εγώ ποτέ δεν κρύφτηκα, φίλες και φίλοι. Και στις καταστροφικές φωτιές της Εύβοιας στάθηκα μπροστά στις κάμερες, ανέλαβα την ευθύνη που μου αναλογούσε και είπα, «εδώ έχουμε αδυναμίες, πρέπει να τις φτιάξουμε», διότι έτσι αντιλαμβάνομαι την έννοια της πολιτικής ευθύνης. Δεν κρύβεται ο Πρωθυπουργός στα δύσκολα. Ούτε στήνει σόου με κάμερες όπως κάποιοι άλλοι έκαναν. Να μην γυρίσουμε πίσω σε άλλες εποχές που θέλουμε να ξεχάσουμε.



Επομένως, θέλω να σας ζητήσω και εδώ από τη Χαλκίδα αυτόν τον αγώνα να τον δώσουμε μαζί. Πάμε καλά, το βλέπετε, το αισθάνομαι, όμως δεν θέλω να υπάρχει κανένας εφησυχασμός.



Έχουμε 15 μέρες ακόμα, έχουμε 15 μέρες και πρέπει να διεκδικήσουμε κάθε ψήφο την οποία μπορούμε να κερδίσουμε. Όσο πιο ισχυροί είμαστε το βράδυ της 21ης Μαΐου, τόσο πιο εμφατικό θα είναι το μήνυμα ότι την επόμενη τετραετία πάλι πρέπει να είναι αυτοδύναμη η Νέα Δημοκρατία για μια ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα.



Διότι άλλη εναλλακτική πρόταση εξουσίας ουσιαστικά δεν υπάρχει.



Να πάμε λοιπόν να βρούμε τους συμπολίτες μας οι οποίοι ακόμα δεν έχουν αποφασίσει τι θέλουν να ψηφίσουν. Να τους ζητήσουμε να κάνουν το βήμα να μας εμπιστευτούν. Συναντώ συχνά τέτοιους πολίτες, όπου πηγαίνω. Όπως βλέπετε γυρίζω όλη την Ελλάδα και κάνω πολλές ομιλίες, μιλώ με κόσμο. Πολλοί έρχονται και μου λένε, «δεν σε ψηφίσαμε το 2019. Θα ψηφίσουμε τώρα τη Νέα Δημοκρατία». Και είναι μια σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης αυτή.



Θέλω να ξαναχτίσουμε μαζί αυτό το μεγάλο προοδευτικό ρεύμα του πατριωτισμού και του δημιουργικού εκσυγχρονισμού το οποίο χτίστηκε το 2019 και θα ξαναδυναμώσει τώρα για να μας δώσει αποτέλεσμα αντίστοιχο και αν όχι και καλύτερο. Για να μπορέσουμε να έχουμε την ισχυρή πολιτική νομιμοποίηση να κάνουμε τις μεγάλες αλλαγές.



Χρειαζόμαστε σταθερότητα και αποφασιστικότητα. Δεν χρειαζόμαστε ασταθείς κυβερνήσεις συνεργασίας που ο ένας θα υπονομεύει τον άλλον. Είναι το τελευταίο το οποίο χρειαζόμαστε σήμερα.



Προσέξτε, σε μια εβδομάδα έχει εκλογές η Τουρκία. Και δεύτερες εκλογές, λογικά, στις 28 Μαΐου. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον γείτονά μας. Έχουμε τώρα μια καλή περίοδο, αλλά μπορεί τα πράγματα να ξαναδυσκολέψουν την επόμενη μέρα.



Το ερώτημα είναι, ποιος πρέπει να διαχειριστεί έναν δύσκολο γείτονα σε μια δύσκολη γειτονιά. Ποιος θα υπερασπιστεί, τελικά, την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας; Ποιος θα μπορέσει να χτίσει τις συμμαχίες εκείνες ώστε πραγματικά η πατρίδα μας να αισθάνεται ισχυρή και ασφαλής.



Ο κόσμος μας είναι πολύ περίπλοκος. Και οι δυσκολίες, δυστυχώς, δεν θα λείπουν και την επόμενη μέρα.



Γι’ αυτό και η εμπειρία και η σταθερότητα έχουν μεγάλη σημασία. Δοκιμαστήκαμε στα δύσκολα, περάσαμε διά πυρός και σιδήρου, μάθαμε από τα λάθη μας, είμαστε σήμερα πιο έμπειροι, πιο αποφασισμένοι, πιο έτοιμοι να προχωρήσουμε, να πάμε την Ελλάδα ακόμα πιο γρήγορα, ακόμα πιο τολμηρά μπροστά.



Και σας θέλω συμμέτοχους και συναγωνιστές σε αυτόν τον αγώνα τον οποίον θα δώσουμε, τους παλιούς αγωνιστές της Νέας Δημοκρατίας, από τις εποχές του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και πιο πριν. Σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας.



Αλλά ευχαριστώ και τους νέους φίλους, τα νέα παιδιά που είναι μαζί μας, από το τμήμα των Ψαχνών, τα οποία τμήματα των Ψαχνών έχουν πάρει πάλι τα πάνω τους. Είναι τα πανεπιστήμια του μέλλοντος τα οποία οραματιζόμαστε, πανεπιστήμια στα οποία τα νέα παιδιά θα μπαίνουν και θα επιβραβεύονται για τους κόπους τους. Δεν θα μπαίνουν, ουσιαστικά, όλοι χωρίς εξετάσεις.



Ο ΣΥΡΙΖΑ μάς είπε ότι ουσιαστικά θέλει να καταργήσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, να μπαίνουν όλα τα παιδιά στα πανεπιστήμια. Σε λίγο θα μας πει ότι θέλει να καταργήσει και τις εξετάσεις μέσα στα πανεπιστήμια. Σε λίγο θα μας πει ότι μαζί με την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο θα βγάλει και στα νέα παιδιά σύνταξη.



Δεν είναι αυτό το όραμά μου για τη νεολαία, δεν είναι αυτό το όραμά μου. Θέλω ανταγωνιστικά πανεπιστήμια, τα παιδιά τα οποία μπορούν να διακρίνονται στα πανεπιστήμια. Θέλω καλή τεχνική εκπαίδευση για τα παιδιά τα οποία δεν θα περάσουν στα πανεπιστήμια, για να μπορούν κι αυτά να βρουν μία καλή δουλειά.



Θέλω να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον και όχι στο παρελθόν. Ξέρουμε πού θέλουμε να πάμε την Ελλάδα, ξέρουμε ότι αυτή η Ελλάδα αξίζει και μπορεί πολύ καλύτερα. Δώστε μου τη δύναμη να πάμε την Ελλάδα εκεί που της αξίζει.



Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα, καλή δύναμη και με το καλό πάλι εδώ στη Χαλκίδα νικητές μετά τη μεγάλη εκλογική νίκη της 21ης Μαΐου. Να είστε καλά, καλή δύναμη.



Εγκαίνια του Πολεμικού Μουσείου Χαλκίδας



Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια του Πολεμικού Μουσείου Χαλκίδας, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τα εκθέματα. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Πρωθυπουργού:



«Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι Αρχηγοί, κύριε Περιφερειάρχα, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι,



Με πολύ μεγάλη χαρά παρευρίσκομαι σήμερα στα εγκαίνια ενός πολύ σημαντικού μουσείου.



Ενός μουσείου που, όπως ακούσαμε, ουσιαστικά αποτελεί το έργο ζωής του Τάσου Λιάσκου, ενός ανθρώπου τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια. Ξέρω ότι είχε πάντα δύο αγάπες: η πρώτη μεγάλη αγάπη του ήταν η Εύβοια και η δεύτερη μεγάλη του αγάπη ήταν η πολεμική ιστορία και η προσωπική του συλλογή, την οποία και έχτισε εδώ και πολλές δεκαετίες, ξεκινώντας να συλλέγει αντικείμενα ταυτισμένα με την ιστορία του τόπου μας από την ηλικία των 20, αν δεν κάνω λάθος.



Γνωρίζω πόσο δύσκολος είναι πάντα ο αποχωρισμός του συλλέκτη όταν καλείται να δωρίσει την συλλογή του για να εκτεθεί κάπου και πόσο μεγάλη θα ήταν και η απογοήτευσή του που χρειάστηκε να περάσουν παραπάνω από 15 χρόνια για να φτάσει αυτή η μοναδική συλλογή σήμερα να εκτίθεται σε αυτόν τον χώρο, που απ’ όσο έχω ενημερωθεί είχε παραμείνει εδώ και πολύ χρόνο παντελώς αναξιοποίητος.





Αξίζουν, λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια στον Τάσο Λιάσκο, όχι μόνο γι΄ αυτή του την κίνηση, αλλά συνολικά για το έργο του ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολεμικού Μουσείου. Εδώ πράγματι επιβεβαιώνεται η ρήση: “ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση”. Και το Πολεμικό Μουσείο ανέπτυξε πάλι μια πολυσχιδή δραστηριότητα και ως προς την βασική του συλλογή, αλλά και ως προς τα παραρτήματά του. Είμαι σίγουρος ότι ο Τάσος έχει ακόμα πολλά να εισφέρει στην έκθεση αντικειμένων που, όπως είπε και ο κ. Αρχηγός, είναι ταυτισμένα με την ιστορία του τόπου και τον αγώνα για ελευθερία.

Από τα πιο μεγάλα εκθέματα, από τα ελικόπτερα, τα τανκς, μέχρι τα πιο μικρά, μέχρι μία χειρόγραφη, ενδεχομένως, επιστολή, κάθε αντικείμενο λέει μια ξεχωριστή ιστορία, και αξίζει πραγματικά αυτή την έκθεση να την δουν όσο το δυνατόν περισσότεροι Χαλκιδαίοι αλλά και επισκέπτες.

Ένας λόγος παραπάνω να επισκέπτεται κανείς την όμορφη Χαλκίδα είναι το μουσείο αυτό, αλλά και μία σημαντική συνεισφορά, θα έλεγα, συνολικά στο δημόσιο χώρο της πόλης, καθώς ο χώρος αυτός θα είναι πια επισκέψιμος με νέα εκθέματα, τα οποία καταλαβαίνω ότι αναμένεται να έρθουν και νομίζω ότι αυτό έχει την δική του ξεχωριστή σημασία.





Καθώς έμπαινα με υποδέχθηκαν κάποια μικρά παιδιά και σκεφτόμουν, κ. Αρχηγέ, ότι ίσως κάποια από τα παιδιά αυτά τα οποία θα δουν αυτή τη συλλογή να εμπνευστούν, να ακολουθήσουν στρατιωτική καριέρα και -πού ξέρετε- σε κάποιες δεκαετίες από τώρα ίσως ο επόμενος ή η επόμενη Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας να προέρχεται κι αυτός ή αυτή από τη Χαλκίδα, εμπνευσμένος ή εμπνευσμένη από αυτό το μουσείο, το οποίο θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν.



Να είστε καλά και πάλι θερμά συγχαρητήρια».

Ειδήσεις σήμερα:

Στέψη Καρόλου - Μπάκιγχαμ: Χαιρετισμός από το μπαλκόνι χωρίς τον Χάρι (εικόνες)

Ντόρα Μπακογιάννη: το τρολάρισμα για τα γενέθλιά της από τα εγγόνια της (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: “Μαχαίρωσα τον γιό μου, επειδή... τον μπέρδεψα με τον άντρα μου”!