Formula 1: Poleman ο Σέρχιο Πέρες στο Μαϊάμι

Τη δεύτερη pole position για φέτος και την τρίτη στην καριέρα του πανηγύρισε ο Σέρχιο Πέρες στο Μαϊάμι.

Τη δεύτερη εφετινή "pole position" του (μετά από αυτή στη Σαουδική Αραβία) και συνολικά τρίτη στην καριέρα του πανηγύρισε ο Σέρχιο Πέρες στο Μαϊάμι. Ο Μεξικανός οδηγός της Red Bull σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά και θα εκκινήσει από την πρώτη θέση στον αγώνα.

Ο «Τσέκο» θα έχει τον Φερνάντο Αλόνσο με Aston Martin δίπλα του στην πρωτη σειρά της εκκίνησης στο "Miami International Autodrome", στο οποίο οι διοργανωτές του γκραν πρι επέλεξαν να ασφαλτοστρώσουν εκ νέου την πίστα, προκειμένου να βελτιώσουν τον αγώνα και τις «μονομαχίες» μεταξύ των οδηγών, με αποτέλεσμα να γίνουν... απρόβλεπτες οι «μάχες» μεταξύ των «μεσαίων» ομάδων. Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα βρεθούν ο Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ με Ferrari και ο Κέβιν Μάγκνουσεν με Haas.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τρίτο και τελευταίο μέρος των επίσημων δοκιμαστικών (Q3) διεκόπη 1 λεπτό και 36 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωσή του, επειδή ο Σαρλ Λεκλέρκ με Ferrari κατέληξε στις μπαριέρες της στροφής 6, και οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ότι δεν θα συνεχιζόταν η διαδικασία. Έτσι, ο Πέρες, ο οποίος είχε εκείνη τη στιγμή τον ταχύτερο χρόνο, «κληρονόμησε» την "pole position". Αξίζει να σημειωθεί ότι σε εκείνο το σημείο ο Μαξ Φερστάπεν με την άλλη Red Bull δεν είχε σημειώσει χρόνο (σ.σ. λόγω του δυνατού ανέμου ο δις παγκόσμιος πρωταθλητής εγκατέλειψε μετά τις πρώτες στροφές την πρώτη προσπάθειά του για ένα γρήγορο γύρο) κι έτσι ο Ολλανδός θα εκκινήσει ένατος.

Η μεγάλη έκπληξη στο Q1 ήταν ο αποκλεισμός του Λανς Στρολ με Aston Martin, ο οποίος κατετάγη μόλις 18ος, ενώ στο Q2 «αποχαιρέτησε» τη διαδικασία ο επτάκις παγκόσμιος πρωταθλητής, Λιούις Χάμιλτον, με Mercedes, καθώς κατέλαβε την 13η θέση.

1. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:26.841

2. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) + 0.361

3. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) + 0.508

4. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) + 0.926

5. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine) + 0.945

6. Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) + 0.963

7. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) + 1.020

8. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Alpine) + 1.094

9. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) -

10. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Alfa Romeo) -

