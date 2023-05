Κόσμος

Ισραήλ – Δικαστική μεταρρύθμιση: Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους (εικόνες)

Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις στο Ισραήλ, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και πάλι στους δρόμους.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν ξανά, χθες Σάββατο, στους δρόμους ισραηλινών πόλεων προκειμένου να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην αμφιλεγόμενη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος που προωθεί η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Η προωθούμενη μεταρρύθμιση δίνει στην κυβέρνηση μεγαλύτερες εξουσίες σε ό,τι αφορά τον διορισμό δικαστών και περιορίζει τις αρμοδιότητες του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τις αποφάσεις του οποίου θα μπορεί το κοινοβούλιο να τις ανατρέψει με απλή πλειοψηφία. Εν μέσω σφοδρών επικρίσεων, στα τέλη Μαρτίου ο πρωθυπουργός Νετανιάχου ανέστειλε προσωρινά τη διαδικασία, ώστε να αφήσει «περιθώριο για διάλογο».

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη προκειμένου να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ δικαστικής, νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας. Στον αντίποδα, οι επικριτές της μεταρρύθμισης ισχυρίζονται ότι υπονομεύει τη δημοκρατία στο Ισραήλ και δίνει ανεξέλεγκτη εξουσία στην κυβέρνηση.

Πέντε μήνες μετά τη συγκρότηση της πιο δεξιάς κυβέρνησης στην ιστορία του Ισραήλ, το 74% των πολιτών θεωρεί πως οι επιδόσεις της είναι φτωχές μέχρι στιγμής, σύμφωνα με δημοσκόπηση που είδε την Παρασκευή το φως της δημοσιότητας.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 12 εκτιμά ότι 110.000 άνθρωποι διαδήλωσαν στο Τελ Αβίβ, ενώ κινητοποιήσεις υπήρξαν και σε άλλες πόλεις. «Ανησυχώ πολύ για τη χώρα μου», είπε στο πρακτορείο Reuters μια 60χρονη εκπαιδευτικός που συμμετείχε στη διαδήλωση του Τελ Αβίβ.

Η αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση έχει τεθεί προσωρινά σε αναστολή προκειμένου να δοθεί χρόνος στον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να μεσολαβήσει μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ώστε να βρεθεί συμβιβαστική λύση. Σε δελτίο Τύπου της ισραηλινής προεδρίας αναφέρεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ της Βρετανίας επαίνεσε τις μεσολαβητικές προσπάθειες του Χέρτσογκ σε σύντομη συνομιλία που είχαν μετά την τελετή στέψης στο Λονδίνο.

