Πολιτική

Εκλογές 2023: Πρόβα debate στον ΑΝΤ1 με Κουμουτσάκο, Τόλκα και Απατζίδη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υποψήφιοι με ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ 25 απάντησαν στις ερωτήσεις του Γιώργου Παπαδάκη με συντονίστρια την Φαίη Μαυραγάνη.

Πρόβα debate στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα», έγινε το πρωί της Κυριακής με τον ρόλο του συντονιστή να αναλαμβάνει η Φαίη Μαυραγάνη, τις ερωτήσεις να υποβάλλει ο Γιώργος Παπαδάκης ο οποίος θα συμμετέχει και στο debate των πολιτικών αρχηγών την προσεχή Τετάρτη και τις απαντήσεις να δίνουν ο Γιώργος Κουμουτσάκος, υποψήφιος με την ΝΔ στο βόρειο τομέα των Αθηνών, τον Άγγελο Τόλκα υποψήφιο με τον ΣΥΡΙΖΑ στον νομό Ημαθίας και την Μαρία Απατζίδη, υποψήφια με το ΜέΡΑ25 στην ανατολική Αττική.

Στον πρώτο κύκλο των ερωτήσεων που αφορούσε τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Κουμουτσάκος είπε ότι «η χώρα χρειάζεται στέρεες και στιβαρές κυβερνήσεις. Διεκδικούμε την αυτοδυναμία κι όπως όλα δείχνουν αυτή είναι εφικτή. Σε περίπτωση που δεν τα καταφέρουμε θα κάνουμε πρόταση στο κόμμα που βρίσκεται πιο κοντά μας, στο ΠΑΣΟΚ, αρκεί να υπάρχει διάθεση συνεργασίας κι από την πλευρά του κάτι που δεν φαίνεται με την απαίτηση να μην είναι Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης εφόσον ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό»

Από την πλευρά του ο κ. Τόλκας παρατήρησε ότι «η προτεραιότητα μας είναι να εφαρμοστεί στην χώρα μας ένα άλλο πρόγραμμα διακυβέρνησης την επόμενη ημέρα των εκλογών. Ένα πρόγραμμα που θα μπορέσει να ανακουφίσει ουσιαστικά την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτος το βράδυ των εκλογών αλλά θα επιδιώξει συνεργασίες με τις προοδευτικές δυνάμεις για να γίνει η προοδευτική διακυβέρνηση πραγματικότητα».

Η κυρία Απατζίδη υπογράμμισε ότι «εμείς πιστεύουμε στην απλή αναλογική και τις συνεργασίες. Αλλά αυτό είναι αδύνατο να συμβεί γιατί δεν υπάρχει προγραμματική σύγκλιση μεταξύ των κομμάτων που είναι προαπαιτούμενο. Έχουμε συγκεκραμένες προτάσεις για τις οποίες δεν έχουμε συζητήσει οπότε να κοπεί και το δικό μου χέρι, όπως κι αυτό του κ. Βαρουφάκη όπως είπε, αν στηρίξουμε μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ».

Στον δεύτερο κύκλο που αφορούσε την Οικονομία και την Κοινωνία, ο κ. Κουμουτσάκος στην απάντηση του τόνισε ότι «κατά την περίοδο της διακυβέρνησης μας είχαμε συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό 3 φορές και τις συντάξεις. Μειώσαμε την ανεργία και μα σειρά από φόρους. Δέσμευση μας είναι ότι την επόμενη 4ετια θα αυξήσουμε όλους τους μισθούς σε ένα ποσοστό περίπου 25%».

Ο κ. Τόλκας υπογράμμισε ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνησε 4 χρόνια και μέσα σε αυτά κατάφερε να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια στα οποία την είχαν βάλει οι προηγούμενες Κυβερνήσεις και παράλληλα να στηρίξει τους αδύναμους. Ζητάμε από τους πολίτες να μας ψηφίσουν και να μας δώσουν την ευκαιρία να κυβερνήσουμε για πρώτη φορά εφαρμόζοντας το πρόγραμμα μας ώστε να διορθώσουμε τις αδικίες των μνημονίων».

Η κυρία Απατζίδη από την πλευρά της παρατήρησε ότι «το ΜέΡΑ25 έχει κυβερνητικό πρόγραμμα, το πρόγραμμα των 100 ημερών που έχει συγκεκριμένες και κοστολογημένες προτάσεις. Ο μόνος τρόπος για να ανακουφιστεί η κοινωνία είναι η ρήξη και σε αυτήν θα πρέπει να προχωρήσουμε αφού σήμερα τα πράγματα για την κοινωνία είναι χειρότερα από την αποχή που μπήκαμε στα μνημόνια».

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Poleman ο Σέρχιο Πέρες στο Μαϊάμι

Καιρός: μπόρες και άνοδος θερμοκρασίας την Κυριακή

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή