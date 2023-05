Life

Στέψη Κάρολου: Πού πήγε ο Χάρι μετά την τελετή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από τις πιο ενδιαφέρουσες παρουσίες ήταν αυτή του τέως πρίγκιπα Χάρι και κυρίως από τις πιο πολυσυζητημένες.

Στο Λονδίνο ήταν στραμμένα χθες τα βλέμματα όλου του κόσμου και ιδιαίτερα στο Αβαείου του Ουεστμινστερ, όπου πραγματοποιήθηκε η στέψη του βασιλιά Κάρολου και της βασίλισσας Καμίλα.

Δεκάδες ηγέτες από όλο τον κόσμο, βασιλικές οικογένειες και τα μέλη τους βρίσκονταν μέσα στην αίθουσα, έξω από την οποία εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου και παρακολουθούσαν υπό βροχή την τελετή.

Ο Χάρι βρισκόταν εκεί, αλλά όχι κοντά στους διαδόχους του θρόνου, τον αδερφό και τα ανίψια του, που μετείχαν στην τελετή.

Ο δούκας του Σάσσεξ είχε ταξιδέψει μόνος του από τις ΗΠΑ, με την Μέγκαν Μαρκλ να κάθεται εκεί με τα δύο τους παιδιά.

Αμέσως μετά το τέλος της τελετής στέψης του πατέρα του και βασιλιά του Ηνωμένου Βασιλείου, Κάρολου Γ, ο Χάρι αναχώρησε για το Χίθροου και πέταξε για Καλιφόρνια.

Ο Χάρι πήγε για να γιορτάσει τα τέταρτα γενέθλια του γιου του, Άρτι.

Ειδήσεις σήμερα:

Formula 1: Poleman ο Σέρχιο Πέρες στο Μαϊάμι

Καιρός: μπόρες και άνοδος θερμοκρασίας την Κυριακή

Εκλογές 2023: Πρόβα debate στον ΑΝΤ1 με Κουμουτσάκο, Τόλκα και Απατζίδη