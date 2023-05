Οικονομία

ΕΦΚΑ: Οι επτά νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον e-ΕΦΚΑ. Ποιους και τι αφορούν.

Την υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών δρομολογεί ο e-ΕΦΚΑ, μέσα στους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα σχετίζονται κυρίως με το μητρώο του φορέα, ενώ ηλεκτρονικά σχεδιάζεται να γίνονται οι αιτήσεις για την απονομή της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα.

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες, που απευθύνονται στο σύνολο των ασφαλισμένων (στους μισθωτούς, στους αυτοαπασχολούμενους, στους ελεύθερους επαγγελματίες, στους αγρότες, στους εργοδότες κλπ), στους συνταξιούχους, αλλά και στους λογιστές, εντάσσονται σε μία συνολική στρατηγική του e-ΕΦΚΑ, που εφαρμόζεται, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα. Βασικοί στόχοι είναι ο σταδιακός περιορισμός των μετακινήσεων από και προς τα φυσικά υποκαταστήματα, η εξάλειψη της άσκοπης ταλαιπωρίας, η αδιάλειπτη εξυπηρέτηση των πολιτών, μέσω ψηφιακών καναλιών, καθώς και η απαλλαγή από γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Ενδεικτικό της προόδου, που έχει συντελεστεί, είναι το γεγονός ότι, πλέον, ο e-ΕΦΚΑ διαθέτει πάνω από 80 ηλεκτρονικές υπηρεσίες, μέσω των οποίων έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 230 εκατομμύρια συναλλαγές, όπως προκύπτει από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, εκτός από την εισαγωγή νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σημαντικά είναι τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί στο «μέτωπο» της εκκαθάρισης των ληξιπρόθεσμων κύριων συντάξεων, στη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, με τον ενιαίο αριθμό εξυπηρέτησης 1555 και στον εκσυγχρονισμό του ίδιου του ΕΦΚΑ τόσο σε επίπεδο οργάνωσης και λειτουργίας όσο και αναβάθμισης των υλικοτεχνικών υποδομών του.

Παράλληλα, επιταχύνθηκε ο ρυθμός έκδοσης των συντάξεων, με μέσο χρόνο έκδοσης μίας νέας σύνταξης στην Ελλάδα να είναι οι 60 ημέρες, ενώ, με γοργούς ρυθμούς, προχωρά η εκκαθάριση των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ.

Σημαντικές δράσεις, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, είναι επίσης η δημιουργία, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, των Ψηφιακών ΚΕΠΑ και της Ψηφιακής Κάρτας Αναπηρίας, αλλά και η δημιουργία Εταιρείας Ειδικού Σκοπού για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προωθεί επτά ακόμη μεταρρυθμίσεις, με στόχο ο e-ΕΦΚΑ να καταστεί ένας σύγχρονος φορέας, φιλικός προς τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους.

Όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατη εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας, οι μεταρρυθμίσεις αυτές, η υλοποίηση των οποίων θα ολοκληρωθεί σταδιακά, συνοψίζονται ως εξής:

Ενοποίηση των 88 διαφορετικών βάσεων δεδομένων του e-ΕΦΚΑ σε ένα Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, που θα επικοινωνεί και με τα συστήματα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ), με στόχο την ταχύτερη διεκπεραίωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών υποθέσεων.

Ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου όλων των πολιτών, με την ψηφιοποίηση των ενσήμων και πριν από το 2002.

Διασύνδεση του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» με τον e-ΕΦΚΑ-Πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ». Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτές του e-ΕΦΚΑ θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζουν το ωράριο, την αμοιβή, τη μερική ή την πλήρη απασχόληση κάθε εργαζομένου.

με τον e-ΕΦΚΑ-Πρόγραμμα «ΑΡΙΑΔΝΗ». Με τον τρόπο αυτό, οι ελεγκτές του e-ΕΦΚΑ θα μπορούν σε πραγματικό χρόνο να γνωρίζουν το ωράριο, την αμοιβή, τη μερική ή την πλήρη απασχόληση κάθε εργαζομένου. Υλοποίηση νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Επέκταση του θεσμού των υπαλλήλων ροής και υποδοχής και στα 117 φυσικά σημεία εξυπηρέτησης του φορέα σε όλη την Ελλάδα.

Ριζική ανακαίνιση του συνόλου των υποκαταστημάτων του e-ΕΦΚΑ έως το τέλος του 2024.

Ολοκλήρωση της τοποθέτησης στον e-ΕΦΚΑ των νέων γενικών διευθυντών και 200 περίπου διευθυντών βαθμιαία. Επίσης, προγραμματίζονται προσλήψεις 551 νέων υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ.

Για την επόμενη ημέρα, όπως έχει αναφερθεί, ο e-ΕΦΚΑ στοχεύει στη συνέχιση του σταθερού ρυθμού απονομής συντάξεων, που έχει επιτευχθεί και στην περαιτέρω αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενώ μέλημά του είναι να επιτελεί τον κοινωνικό ρόλο του και να λειτουργεί με συνέπεια, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αίγυπτος: Ανατροπή λεωφορείου με πρόσφυγες από το Σουδάν

Τουρκία: Πολύνεκρη καραμπόλα και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Τέξας: “Λουτρό αίματος” σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)