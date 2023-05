Πολιτική

Σκέρτσος: Τα νέα μέτρα που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε στο βασικό δίλημμα των εκλογών και εξήγησε γιατί η ΝΔ ζητάει αυτοδυναμία.

«Απόψε ο πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τρία νέα μέτρα τα οποία αφορούν τους νέους, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους δημοσίους υπαλλήλους» τόνισε o κυβερνητικός εκπρόσωπος, Άκης Σκέρτσος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ και πρόσθεσε, «η ψήφος στην κάλπη της 21η Μαΐου συμβολίζει αν θα πάμε αταλάντευτα μπροστά ή θα επιλέξουμε έναν συνδυασμό κομμάτων που μπορεί να κρατήσει τη χώρα καθηλωμένη ή μπορεί και να την πάει ξανά προς τα πίσω».

Μεταξύ άλλων ο κ. Σκέρτσος δήλωσε:

-Το βασικό δίλημμα στις εκλογές είναι το μπροστά ή πίσω. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε σε μια πορεία προόδου που θα μας φέρει πιο κοντά στην υπόλοιπη Ευρώπη. Κινδυνέψαμε να βγούμε από την Ευρώπη με την συμμαχία που κυβέρνησε τη χώρα το 2015 έως το 2019. Κρατηθήκαμε στην Ευρώπη και έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο από το 2019 έως σήμερα, αλλά έχουμε ακόμη πολλά προβλήματα. Έχουν γίνει βήματα που πρέπει να γίνουν άλματα. Οι προτάσεις της αντιπολίτευσης είναι ή καθήλωσης ή οπισθοδρόμησης.

- Η πιο ειλικρινής στάση από την αντιπολίτευση είναι του ΚΚΕ. Λέει ότι είναι ένα μούφα σχήμα αυτό που σχηματίζουν οι υπόλοιποι.

- Το να μπορεί ένας μαθητής να μπει στο πανεπιστήμιο με 1 ή με 2, είναι μια πλήρης ισοπέδωση. Μια κοινωνική καθήλωση.

-Το αίτημα της αυτοδυναμίας δεν έχει να κάνει με κάποια αλαζονεία της ΝΔ αλλά με το ότι η χώρα έχει κάποιους εθνικούς στόχους και χρειάζεται μια σταθερή κυβέρνηση. Από την άλλη έχουμε ένα πρόγραμμα που οδηγεί σε σχήμα Βαβέλ. Διότι ο κ. Τσίπρας δεν έχει μάθει από το 2015 και μας ξαναφέρνει από το παράθυρο μια συνεργασία με τον κ. Βαρουφάκη με ένα πρόγραμμα που κοστίζει 83 δισ. και μας στέλνει κατευθείαν στα βράχια γιατί ξεφεύγει 8 με 9 φορές από τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας.

-Έχουμε ήδη ανακοινώσει τις αυξήσεις στα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων από 1/1/24 με έμφαση στους χαμηλόμισθους και στις θέσεις ευθύνης.

Επίσης έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/23 το πριμ παραγωγικότητας. Είναι κάτι που ισχύει στον ιδιωτικό τομέα και έπρεπε να έρθει και στο δημόσιο.

- Όσο θα πέφτει η ανεργία, τόσο θα αυξάνονται οι μισθοί. Θα πρέπει οι επιχειρήσεις να προσελκύσουν με ανταγωνιστικότερους μισθούς τους εργαζομένους. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που παρουσιάζεται έχει να κάνει με τα εργατικά χέρια. Αυτό θα λυθεί με υψηλότερους μισθούς.

- Έχουμε ακόμα ένα μέτρο στήριξης στο πρόγραμμά μας. Μείωση κατά μια μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών την επόμενη τετραετία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και για τις επιχειρήσεις και για τους εργαζόμενους γιατί για στις επιχειρήσεις μειώνει το μισθολογικό κόστος.

- Η ψήφος στην κάλπη της 21η Μαΐου συμβολίζει αν θα πάμε αταλάντευτα μπροστά ή θα επιλέξουμε έναν συνδυασμό κομμάτων που μπορεί να κρατήσει τη χώρα καθηλωμένη ή μπορεί και να την πάει ξανά προς τα πίσω. Δεν μπορεί και δεν νοείται χαλαρή ψήφος την 21η Μαΐου.

Στον κ. Σκέρτσο απάντησε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου, η οποία σχολιάζοντας την συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου αναφέρει σε δήλωση της, «Αυτός ο τόπος δεν έχει ξαναδεί τέτοιες κινήσεις απελπισίας. 10 μέρες μετά την ανακοίνωση του κυβερνητικού προγράμματος της ΝΔ από τον κο Μητσοτάκη, σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προαναγγέλλει νέες αλλαγές και νέες ψεύτικες υποσχέσεις. Κατά τα άλλα η ΝΔ σκίζει στις δημοσκοπήσεις και έχει σίγουρη τη νίκη στις εκλογές. Και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που δεν είναι επαρκώς κοστολογημένο. Ο πανικός, δεν είναι ποτέ καλός σύμβουλος, κε Μητσοτάκη».

