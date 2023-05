Κοινωνία

Αργίες 2023: Πλησιάζει το επόμενο τριήμερο….

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το καλοκαίρι είναι προ των πυλών και το επόμενο τριήμερο είναι πλέον πολύ κοντά. Δείτε αναλυτικά όλες τος αργίες που υπολείπονται για το 2023.

Οι εκλογές μπορεί να είναι σε 2 εβδομάδες από σήμερα, αλλά πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν τις επόμενες αργίες του 2023.

Πολλοί περιμένουν ήδη με ανυπομονησία την επόμενη τριήμερη απόδρασή τους που τους προσφέρει η εορτή του Αγίου Πνεύματος, τον Ιούνιο.

Οι υπόλοιπες αργίες του 2023:

Ιούνιος: Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 5 Ιουνίου.

Αύγουστος: Δεκαπενταύγουστος Τρίτη 15 Αυγούστου.

Οκτώβριος: 28η Οκτωβρίου Σάββατο 28 Οκτωβρίου.

Δεκέμβριος: Χριστούγεννα Δευτέρα 25 Δεκεμβρίου, Σύναξη της Θεοτόκου: Τρίτη 26 Δεκεμβρίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστής άρπαξε την λεία και έτρεξε να ξεφύγει, αλλά “έπεσε πάνω” σε αστυνομικούς!

Τουρκία: Πολύνεκρη καραμπόλα και δεκάδες τραυματίες (βίντεο)

Τέξας: “Λουτρό αίματος” σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)