Ενδοοικογενειακή βία: Στο νοσοκομείο ανήλικη που χτύπησε η μάνα της

Σκηνικό άγριας βίας με θύμα μία 11χρονη στη Ρόδο. Στο νοσοκομείο το παιδί.

Δικογραφία εις βάρος μιας 43χρονης Βουλγάρας για ενδοοικογενειακή βία με θύμα το 11χρονο κοριτσάκι της σχημάτισαν οι αστυνομικοί του ΑΤ Ιαλυσού όταν ενημερώθηκαν αρμοδίως από το νοσοκομείο.

Πιο συγκεκριμένα, το απόγευμα της 4ης Μαΐου 2023 οι αστυνομικοί ενημερώθηκαν από το νοσοκομείο ότι νοσηλεύεται ένα ανήλικο κοριτσάκι ηλικίας 11ετών μετά από τραυματισμό σε περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, το μεσημέρι της ίδιας ημέρας στην Ιαλυσό.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο νοσοκομείο και ενημερώθηκαν από ιατρό και νοσηλεύτρια ότι το παιδί έφερε θλαστικό τραύμα μήκους περίπου επτά εκατοστών στο ύψος του έσω σφυρού αριστερής ποδοκνημικής, στο οποίο χρειάσθηκε να γίνει συρραφή.

Το ανήλικο κορίτσι είχε ενημερώσει την ιατρό ότι το μεσημέρι της ίδιας ημέρας κι ενώ βρίσκονταν εντός της οικίας τους στην ανωτέρω διεύθυνση, η μητέρα της της πέταξε ένα πιάτο, με συνέπεια να την χτυπήσει στο κάτω άκρο του αριστερού της ποδιού και να της προκαλέσει τον ανωτέρω τραυματισμό για τον οποίο χρειάσθηκε να μεταφερθεί με σταθμό του ΕΚΑΒ στα Επείγοντα του Γ.Ν. Ρόδου την 15:20 περίπου ώρα, ώστε να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Επίσης, οι θεράποντες ιατροί ανέφεραν ότι το ανήλικο κορίτσι έφερε και κάποιες εκδορές στα χέρια και συγκεκριμένα στο δεξί και αριστερό αντιβράχιο, καθώς και στα άκρα των χεριών, οι οποίες προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο και σε σχετική ερώτησή τους για τον τρόπο που προκλήθηκαν οι συγκεκριμένες εκδορές, τους αποκρίθηκε ότι τις προκάλεσε η μητέρα της προ τεσσάρων ημερών περίπου.

Η ανήλικη ανέφερε επίσης, πως η μητέρα της έχει συχνά κακοποιητική συμπεριφορά απέναντί της και ότι την έχει χτυπήσει αρκετές φορές στο παρελθόν.

Η ανωτέρω δράστιδα εντοπίσθηκε στο νοσοκομείο από τους αστυνομικούς και προσήχθη για τα περαιτέρω.

Το παιδί εισήχθη για νοσηλεία στην Παιδιατρική Κλινική για περαιτέρω παρακολούθηση και από παιδοψυχολόγο και κοινωνική λειτουργό.

