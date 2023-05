ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Εβίτα Περόν: Ποια ήταν η γυναίκα που λατρεύτηκε ως “Aγία” στην Αργεντινή

Σαν σήμερα, στις 7 Μαΐου του 1919 γεννήθηκε στο χωριό Χουνίν της Αργεντινής η Εβίτα Περόν, η γυναίκα που έμεινε αλησμόνητη στη χώρα της Αργεντινής και λατρεύτηκε σαν θεά από τον λαό.

Η Εβίτα ονειρευόταν από μικρή να γίνει διάσημη ηθοποιός και ήταν διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για να πραγματοποιήσει το όνειρό της. Άλλαζε τους εραστές σαν τα πουκάμισα, χρησιμοποιώντας τους για να πετύχει τους στόχους της και σύντομα κατάφερε να γίνει μοντέλο σε περιοδικά, όπου φημιζόταν για τα μακριά, καλλίγραμμα πόδια της και το αψεγάδιαστο δέρμα της. Η ζεστή φωνή της ήταν ιδιαιτέρως αγαπητή στο κοινό και η Εβίτα διέπρεψε ως ηθοποιός στο ραδιόφωνο.

Στις 22 Ιανουαρίου του 1944, η 24χρονη Εβίτα Ντουάρτε γνώρισε τον 48χρονο συνταγματάρχη Χουάν Περόν σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση. Έφυγαν μαζί το ίδιο βράδυ και μέσα σε λίγες μέρες, η Εβίτα είχε ουσιαστικά μετακομίσει στο σπίτι του χήρου αξιωματικού.

Η νεαρή ηθοποιός δεν είχε ασχοληθεί ποτέ με την πολιτική, μέχρι να γνωρίσει τον Περόν, ο οποίος τότε εκτελούσε χρέη Υπουργού Εργασίας. Ο σύντροφός της συνήθιζε να λέει σε φίλους τους, ότι σκόπευε να την μετατρέψει σε ένα «δεύτερο Χουάν» και η Εβίτα φάνηκε εξαιρετικά πρόθυμη να γίνει το alter ego του.

Όταν ο Περόν συνελήφθη από τους πολιτικούς του αντίπαλους, στις 9 Οκτωβρίου του 1945, η Εβίτα δεν τον εγκατέλειψε. Πολλοί μαρτυρούν ότι αυτή ήταν που οργάνωσε τις μαζικές διαμαρτυρίες που ξέσπασαν έξι μέρες μετά και οδήγησαν στην αποφυλάκισή του. Βέβαια, η Εβίτα δεν είχε ούτε τις γνωριμίες ούτε την πολιτική ισχύ για να πραγματοποιήσει τέτοιες δράσεις και η φήμη μπορεί να προέκυψε απ’ τους ίδιους τους Περόν για να αυξήσει την αίγλη που τους περιέβαλε.

Στις 8 Ιουλίου του 1948 λειτούργησε για πρώτη φορά το φιλανθρωπικό Ίδρυμα «Εύα Περόν». Ήταν η απάντηση της πρώτης κυρίας της Αργεντινής, στις κοσμικές αριστοκράτισσες, οι οποίες την απέρριψαν από το δικό τους φιλανθρωπικό ίδρυμα, εξαιτίας της ταπεινής καταγωγής της. Η Περόν φάνηκε αποφασιστική, διέκοψε τη χρηματοδότηση που λάμβαναν απ’ το κράτος και τη μετέφερε στο δικό της ίδρυμα, το οποίο έκανε ουσιαστική δουλειά για τον λαό.

Έχτισε σχολεία, νοσοκομεία, σπίτια και μοίρασε υποτροφίες, ρουχισμό και τρόφιμα. Συναντούσε καθημερινά τους φτωχούς και αρρώστους της χώρας και σύμφωνα με περιγραφές του τύπου, «αγκάλιαζε τους λεπρούς και φιλούσε τους συφιλιδικούς».

Ο λαός την αντιμετώπιζε σαν αγία και η δημοτικότητά της ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Η πρώτη κυρία της Αργεντινής έδειχνε πραγματικά αφοσιωμένη στο στόχο της, που ήταν η εξάλειψη της φτώχειας. Δούλευε ατελείωτες ώρες και ακόμα και πολιτικοί της αντίπαλοι παραδέχτηκαν ότι προσέφερε σημαντικό έργο.

Τον Ιανουάριο του 1950 η Εβίτα διαγνώστηκε με καρκίνο του τραχήλου της μήτρας, όμω ήταν σε πολύ προχωρημένο στάδιο και η θεραπεία ήταν σχεδόν αδύνατη.

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην κηδεία της Εβίτας Περόν που άφησε την τελευταία της πνοή νικημένη από τον καρκίνο. AP Photo

Τον Ιούνιο του 1952, η Εβίτα έγινε ξανά η πρώτη κυρία της Αργεντινής και συνόδευσε το σύζυγό της στον «γύρο του θριάμβου», μετά τη νίκη τους στις εκλογές. Είχε καλύψει το αδύνατο σώμα της με μια τεράστια γούνα, αλλά τα σημάδια της αρρώστιας ήταν εμφανή στη σιλουέτα της. Ήταν η πρώτη γυναίκα στην Αργεντινή που έκανε χημειοθεραπεία, αλλά δεν φάνηκε καμία βελτίωση στην υγεία της.

Τελικά, η Εβίτα Περόν πέθανε στις 26 Ιουλίου του 1952, σε ηλικία 33 ετών και ολόκληρη η Αργεντινή θρήνησε τον χαμό της. Τα καταστήματα και οι δημόσιες υπηρεσίες έκλεισαν και χιλιάδες άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους γύρω από την προεδρική οικία.

Όταν η σορός της μεταφέρθηκε στο κτίριο που στεγαζόταν το Υπουργείο Εργασίας, οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να αγγίξουν το φέρετρο. Το σώμα της ταριχεύθηκε ύστερα από εντολή του Χουάν Περόν και σήμερα βρίσκεται στον οικογενειακό τάφο των Ντουάρτε, στο Μπουένος Άιρες.

Το ταριχευμένο πτώμα της Εβίτας δεν μπόρεσε να κρατήσει στην εξουσία τον Περόν, ο οποίος ανετράπη από στρατιωτικό πραξικόπημα το 1955. Ο στρατός σε μια προσπάθεια να σβήσει τον θρύλο της, έκρυψε το σώμα της, απαγόρευσε την αναφορά του ονόματος της και για πολλά χρόνια επέβαλε μια από τις πιο αιμοσταγείς δικτατορίες του 20ου αιώνα.

πηγή; mixanitouxronou.gr

