Εκλογές στην Τουρκία: Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα κόμματα

Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου επικεντρώνουν τις προσπάθειες τους στο να κερδίσουν τους αναποφάσιστους οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στο 10%.

Στην τελική ευθεία για τις εκλογές της άλλης Κυριακής βρίσκονται τα κόμματα στην Τουρκία. Χθες πραγματοποιήθηκε η μεγάλη προεκλογική συγκέντρωση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην Κωνσταντινούπολη, ενώ σήμερα την σκυτάλη παίρνει ο Ταγίπ Ερντογάν, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Η συγκέντρωση του Ερντογάν, είναι προγραμματισμένη για τις 4 το απόγευμα στην περιοχή του Αεροδρομίου Ατατούρκ στην Κωνσταντινούπολη. Θα προσπαθήσει να κάνει επίδειξη δύναμης. Άλλωστε οι δικές τους δημοσκοπήσεις, οι εταιρείες που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα, τους δείχνουν να είναι εκείνοι οι νικητές, και όχι ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Αναλυτές που πρόσκεινται στην κυβέρνηση σχολιάζουν πως στόχος του Ταγίπ Ερντογάν είναι να κερδίσει τις εκλογές από τον πρώτο γύρο. Τώρα η μεγάλη προσπάθεια είναι να κερδίσουν τους αναποφάσιστους οι οποίοι σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στο 10%.

Πάντως το σκηνικό είναι τεταμένο με την αντιπολίτευση να είναι καχύποπτη, αναμένοντας ότι θα υπάρξουν παρατυπίες και έκτροπα.

Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή ως απειλή εξέλαβε η αντιπολίτευση και τη δήλωση Ντεβλέτ Μπαχτσελί ότι αν αυτοί οι προδότες (δηλαδή η αντιπολίτευση) καταργήσουν την Διεύθυνση Θρησκευτικών Υποθέσεων, τότε ή θα πάρουν μια ισόβια κάθειρξη ή μια σφαίρα στο σώμα τους.

Ο Κεμάλ Κιλιτσνράρογλου αντέδρασε έντονα λέγοντας ότι «μαφίες, μαχητές, συμμορίες των 5 συγκεντρώθηκαν απειλώντας την Τουρκία»

