Κοινωνία

Πειραιάς: Φωτιά σε επαγγελματικό χώρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε επαγγελματικό χώρο, επί της οδού 25ης Μαρτίου στον Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα και επιχειρούν για την κατάσβεση της.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο επί της οδού 25ης Μαρτίου στον Πειραιά. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 7, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Εβίτα Περόν: Ποια ήταν η γυναίκα που λατρεύτηκε ως “Aγία” στην Αργεντινή

ΕΦΚΑ: Οι επτά νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Στυλίδα: βυθίστηκε θαλάσσιο ποδήλατο και βρέθηκαν στη θάλασσα