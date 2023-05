Αθλητικά

Ολυμπιακός: Πρόβλημα με Παπανικολάου πριν τον “τελικό” με Φενέρμπαχτσε

Ο αρχηγός του Ολυμπιακού ταλαιπωρείται από ίωση και δεν πήρε μέρος στην προπόνηση της Κυριακής.

Με μία σημαντική απουσία διεξήχθη η προπόνηση της Κυριακής (7/5) για τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, ο Κώστας Παπανικολάου δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα προπόνησης των «ερυθρόλευκων», καθώς ταλαιπωρείται από μία ίωση, σύμφωνα με το sport-fm.gr.

Θυμίζουμε πως την ερχόμενη Τρίτη (9/5) ο Ολυμπιακός δίνει το κρίσιμο Game 5 απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ, και παραμένει άγνωστο αν το πρόβλημα του αρχηγού των «ερυθρόλευκων» είναι ικανό να τον κρατήσει εκτός.

