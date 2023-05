Υγεία - Περιβάλλον

Καβάλα - Θάνατος βρέφους: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι τα αίτια θανάτου του μόλις 20 ημερών μωρού, που βρήκε νεκρό ο παππούς του, δίπλα στην μητέρα του, ενώ εκείνη κοιμόταν.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η νεκροψία – νεκροτομή στο άτυχο βρέφος, το οποίο εντοπίστηκε νεκρό δίπλα στην μητέρα του, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στο Κρυονέρι Καβάλας.

Όπως μεταδίδει το proininews.gr, η ιατροδικαστής Κομοτηνής, Αικατερίνη Αποστολίδου, αναφέρει στην έκθεσή της «πνευμονικό οίδημα» και «καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

Σημειώνεται ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα τα αποτελέσματα των ιστολογικών – τοξικολογικών εξετάσεων, που αναμένεται να βγουν το επόμενο διάστημα.

Η τραγωδία με το βρέφος, μόλις 20 ημερών, έγινε το πρωί του Σαββάτου (6/5) στο σπίτι των γονέων της 20χρονης μητέρας, όπου η ίδια και το μωράκι της φιλοξενούνταν το τελευταίο διάστημα. Το βρέφος φέρεται να βρέθηκε περίπου στις 8 το πρωί από τον παππού του, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε η γιαγιά του βρέφους.

Όπως είπε στο STAR Βορείου Ελλάδος, το αγοράκι ήταν ζωντανό τρεις ώρες πριν, όταν το τάισε η μητέρα του. Ο παππούς -όπως περιγράφει πάντα η γιαγιά- τους εντόπισε στις 8 το πρωί στο κρεβάτι, με το βρέφος μέσα σε αίματα στην αγκαλιά της μητέρας του, η οποία κοιμόταν.

Το μωράκι διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο θείος του αγοριού, δηλώνει πως ακόμα αδυνατεί να συνειδητοποιήσει το κακό που έχει συμβεί.

«Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα 8 το πρωί από την μητέρα μου. Μου ανακοίνωσε πως το βρέφος έχει πεθάνει, είναι νεκρό. Σηκώθηκα κατευθείαν και έτρεξα προς το χωριό. Πήρα τηλέφωνο το ΕΚΑΒ. Πήγα σπίτι και έμαθα από τον πατέρα μου. Η αδελφή μου 6 το χάραμα του Σαββάτου, σηκώθηκε τάισε το μωρό, είδε η μητέρα ότι το ταΐζει και 8 το πρωί, κατέβηκε κάτω η αδελφή μου με το μωρό το μικρό και… δεν ξέρω… Δεν έχουμε λόγια», δήλωσε ο θείος του παιδιού στον ΑΝΤ1.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέξας: “Λουτρό αίματος” σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Βοτανικός: Μολότοφ σε λεωφορείο που είχε φέρει μαθητές στην Αθήνα (εικόνες)

Νεκρό βρέφος στην Καβάλα: Η πρώτη εικόνα για τα αίτια της τραγωδίας