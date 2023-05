Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Η αυτοδυναμία της ΝΔ αποτελεί αναγκαιότητα για τη χώρα

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μίλησε σε συνέντευξή του για την αναβάθμιση του ΕΣΥ, τις εκλογές αλλά και το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.

Συνέντευξη παραχώρησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφημερίδα «Real News» και στον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, επισημαίνει πως ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν έχει να κάνει μόνο με το αν βγαίνει το άθροισμα των αριθμών αλλά «προϋποθέτει προγραμματικό πλαίσιο και συναινέσεις».

Στην ερώτηση σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: “Οι πολίτες μέσα από το αποτέλεσμα της 21ης Μάϊου θα ορίσουν ποιος θα κυβερνήσει. Η πρότασή μου είναι απολύτως καθαρή: εξηγώ με πολύ σαφή τρόπο γιατί πιστεύω ότι η αυτοδυναμία της Ν.Δ. είναι αναγκαιότητα για τη χώρα. Ο σχηματισμός κυβέρνησης δεν έχει να κάνει μόνο με το αν βγαίνει το άθροισμα των αριθμών. Προϋποθέτει προγραμματικό πλαίσιο και συναινέσεις. Βλέπετε κάτι τέτοιο σήμερα; Δεν υπάρχει κι ούτε μπορεί να δημιουργηθεί σε 3 ημέρες. Γι’ αυτό μιλάω και για τερατογένεση, ακούγοντας όσα συζητούν στην αντιπολίτευση για κυβερνήσεις ηττημένων, ανοχής και ό,τι άλλο προκύψει μέχρι τις εκλογές. Από εκεί και πέρα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, θα παραλάβω την εντολή την οποία θα μου έχει εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός και ανάλογα με το αποτέλεσμα θα καθορίσω τις κινήσεις μου…Η καθοριστική κάλπη είναι αυτή της 21ης Μαΐου. Εκείνο το βράδυ οι πολίτες θα δώσουν πολλές απαντήσεις. Θα δείξουν ποιόν θέλουν στο τιμόνι της χώρας. Ένα ξεκάθαρο αποτέλεσμα θα μας φέρει κοντά στον στόχο μας και θα ακυρώσει τις παγίδες της ακυβερνησίας και των περιπετειών που κρύβει η απλή αναλογική”.

Όσον αφορά το εάν πιστέυει ότι κάποια κόμματα, ενδεχομένως αλλάξουν στάση μετά τις εκλογές στο ζήτημα των συνεργασιών ο Πρωθυπουργός ανέφερε: “Δεν πιστεύω λέξη από αυτά που λέει προεκλογικά ο κ. Τσίπρας κι έχω κάθε λόγο να το λέω, κρίνοντας από τον τρόπο που πολιτεύεται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ο ίδιος που λέει ότι ανάμεσα σε αυτά που λέγονται σήμερα και σε αυτά που λέγονται μετεκλογικά μεσολαβούν οι εκλογές. Άρα, αυτό που λέει ουσιαστικά είναι: μην ακούτε τι λέμε σήμερα, μετά τις εκλογές θα γίνουν άλλα. Έχω προειδοποιήσει και το επαναλαμβάνω: αν βγαίνουν οι αριθμοί, ο κ. Τσίπρας θα επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ και με συμμετοχή ή ανοχή από τον κ. Βαρουφάκη. Και πρέπει να έχουν κατά νου οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ότι μπορεί να ψηφίσουν Ανδρουλάκη και να προκύψει Τσίπρας «από την πίσω πόρτα»”.



Σχετικά με το πρόγραμμα των κομμάτων και τον ρόλο που θα διαδραματίσουν για να αποφασίσουν οι ψηφοφόροι τι θα ρίξουν στις κάλπες ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: “Το πρόγραμμα για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είναι πραγματική «Συμφωνία Αλήθειας» με τους πολίτες και όχι μια συρραφή ανεφάρμοστων υποσχέσεων, με περιτύλιγμα έναν τίτλο που έχει προκύψει από κακή αντιγραφή. Το κυβερνητικό μας πρόγραμμα είναι απολύτως μετρημένο και το κόστος ανέρχεται σε 9 δισ. για το σύνολο της τετραετίας. Οσα προτείνουμε, θα γίνουν. Οι πολίτες, ακόμη κι εκείνοι που ήταν δύσπιστοι απέναντί μας το 2019, ξέρουν πλέον πως ό,τι λέμε το κάνουμε.



Τι είπαμε το 2019: Υποσχεθήκαμε ότι θα μειώσουμε τους φόρους για όλους. Σήμερα οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν απαλλαγεί από πενήντα φόρους και εισφορές. Πληρώνουν 35% χαμηλότερο ΕΝΦΙΑ, πάνω από το 30% που είχα υποσχεθεί προεκλογικά. Ο συντελεστής της φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα έπεσε από το 22% στο 9%. Ο εταιρικός συντελεστής για όλες τις επιχειρήσεις -και τις μικρομεσαίες- μειώθηκε από το 29% στο 22%. Καταργήθηκε οριστικά η εισφορά αλληλεγγύης. Οι νέες επενδύσεις εκτοξεύτηκαν, δημιουργώντας παραπάνω από 300.000 νέες θέσεις εργασίας. Με συνέπεια να μειωθεί η ανεργία κατά έξι μονάδες. Δεκαεπτά περικοπές του ΣΥΡΙΖΑ αντικατέστησαν αυξήσεις, 1,6 εκατομμύρια συμπολίτες μας είδαν τις πρώτες αυξήσεις στις συντάξεις εδώ και 12 χρόνια, σχεδόν 8%. Και όσοι αδικούνται από την προσωπική διαφορά Κατρούγκαλου ενισχύθηκαν από 200-300 ευρώ και θα εξακολουθούν να στηρίζονται μέχρι η προσωπική διαφορά να σβήσει οριστικά. Παραλάβαμε τον βασικό μισθό στα 650 ευρώ και σήμερα είναι στα 780 ευρώ, 20% αύξηση.





Παρουσιάσαμε ένα καλά σχεδιασμένο και κοστολογημένο πρόγραμμα για την επόμενη τετραετία με άξονες την παραγωγική, την κοινωνική, την πράσινη και ψηφιακή, τη δίκαιη και την ισχυρή Ελλάδα. Έχουμε στόχο να ενισχύσουμε το εισόδημα των Ελλήνων. Δεσμευόμαστε για αύξηση του μέσου μισθού κατά 25%, του κατώτατου στα 950 ευρώ, περαιτέρω μείωση της φορολογίας, νέα αύξηση των συντάξεων, παράλληλα με μία δέσμη τολμηρών πολιτικών για την Υγεία την Παιδεία, την Κοινωνική Συνοχή. Επιδιώκουμε να αντιπαρατεθούμε σε αυτά, με στοιχεία και επιχειρήματα."



Για τον ισχυρισμό της ΝΔ ότι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ κοστίζει συνολικά πάνω από 80 δισ. ευρώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: “Η κοστολόγηση των υποσχέσεων του ΣΥΡΙΖΑ προκύπτει από σοβαρή οικονομική ανάλυση. Αυτό ακριβώς που δεν έχει κάνει ο κ. Τσίπρας. Το συνολικό κόστος των υποσχέσεών του για την τετραετία, φθάνει στα 83 δισ. ευρώ. Και κάθε ημέρα που περνάει προσθέτει κι άλλα, με τη βεβαιότητα ότι δεν θα κληθεί να τα εφαρμόσει. Αρχικά είχε εξαγγείλει μέτρα που φτάνουν στα 11,5 δισ. ευρώ ετησίως και συνολικά 46 δισ. ευρώ στην τετραετία. Προσέθεσε στη συνέχεια υποσχέσεις για αύξηση των κρατικών δαπανών στην Υγεία στο 7,5% του Α.Ε.Π. και στην Παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π., τα οποία αθροίζονται στα 36 δισ. ευρώ. Ετσι προκύπτουν τα 83 δισ. Εχω την κοστολόγηση για ένα-ένα μέτρο. Θα σταθώ, μόνον, στα πιο μεγάλα ποσά. Η αύξηση των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10%, από τον πρώτο χρόνο, και η θέσπιση μηχανισμού ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής θα κοστίσει 8,3 δισ. Το αφορολόγητο στις 10.000 ευρώ για όλους, ελεύθερους επαγγελματίες, μισθωτούς, συνταξιούχους, αγρότες, εργαζόμενους με μπλοκάκι, κοστίζει 1,8 δισ. Η μείωση του Φ.Π.Α. στα τρόφιμα στον χαμηλότερο συντελεστή κοστίζει 5,9 δισ. Η μείωση των Ε.Φ.Κ. στα καύσιμα στον κατώτερο συντελεστή της Ε.Ε. κοστίζει 8 δις., η επιστροφή όλων των αναδρομικών 2,5 δισ.



Σταματάω εδώ κι έχω στη διάθεσή σας τον πλήρη κατάλογο. Θυμάστε όταν στη Βουλή ρώτησα τον κ. Τσίπρα «πόσο στοιχίζει η μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα;», η απάντηση ήταν: «Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε τώρα;». Δεν γνώριζε πόσο στοιχίζει το εμβληματικότερο μέτρο που προτείνει! Εμείς ό,τι λέμε, το έχουμε κοστολογήσει.





Συνεχίζοντας ο Πρωθυπουργός ανέφερε: “Οι υποσχέσεις που μοιράζει ο κ. Τσίπρας για την επόμενη τετραετία, όπως ήδη σας ανέλυσα, υπερβαίνουν τα 83 δισ. ευρώ. Τα όσα παρουσιάζει ο κ. Τσίπρας ως πρόγραμμα, εάν ποτέ υλοποιούνταν, θα οδηγούσαν σε μεγάλη αύξηση των φόρων, σε αδυναμία ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και εποπτείας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τελικά σε νέα μνημόνια και χρεοκοπία. Δεν θα βλέπαμε επενδυτική βαθμίδα «ούτε με το κιάλι». Με μια φράση, αυτή θα ήταν η δεύτερη φορά στη συμφορά.”



Για τις διαφορές με την πρώτη θητεία, αλλά και το “βάρος” στην δεύτερη σε τομείς όπως η υγεία και το ΕΣΥ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: “Παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας που είναι πολύ καλά επεξεργασμένο. Έχουμε πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, αλλά και διάθεση να προχωρήσουμε με τόλμη για να υλοποιήσουμε τις αλλαγές που θα κάνουν την Ελλάδα μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Μια Ελλάδα παραγωγική, κοινωνικά δίκαιη, ψηφιακή και πράσινη. Πιστεύω ακράδαντα, λοιπόν, ότι η δεύτερη τετραετία θα είναι ακόμη πιο δημιουργική.



Έχω περιγράψει την πρώτη θητεία ως μία τετραετία στην οποία χτίζουμε ένα σπίτι. Έχουμε βάλει τα θεμέλια και αρχίζουμε να χτίζουμε τους ορόφους. Για να ολοκληρωθεί το σπίτι της σύγχρονης Ελλάδος, χρειαζόμαστε μία τετραετία ακόμα. Ελπίζω ότι οι πολίτες, μέσω της ετυμηγορίας τους, θα συμφωνήσουν.



Στα τέσσερα χρόνια που πέρασαν, όλα τα συστήματα υγείας -και το δικό μας- δοκιμάστηκαν από μία πρωτοφανή παγκόσμια πανδημική κρίση. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, όμως, στάθηκε όρθιο. Τα καταφέραμε καλύτερα από χώρες οι οποίες είχαν, ενδεχομένως, πιο ανεπτυγμένα συστήματα από το δικό μας. Όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η πανδημία κατέδειξε και τις μεγάλες αδυναμίες του ΕΣΥ και μας καθοδήγησε για το πώς πρέπει να παρέμβουμε ώστε να τις διορθώσουμε. Στην πρώτη τετραετία έγιναν κάποια βήματα, αλλά μένει να γίνουν πολύ περισσότερα.



Οι δαπάνες για το Εθνικό Σύστημα Υγείας αυξήθηκαν σημαντικά κατά 37% και από 3,8 δισ. το 2019 φθάνουν τα 5,2 δισ. το 2023. Οι εργαζόμενοι στο Ε.Σ.Υ. από 100.000 το 2019, είναι σήμερα 107.000. Οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας από 600 ξεπερνούν σήμερα τις 1.300. Σχεδόν 5.000.000 πολίτες είναι εγγεγραμμένοι στον «Προσωπικό Γιατρό». Προχωρήσαμε σε αύξηση 10% των μισθών του ιατρικού προσωπικού, θέσπιση ειδικών επιδομάτων για τους εργαζόμενους στις Μ.Ε.Θ., για αναισθησιολόγους, για τους γιατρούς του ΕΚΑΒ, για αυτούς οι οποίοι μετακινούνται στα νησιά.



Η μεγαλύτερη τομή την οποία έχουμε κάνει στη δημόσια υγεία είναι η στροφή στην πρόληψη. Με πιο εμβληματικό από όλα, το πρόγραμμα «Φώφη Γεννηματά». Την επόμενη τετραετία θα δρομολογηθούν μια σειρά από νέες δράσεις πρόληψης για όλο τον πληθυσμό. Να υπενθυμίσω απλώς ότι το 2019 δεν είχαμε ουσιαστικά κανένα πρόγραμμα πρόληψης.



Σημαντικά βήματα έχουν γίνει και στον τομέα της ψηφιακής υγείας. 4,4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, και ήδη εκτελέστηκαν 90.000.000 άυλες συνταγές και εκδόθηκαν πάνω από 40.000.000 παραπεμπτικά για εξετάσεις.”





Ακόμη, τόνισε για την αναμόρφωση του ΕΣΥ: “Οι πολίτες πράγματι εξακολουθούν να έρχονται αντιμέτωποι καθημερινά με μεγάλα προβλήματα στο χώρο της υγείας. Η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων αποτελεί μια από τις κεντρικές προτεραιότητές μας. Αυξάνοντας κι άλλο τις δαπάνες, θα προχωρήσουμε σε 10.000 προσλήψεις, κυρίως νοσηλευτών. Με πόρους 1,5 δισ. από το Ταμείο Ανάκαμψης προχωράμε στην ανακαίνιση των τμημάτων επειγόντων περιστατικών και των εξωτερικών ιατρείων σε 80 νοσοκομεία και σε 156 Κέντρα Υγείας. Έχουμε στόχο έως το 2027 να έχουν καταργηθεί τα ράντζα στα νοσοκομεία και ο χρόνος αναμονής των ασθενών να έχει μειωθεί στο μισό. Μέσα από όλα όσα περάσαμε, ξέρουμε καλά τι πρέπει να γίνει στον τομέα της Υγείας και ελπίζουμε να μας δώσουν οι πολίτες την ευκαιρία να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας.”



Όσον αφορά τη μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στο κυβερνητικό σχήμα, ο Πρωθυπουργός επεσήμανε: “Το στίγμα της δεύτερης διακυβέρνησης θα είναι όπως λέει και το σύνθημά μας: Σταθερά, Τολμηρά, Μπροστά. Σταθερότητα σε ένα αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, μεγαλύτερη τόλμη για αλλαγές που θα οδηγήσουν την Ελλάδα μπροστά, ώστε να γίνει μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Σήμερα έχουμε την πρόσθετη εμπειρία μιας κυβερνητικής θητείας στη διάρκεια της οποίας κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε σειρά εξωγενών κρίσεων, αλλά και πληθώρα προβλημάτων. Έχουμε και την ωριμότητα και τη διάθεση για μια ακόμη πιο δημιουργική τετραετία. Ήμασταν έτοιμοι και το 2019, αλλά είμαστε ακόμη πιο έτοιμοι τώρα. Σχεδιάζουμε πράγματι αναδιάταξη στη δομή της κυβέρνησης την επόμενη μέρα, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευθούν ξανά. Και σίγουρα θα υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση. Πήρατε ήδη μια «γεύση» από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας.



Μία αλλαγή, στην οποία έχω ήδη αναφερθεί, είναι η ίδρυση υπουργείου Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής, το οποίο θα πάρει αρμοδιότητες από το υφιστάμενο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα επικεντρώνεται σε ειδικά προβλήματα με μεγάλη κοινωνική σημασία, όπως όπως το δημογραφικό και η στέγη. Τα υπόλοιπα στην ώρα τους”.



Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά και τις εκλογές στην Τουρκία, δήλωσε: “Δημιουργήθηκε ένα πιο θετικό κλίμα μετά τους σεισμούς. Αλλά με την σημερινή προσέγγιση και τον αναθεωρητισμό της Τουρκίας δεν μπορεί να είναι κανείς ιδιαίτερα αισιόδοξος. Γι΄αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό ποιος θα βρίσκεται στο τιμόνι της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια. Ποιος μπορεί να αναπτύξει τις διεθνείς της συμμαχίες. Ποιος μπορεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα. Μπορεί να το κάνει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση της Ν.Δ. με τον Μητσοτάκη Πρωθυπουργό ή μια κυβερνητική βαβέλ, έχοντας στο τιμόνι τον κ. Τσίπρα; Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια η Ελλάδα έγινε πιο ισχυρή. Ενίσχυσε τις διεθνείς της συμμαχίες, ενίσχυσε τις ένοπλες δυνάμεις της. Κράτησε μια αποφασιστική στάση απέναντι στην Τουρκία -όσο και αν ενόχλησε αυτό τον κ. Ερντογάν- έχοντας πάντα ανοιχτή την πόρτα του διαλόγου. Αν στη γειτονική χώρα, μετά τις εκλογές τους, επικρατήσει η λογική, πιστεύω ότι η Τουρκία θα συνειδητοποιήσει ότι έχει να κερδίσει περισσότερα αν επαναπροσεγγίσει και συνεργαστεί με την Ελλάδα, την Ευρώπη και γενικότερα τη Δύση.



Εφόσον ο ελληνικός λαός μάς εμπιστευθεί ξανά στο τιμόνι της χώρας, θα προσπαθήσω να οικοδομήσουμε μία θετική ατζέντα σε ζητήματα όπου μπορούμε να έχουμε αμοιβαίο όφελος, όπως το εμπόριο, ο πολιτισμός, το περιβάλλον. Αλλά για να υπάρχει ουσιαστική βελτίωση στις σχέσεις μας, η Τουρκία πρέπει να δεχθεί ότι λύνουμε τις διαφορές μας με βάση το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Και ότι ουσιαστικά έχουμε μια μεγάλη διαφορά, που είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσω άλλα θέματα με την Τουρκία. Ούτε, προφανώς, ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Αιγαίου, ούτε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Ελπίζω ότι η Τουρκία θα ανταποκριθεί. Όπως έχω πει, είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, αλλά δεν είμαστε αφελείς.

Έχουμε πολύ δρόμο για να φτάσουμε εκεί. Πρέπει να προηγηθούν πολλά στάδια. Αναμένουμε, όπως σας είπα, να δούμε τις αποφάσεις που θα λάβει η Τουρκία μετά τις εκλογές. Και ελπίζω ότι θα αντιληφθεί πως είναι και προς το δικό της συμφέρον να αλλάξει ρητορική, πρακτική κι εν τέλει στρατηγική".



Ο Πρωθυπουργός, απάντησε και σε ερώτηση για το ντιμπέιτ, αναφέροντας: “Οι πολίτες δεν περιμένουν το ντιμπείτ για να μας γνωρίσουν. Τα ασφαλέστερα συμπεράσματα για τις πολιτικές του κάθε κόμματος και του κάθε πολιτικού αρχηγού προκύπτουν διαχρονικά από τις προτάσεις, τη δράση, τη συνέπεια, την αξιοπιστία του. Στον περιορισμένο χρόνο μιας συζήτησης και στο πλαίσιο που έχει καθοριστεί, σε ό,τι με αφορά -γιατί ο καθένας θα έχει διαφορετική επιδίωξη-, αναλόγως και των ερωτήσεων που θα τεθούν, θα απευθυνθώ με ειλικρίνεια στους πολίτες, όπως το κάνω πάντα, μιλώντας γι’ αυτά που κάναμε, για λάθη και παραλείψεις, αλλά κυρίως για το σχέδιό μας για το μέλλον. Αλλά έχει μεγάλη σημασία, αφού οι εκλογές γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής, να αντιληφθούν οι πολίτες ποια κυβέρνηση θα έχει η χώρα την επόμενη μέρα. Εμείς μιλάμε για αυτοδυναμία. Να μας πουν, λοιπόν, ο κ. Τσίπρας, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βαρουφάκης ποια είναι επιτέλους αυτή η «προοδευτική διακυβέρνηση». Ποιοι θα την αποτελούν και τι πρόγραμμα θα έχει. Θα βρισκόμαστε όλοι μαζί γύρω από το ίδιο τραπέζι και είναι ευκαιρία να αποτυπωθεί η πρόταση διακυβέρνησης του καθενός”.



Ο Πρωθυπουργός, μίλησε και για το ζήτημα των υποκλοπών που έχει καταγγείλει ο Νίκος Ανδρουλάκης: “Ο κ. Ανδρουλάκης δεν έχει έρθει ποτέ να με συναντήσει. Το απέφυγε και τις δύο φορές που του απηύθυνα πρόσκληση, αμέσως μετά την εκλογή του. Κι αυτό έγινε πολλούς μήνες πριν προκύψει το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι την παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη την ανακοίνωσα εγώ, όταν περιήλθε σε γνώση μου. Τώρα λέει σε όλους τους τόνους ότι πρωθυπουργός δεν θα είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, αλλά κάποιος «άγνωστος Χ» που θα επιλέξει εκείνος και θα τον αποκαλύψει όταν το κρίνει. Ο κ. Ανδρουλάκης, δείχνει να έχει προσωπική εμμονή μαζί μου. Μου επιτίθεται συνέχεια με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και θεωρεί ότι το πρόβλημα είμαι εγώ και όχι η Νέα Δημοκρατία. Λέει ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί και με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με άλλον πρωθυπουργό. Αυτό φαίνεται προσωπικό και μάλλον εμμονικό μαζί μου.



Αλλά, παράλληλα με τα παραπάνω, και σε επίπεδο προτάσεων, σε κάποια θέματα έχουμε συγκλίσεις, αλλά σε μια σειρά κρίσιμα ζητήματα έχουμε σημαντικές διαφορές, οι οποίες μπορείτε να αντιληφθείτε ποιες συνέπειες θα είχαν στην προσπάθεια εφαρμογής σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Το ΠΑΣΟΚ, π.χ., δεν τολμά να αναφερθεί στην αλλαγή του άρθρου 16 για τη δημιουργία μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δεν ψήφισε την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι δύο μόνο, αλλά απολύτως ενδεικτικά παραδείγματα στον τρόπο προσέγγισης των αλλαγών που πρέπει να γίνουν στη χώρα".



Τέλος, ερωτηθείς για τον λογαριασμό στο TikTok αλλά και την προσπάθεια προσέλκυσης νέων απάντησε: “Η επικοινωνία με τους νέους δεν γίνεται μόνο μέσα από το TikTok ή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γίνεται σε πολύ τακτική βάση και με ποικίλους τρόπους. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν έχει σημασία μόνο σε ποια πλατφόρμα θα πεις κάτι, αλλά το τι θα πεις και το κατά πόσον αυτά που θα πεις ενδιαφέρουν. Όλα τα κόμματα εξουσίας έχουν χαμηλή απήχηση στη νέα γενιά κι αυτό πρέπει να μας ανησυχήσει, γιατί δεν πρόκειται μόνο για την αναμενόμενη νεανική αμφισβήτηση. Οι νέοι, τη δεκαετία της κρίσης, φορτώθηκαν βάρη προηγούμενων γενιών. Πολλοί έφυγαν από τη χώρα και άλλοι ζουν με χαμηλές αμοιβές, ακριβό ενοίκιο και δυσκολίες στο να δημιουργήσουν οικογένεια. Προσπαθούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για ένα καλύτερο μέλλον. Αναβαθμίσαμε την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες. Τα πανεπιστήμιά μας αλλάζουν και δίνουν στους νέους καλύτερη επαγγελματική προοπτική. Αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό στα 780 ευρώ, από 650 ευρώ που τον άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, θέμα που αφορά πρωτίστως τους νέους. Το πρόγραμμα «Σπίτι μου», με το οποίο δίνουμε τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέα ζευγάρια το δικό τους σπίτι, συναντά ήδη πολύ μεγάλη ανταπόκριση και θα αυξήσουμε κι άλλο τους διαθέσιμους πόρους.



Υλοποιήσαμε, επίσης, νέα προγράμματα κατάρτισης ανέργων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, δράσεις για την απασχόληση ειδικά των νέων ανέργων και για την υποστήριξη της νεανικής επιχειρηματικότητας. Ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα φέρουν αποτελέσματα κι ότι οι νέοι, βλέποντας τις αλλαγές, θα πειστούν ότι οι πολιτικοί «δεν είναι όλοι ίδιοι». Οσο θα διαπιστώνουν ότι αυτά που γίνονται αλλάζουν τη ζωή τους προς το καλύτερο, θα ενισχύεται και η εμπιστοσύνη τους στο πολιτικό σύστημα. Είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε.”

