“Εδώ Τουρκία”: οι εκλογές στην Τουρκία, οι φόβοι και η Ελλάδα (βίντεο)

Η Άννα Ανδρέου και ο Δημήτρης Τριανταφύλλου, από το πάρκο Εμιργκάν, αναλύουν τα τελευταία δεδομένα ενόψει των κρίσιμων εκλογών στην Τουρκία, την επόμενη Κυριακή.

Η σειρά οδοιπορικών βίντεο - συζητήσεων «Εδώ Τουρκία», της ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννας Ανδρέου και του Δημήτρη Τριανταφύλλου, Καθηγητή του Πανεπιστημίου Kadir Has της Κωνσταντινούπολης, συνεχίζεται με την ανάλυση των τελευταίων προεκλογικών δεδομένων στην Τουρκία, ακριβώς μία εβδομάδα πριν στηθούν οι κάλπες και δοθεί η μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Όπως περιγράφουν οι ίδιοι, «Αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές της 14ης Μαΐου...Από το πάρκο Εμιργκάν, στον Βόσπορο συζητάμε για τα πλην και τα συν Ερντογάν και Κιλιτσντάρογλου. Απαντάμε στο ερώτημα αν θα υπάρξουν επεισόδια το βράδυ των εκλογών. Τί φοβάται η αντιπολίτευση και τί η κυβέρνηση; Τα ελληνοτουρκικά είναι μέρος της προεκλογικής εκστρατείας της Τουρκίας ή όχι; Που βρίσκεται η θετική ατζέντα;».

