Κοινωνικός τουρισμός: αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι για τον κοινωνικό τουρισμό. Αντίστροφη μέτρηση για τις αιτήσεις για δωρεάν διακοπές.

Αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τα προγράμματα για δωρεάν διακοπές καθώς το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της υποβολής των αιτήσεων.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης που πιθανότητα σύμφωνα με πληροφορίες θα έχει και διευρυμένους δικαιούχους.

Θα προβλέπει διακοπές από 1/8/2023 έως και 31/7/24,

με 6 διανυκτερεύσεις για τους δικαιούχους

10 διανυκτερεύσεις για όσους δικαιούχους επιλέξουν τη Λέσβο τη Χίο τη Σάμο τη Λέρο την Κω ή το νομό Έβρου

και 12 για όσους επιλέξουν τους δήμους της Εύβοιας στους δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού αλλά και Λίμνης, Μαντουδίου, Αγίας Άννας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα τουρισμός για όλους έχουν ήδη διατεθεί 150.000 voucher των 150 ευρώ και θα ισχύει ως τον Ιούνιο του 2023 πληροφορίες αναφέρουν ότι για την περίοδο που ξεκινά το καλοκαίρι του 2023 το πρόγραμμα θα είναι εμπλουτισμένο.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η απόφαση για το εάν θα συνεχιστεί το πρόγραμμα Νorth Εvia Samos Pass που αφορά βεβαίως τη βόρεια Εύβοια και τη Σάμο περιοχές οι οποίες επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. To voucher, ήταν 150 ευρώ για τη βόρεια Εύβοια και 300 ευρώ για τη Σάμο.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι και άνεργοι και συγκεκριμένα:

ασφαλισμένοι που συγκέντρωσαν το έτος 2021 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον eΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων της ΔΥΠΑ ή /και τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας του άρθρ. 142 του ν.3655/2008, όπως ισχύει, ή /και τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας με βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις ή/και τη χορήγηση επιδόματος μακροχρονίως ανέργων της παρ. ΙΑ.1.ΙΙΙ του ν. 4093/2012

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ της ΔΥΠΑ κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Αν δύο δικαιούχοι της παροχής είναι σύζυγοι, δίνεται η δυνατότητα να λάβουν και οι δύο Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού, ακόμα και αν επιλεγόμενος βάσει της μοριοδότησης είναι μόνο ο ένας.

Αιτήσεις για το πρόγραμμα Αγροτικής Εστίας Την ίδια ώρα, από τις 25 Μαΐου 2023 θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ. Ειδικότερα, για όλα τα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού του ΟΠΕΚΑ κοινωνικό τουρισμό, ιαματικό τουρισμό, κατασκηνώσεις και εκδρομές οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν 25 Μαΐου και θα ολοκληρωθούν μέσα Ιουνίου και αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις 4-5 Ιουλίου.

