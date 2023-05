Ant1news - Πες την γνώμη σου: Η ψηφοφορία για την μισθολογική ανισότητα ανδρών και γυναικών

Οικονομία

Η άποψη σας μετράει και έχει δύναμη. Δείτε την απάντηση που επικράτησε, μετά από τις ψήφους των επισκεπτών μας, που απάντησαν στο ερώτημα του Ant1news.

Ο ΑΝΤ1 και το Ant1news δίνουν ακόμη ένα βήμα στους πολίτες, για να εκφράσουν την γνώμη τους και να “ακουστούν”, σε θέματα της επικαιρότητας και του προεκλογικού διαλόγου, ενόψει των εκλογών, στις 21 Μαΐου.

Στο πλαίσιο αυτό, καλέσαμε τους επισκέπτες μας να πάρουν θέση και να δώσουν την δική τους απάντηση σχετικά με το αν «πρέπει να είναι προτεραιότητα της επόμενης Κυβέρνησης η εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων ανδρών και γυναικών».

Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε στις 07:00 της Κυριακής. αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι το 71% όσων πήραν μέρος στην ψηφοφορία, απάντησε πως δεν θα πρέπει να υπάρξει εξάλειψη των μισθολογικών ανισοτήτων, έναντι του 29% που θεώρησε πως αυτή η προοπτική θα έπρεπε να αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της επόμενης Κυβέρνησης.

