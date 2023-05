Κόσμος

Περού: φονική πυρκαγιά σε ορυχείο χρυσού

Φονικό δυστύχημα στο Περού, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε ορυχείο χρυσού.

Είκοσι επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε μικρό ορυχείο χρυσού στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, στο πιο φονικό δυστύχημα που σημειώνεται σε ένα μόνο ορυχείο εδώ και περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, η τοπική κυβέρνηση ανέφερε η πυρκαγιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Σάββατο στη νότια περιοχή Αρεκίπα. Σε εικόνες που εμφανίστηκαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνονται στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται από το σημείο.

Υπεύθυνη για τη διαχείριση του ορυχείου είναι μια μικρή εταιρία, η Yanaquihua. Εκπρόσωποί της δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

«Επιβεβαιώθηκε από το αστυνομικό τμήμα της Γιανακίχουα, υπάρχουν 27 νεκροί», δήλωσε σήμερα ο τοπικός εισαγγελέας Χιοβάνι Μάτος στην τοπική τηλεόραση.

Το Περού είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού και ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός χαλκού στον κόσμο. Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ενέργειας και Ορυχείων του Περού, το συμβάν είναι το πιο φονικό δυστύχημα σε ένα μόνο ορυχείο από το 2000.

Το 2022, 38 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα σε ορυχεία σε όλη τη χώρα, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες για την ασφάλεια στον εξορυκτικό τομέα της Λατινικής Αμερικής. Η πιο φονική χρονιά στο Περού ήταν το 2002, όταν 73 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε διάφορα δυστυχήματα σε ορυχεία.

