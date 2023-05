Life

Κορωπί: γαϊδουράκι μπλέχτηκε στο σχοινί που ήταν δεμένο και πέθανε (σκληρές εικόνες)

Η καταγγελία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις συνθήκες που ζούσε το άτυχο ζώο. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης.

Ένα ακόμη τραγικό περιστατικό κακοποίησης ζώου που απέβη μοιραίο, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, αυτή τη φορά στο Κορωπί.

Το περιστατικό κακοποίησης γαϊδουριού καταγγέλλεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη «Γαϊδουροχώρα-το Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι». Όπως φαίνεται, το γαϊδουράκι βρέθηκε νεκρό καθώς πιάστηκε στο σχοινί που ήταν δεμένο και σύμφωνα με την καταγγελία, το ζώο πάλευε να ξεπιαστεί μέρες και στο τέλος κατέληξε.

Αν και για μέρες ήταν "άφαντος" ο ιδιοκτήτης του άτυχου ζώου, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές εντόπισαν και συνέλαβαν τον 75χρονο ιδιοκτήτη του το βράδυ της Κυριακής.

Στην ανάρτηση στην οποία φαίνεται το νεκρό γαϊδουράκι, αναφέρουν: "Κορωπι 2023!!! Γαιδουριτσα που εχασε τη ζωη της απο την ανθρωπινη βλακεια, ανευθυνοτητα και εγκληματικη αγενεια. Ο ιδιοκτητης αφαντος! Θα κανουμε ο,τι περναει απο το χερι μας να του επιβληθουν οι ποινες που αντιστοιχουν στο ''εγκλημα'', καθως και ολα τα εξοδα ταφης-αποτεφρωσης!!!".

Πηγή εικόνων: Γαϊδουροχώρα - το Ελληνικό Κέντρο για το Γαϊδούρι





