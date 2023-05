Κοινωνία

“Άξιον Εστί” - Τέμπη: Τρισάγιο στην Μητρόπολη για τα θύματα της τραγωδίας (εικόνες)

Τρισάγιο για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη στην Μητρόπολη, όπου πλήθη πιστών προσκυνούν την εικόνα της Παναγίας “Άξιον Εστί”.

Στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τίθεται προς προσκύνηση η ιερή εικόνα Παναγίας «'Αξιον Εστί», τέλεσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας σήμερα, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Συλλειτούργησαν οι επίσκοποι Ανδρούσης Κωνστάντιος και Ρωγών Φιλόθεος, ενώ τον Θείο Λόγο κήρυξε ο ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Καρσιώτης.

Μετά τη Θεία Λειτουργία, τελέσθηκε τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος στην Κοιλάδα των Τεμπών.

Το "παρών" έδωσαν μεταξύ άλλων, η διοίκηση του Αγίου Όρους, υπουργοί, βουλευτές, τοπικές Αρχές.

Η ιερή εικόνα της Παναγίας «'Αξιον Εστί» - από τον ναό του Πρωτάτου στο 'Αγιο Όρος - θα παραμείνει στο Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών μέχρι τις 15 Μαΐου.

