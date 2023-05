Κόσμος

Τουρκία - Ιμάμογλου: “Γκρίζοι Λύκοι” πέταξαν πέτρες σε προεκλογική του συγκέντρωση

Επεισόδιο προκάλεσαν οι Τούρκοι εθνικιστές σε ομιλία του Εκρέμ Ιμάμογλου. Η ανάρτηση του δημάρχου Κωνσταντινούπολης.

Επίθεση με πέτρες εξαπέλυσαν οι "Γρίζοι Λύκοι" σε ομιλία του Εκρέμ Ιμάμογλου στην Τουρκία.

Πιο συγκεκριμένα, ομάδα των "Γκρίζων Λύκων", και του ισλαμιστικού κόμματος Huda-Par, όπως αναφέρει το Haber, άρχισαν να πετούν πέτρες κατά του συγκεντρωμένου πλήθους και του Εκρέμ Ιμάμογλου, σε προγραμματισμένη προεκλογική συγκέντρωση του, στην πόλη Ερζερούμ της Ανατολικής Τουρκίας.

Ο δήμαρχος της Κψνσταντινούπολης, διέκοψε την ομιλία του τελικά αφού αρχικά έκανε λόγο για προβοκάτσια και επιχείρησε να κατευνάσει το συγκεντρωμένο πλήθος για να αποφευχθούν τα χειρότερα. Τα επεισόδια συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα να φυγαδευτεί από τους άνδρες της ασφάλειάς του και να απομακρυνθεί από τη συγκέντρωση.

Τουλάχιστον 12 τραυματίες αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης και ο Εκρέμ Ιμάμογλου, αφού φυγαδεύτηκε μετέβη αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του στο Twitter, είχε καταγγείλει τον δήμαρχο της Ερζερούμ, Μεχμέτ Σεκμέν, για απόπειρα να παρεμποδίσει τη συγκέντρωση αφού τοποθέτησε αστικά λεωφορεία στην πλατεία όπου επρόκειτο να διεξαχθεί η προεκλογική συγκέντρωση.

Στην ανάρτησή του ο Ιμάμογλου έγραψε χαρακτηριστικά: "Βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια να αποτραπεί η συνάντησή μας με συμπολίτες μου στην Ερζερούμ στις 18:00. Δήμαρχε θα κουβαλάς αυτή την ντροπή για όλη σου τη ζωή. Περιμένω στις 18:00 όλους τους πολίτες της Ερζερούμ στην πλατεία Χαβούζμπασι της πόλης. Εμπρός Ερζερούμ!".

Αναφέροντας ότι οι πέτρες εκτοξεύονταν από παντού μετά την έναρξη της ομιλίας, ο Ιμάμογλου κατήγγειλε ότι η αστυνομία δεν επενέβη. "Πρόκειται για οδηγία. Το όνομά της δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Είναι μια εντολή 'μην επέμβετε'. Υπάρχει ένα TOMA εκεί. Πετάνε πέτρες στα κεφάλια των ανθρώπων και εμείς μπήκαμε στο λεωφορείο. Μας πετάνε πέτρες. Μπορείτε να δείτε το μέγεθος των πετρών. Με αυτή την παρέμβαση, σταμάτησα την ομιλία μου στο 5ο λεπτό. 10-15 άνθρωποι τραυματίστηκαν μπροστά στα μάτια μου", σημείωσε, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Κιλιτσντάρογλου: Γνωρίζουμε αυτούς που το έκαναν και αυτούς που τους να το κάνουν

Ο υποψήφιος για την προεδρία της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, δήλωσε από την Αττάλεια: "Μια χούφτα άνθρωποι το έκαναν. Γνωρίζουμε αυτούς που το έκαναν, γνωρίζουμε αυτούς που τους έβαλαν να το κάνουν. Όσοι κάθονται στην καρέκλα εδώ και καιρό αναδύεται βρωμιά πλέον και δεν μπορούν να σηκωθούν. Αυτό σημαίνει ότι το έκαναν οι αποκάτω του", είπε, προσθέτοντας ακόμη πιο σκληρά: «Οδηγούν τα πράγματα σε ένταση. Θέλουν να διχάσουν την κοινωνία στρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Ο καθένας από εμάς θα είναι προσεκτικός απέναντι στις προβοκάτσιες. Κανείς δεν πρέπει να είναι μόνος του σε αυτή τη χώρα. Ο καθένας από εμάς θα πρέπει να είναι ψύχραιμος. Έχουν αρχίσει να ελπίζουν σε βοήθεια από τρομοκρατική οργάνωση. Δεν έχουμε καμία πρόθεση να πολεμήσουμε. Λέει ότι αν νικήσουμε, θα συνεργαστούμε με τρομοκρατικές οργανώσεις. Εσείς είστε αυτοί που συνεργάζεστε. Εσείς είστε αυτοί που κάνουν όλα τα κόλπα. Εμείς βάζουμε τη σημαία μας πάνω από ο,τιδήποτε άλλο στην πατρίδα μας".

Απάντηση από τον υπουργό Βιομηχανίας

Ο υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, Μουσταφά Βαράνκ, έκανε δήλωση σχετικά με τις επιθέσεις με πέτρες που δέχθηκε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσής του στο Ερζουρούμ.

Αναφέροντας ότι δεν πρόκειται για θέμα μη επέμβασης της αστυνομίας, δήλωσε: "Η αστυνομία μας δεν επιτρέπει ποτέ τη βία. Το καθήκον της είναι να αποτρέπει τη βία ούτως ή άλλως. Δεν είναι σωστό να γίνονται τέτοια σχόλια από μια εικόνα. Η βία δεν είναι ποτέ αποδεκτή στην πολιτική".





