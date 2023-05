Αθλητικά

Κορονοϊός - Παναθηναϊκός: ο Γιοβάνοβιτς δεν ανακοίνωσε αποστολή για το “ντέρμπι αιωνίων”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Σέρβος προπονητής δεν ξέρει ποιους παίκτες θα έχει στη διάθεσή του. Παραμένουν στα ίδια επίπεδα τα κρούσματα στους "πράσινους".

Χωρίς ουσιαστική προπόνηση και... προετοιμασία, λόγω των προβλημάτων με τον κορονοϊό που «χτύπησαν» τα τελευταία 24ωρα το ποδοσφαιρικό τμήμα, θα πορευτεί ο Παναθηναϊκός στον αυριανό (8/5, 21:00) αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 9η αγωνιστική των play off.

Η αναβολή που αιτήθηκαν οι «πράσινοι», έχοντας 29 ενεργά κρούσματα εντός του ποδοσφαιρικού τμήματος (17 παίκτες και 12 μέλη του τεχνικού τιμ και του υπόλοιπου επιτελείου) δόθηκε μόνο για 25 ώρες και πλέον ο Παναθηναϊκός θα κληθεί να παίξει τον μεγαλύτερο «τελικό» του για τον τίτλο, εν μέσω πάρα πολλών προβλημάτων.

Οι «πράσινοι» δεν ανακοίνωσαν αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο και θα προχωρήσουν στη λογική της «τελευταίας στιγμής». Κι αυτό διότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα πρέπει να περιμένει μέχρι τέλους, για να δει ποιοι ποδοσφαιριστές του πληρούν και ποιοι όχι (από άποψη ενέργειας και δυνάμεων) τις προϋποθέσεις για να βγάλουν ένα τόσο μεγάλο σε ένταση παιχνίδι.

Ως εκ τούτου, ακόμη και η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού θα αποφασιστεί οριστικά το βράδυ της Δευτέρας (8/5) λίγο πριν από την έναρξη του αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Παραμένουν στα ίδια επίπεδα τα θετικά κρούσματα

Όλο το ποδοσφαιρικό τμήμα του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε το πρωί της Κυριακής (7/5) σε νέο κύκλο μοριακών τεστ (PCR), μετά το «ξέσπασμα» του κορονοϊού που ταλαιπωρεί τους «πράσινους» από την Παρασκευή (5/5), όταν και διαγνώστηκαν 24 μέλη της ομάδας με την Cοvid-19.

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε -ως όφειλε- επισήμως τη Λίγκα το απόγευμα της Κυριακής (7/5) με το που πήρε τα αποτελέσματα των εξετάσεων, ούτως ώστε να έχει πλήρη γνώση για την κατάσταση και ο συνεταιρισμός, καθότι η κατάσταση παραμένει στα ίδια επίπεδα.

Στο νέο εργαστηριακό έλεγχο που έγινε, υπήρξαν μικρές αυξομειώσεις στα κρούσματα, καθότι ένας μικρός αριθμός παικτών που ήταν «καθαροί» τις προηγούμενες μέρες παρέδωσαν θετικά τεστ τούτη τη φορά, ενώ ένας άλλος μικρός αριθμός ποδοσφαιριστών που είχαν Covid-19, στον νέο κύκλο εξετάσεων ήταν αρνητικοί.

Οι «πράσινοι» θα υποβάλλουν σε εξετάσεις τους ποδοσφαιριστές κι όλα τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος και το πρωί της Δευτέρας (8/5), λίγες ώρες πριν από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, ούτως ώστε να αποφασιστεί ποιοι παίκτες του Παναθηναϊκού θα είναι διαθέσιμοι για τον μεγάλο αγώνα της 9ης αγωνιστικής των play off.

Ειδήσεις σήμερα:

Εύβοια: γυναίκα απανθρακώθηκε σε τροχαίο (εικόνες)

Εκλογές - Μητσοτάκης για νέα μέτρα: Youth pass, μείωση ΕΝΦΙΑ και αυξήσεις σε δημοσίους υπαλλήλους

“Άξιον Εστί” - Τέμπη: Τρισάγιο στην Μητρόπολη για τα θύματα της τραγωδίας (εικόνες)