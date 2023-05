Κόσμος

Τέξας: Αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος - Πολλοί νεκροί και τραυματίες (βίντεο)

Δεύτερη πολύνεκρη τραγωδία στο Τέξας μέσα σε λίγες ώρες. Αυτήν την φορά, ότανν όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Μπράουνσβιλ του Τέξας και ένας άνδρας που θεωρείται ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση, μετέδωσε το ABC News.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 8.30 το πρωί τοπική ώρα κοντά στο Ozanam Center, ένα κέντρο φιλοξενίας για μετανάστες και άστεγους, μετέδωσαν τα τηλεοπτικά δίκτυα CBS 4 και NBC 23, επικαλούμενα τον υπαστυνόμο Μάρτιν Σάντοβαλ του αστυνομικού τμήματος του Μπράουνσβιλ.

#BREAKING: 7 dead, 11 injured, after a vehicle ran over pedestrians at a bus stop outside a migrant facility in Brownsville, Texas. Migrants are the majority of the victims. pic.twitter.com/twTgLbszr2 — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 7, 2023

Μετανάστες είναι μεταξύ των νεκρών, δήλωσε ο Σάντοβαλ σε συνέντευξή του στο Fox News.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό συνέβη λίγες ώρες μετά το μακελειό σε εμπορικό κέντρο με τουλάχιστον εννέα νεκρούς, όταν άνδρας άνοιξε πυρ κατά του πλήθους.

#BREAKING 7 dead, up to 6 injured after car runs into pedestrians in Brownsville, Texas; alleged driver arrested https://t.co/L7weE6zSYh — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) May 7, 2023

