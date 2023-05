Κοινωνία

Κομοτηνή - Κούγιας: η ένταση, οι φοιτητές και η απάντηση του ποινικολόγου μέσω του ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι απαντά ο Αλέξης Κούγιας στα παιδιά που του επιτέθηκαν φραστικά, στην διάρκεια εκδήλωσης της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ, στην Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

Μ` ένα χαμόγελο ο Αλέξης Κούγιας, αντιμετώπισε ομάδα φοιτητών της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, που αντιδρούσαν στην παρουσία του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Θράκης, όπου έδωσε διάλεξη, καλεσμένος της Φοιτητικής παράταξης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ.

Η παρουσία του Αλέξη Κούγια είχε προκαλέσει την αντίδραση των αριστεριστών, από τη στιγμή που ανακοινώθηκε, λόγω των επιλογών του στην υποστήριξη συγκεκριμένων κατηγορουμένων!

Η φοιτητική οργάνωση της ΝΔ, που οργάνωσε την εκδήλωση στηλίτευσε την διακοπή της εκδήλωσης, που οργανώθηκε ενόψει των φοιτητικών εκλογών της Τετάρτης.

Ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε ότι «όλα αυτά τα χρόνια που πάω για διαλέξεις συμβαίνουν τέτοια μικροεπεισόδια».

Δηκτικά σχολίασε ακόμη ότι «όλοι αυτοί αλλά και οι γονείς τους παλαιότερα, με αποθέωναν όταν αναλάμβανα την υπεράσπιση του Αγγελέτου Κανά».

Παρακολουθήστε εικόνες από την ένταση στην διάρκεια της εκδήλωσης και όλη την απάντηση του Αλέξη Κούγια στους διαμαρτυρόμενους, μέσω του ΑΝΤ1:

