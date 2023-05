Οικονομία

Συντάξεις Ιουνίου: οι ημερομηνίες πληρωμής

Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα στους λογαρισμούς των συνταξιούχων.

Από την Παρασκευή 26 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσει η καταβολή των συντάξεων για τον μήνα Ιούνιο.

Σύμφωνα με το Νόμο, ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Συγκεκριμένα, οι συντάξεις για ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΔΕΗ θα γίνουν την Παρασκευή 26 Μαΐου και η κατάθεση θα γίνει μέχρι το απόγευμα Πέμπτης.

Επίσης, για το ΙΚΑ, τις τράπεζες, τον ΟΤΕ και το Δημόσιο η καταβολή των συντάξεων θα γίνει τη Δευτέρα 29 Μαΐου για ΑΜΚΑ που λήγει σε 1,3,5,7,9 (σημ: τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Παρασκευής 26/5).

Την Τρίτη 30 Μαΐου η καταβολή των συντάξεων θα γίνει για ΑΜΚΑ που λήγει σε 0,2,4,6,8 (σημ: τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων από το απόγευμα της Δευτέρας, 29/5).

