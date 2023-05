Πολιτική

Εκλογές - Τσίπρας: η συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ και το “αντιΣΥΡΙΖΑ” μέτωπο (βίντεο)

Μία συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, παραχώρησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε διακαναλική συνέντευξη σε περιδερειακά δίκτυα.

Τη βεβαιότητά του ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα είναι ο νικητής των εκλογών και θα μπορέσει να σχηματίσει κυβέρνηση με τον τρίτο που θα είναι το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε σε εφ' όλης της ύλης διακαναλική συνέντευξη που παραχώρησε σε στα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας.

Ο κ. Τσίπρας επιτέθηκε στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη απάντησε στις αιτιάσεις των αρχηγών των αριστερών κομμάτων, ενώ αμφισβήτησε τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τις αμφιβολίες του για την τηλεμαχία μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών: «Φοβάμαι ότι αυτή η τηλεμαχία δεν θα είναι μια τηλεμαχία όπου θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, δεδομένου ότι έχουν οριστεί για άλλη μια φορά κανόνες, που δεν επιτρέπουν το διάλογο, που δεν επιτρέπουν την ανταλλαγή απόψεων. Παράλληλοι μονόλογοι! Με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος αρνείται τον ουσιαστικό διάλογο και δεν προσέρχεται σε ένα διάλογο μεταξύ ημών των δύο. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα».

Κληθείς να σχολιάσει τους χαρακτηρισμούς του δημοσιογράφου Παναγιώτη Λάμψια στον ΣΚΑΙ είπε: «Τι να σχολιάσω… αυτές είναι φαιδρότητες. Αλλά τον δικαιολογώ τον συγκεκριμένο κύριο. Τον δικαιολογώ, διότι έχει κάθε λόγο να είναι εθελοντικά υβριστής μου. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτός που του έκοψε την αργομισθία στον ΟΑΕΔ. Ήταν από αυτούς τους συναδέλφους σας που ενώ δεν πατούσε ποτέ στο δημόσιο, έπαιρνε μισθό από το δημόσιο και ήταν από αυτούς τους δημοσιογράφους που κατηγορούσαν τους δημοσίους υπαλλήλους ότι «μαζί τα φάγαμε». Αυτή είναι μια παλιά πληγή».

Γενικεύοντας υποστήριξε ότι «Το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο χτίστηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια με τέτοιες παρεμβάσεις φαιδρότητας, τοξικότητας, αθλιότητας και με λάσπη στον αέρα. Πίσω απ' όλο αυτό βρίσκεται η Νέα Δημοκρατία, δεν βρίσκονται οι δημοσιογράφοι. Και αναρωτιέμαι: 30 χρόνια τώρα δεν έχουν αλλάξει τακτική; Μιλήσατε για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Τα ίδια επιχειρήματα. Στον πολιτικό αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη -γιατί Νέα Δημοκρατία Μητσοτάκη, έχει σημασία, δεν ήταν όλοι οι αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας σε αυτή την τοξικότητα- τα ίδια επιχειρήματα χρησιμοποιούσε. Έλεγαν τότε ότι ήταν αρχηγός της 17 Νοέμβρη!».

Στο ερώτημα γιατί να τον εμπιστευτεί ο κόσμος απάντησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει μια ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση το πρόγραμμά του, είναι η πρώτη του ευκαιρία να κυβερνήσει με βάση τα «θέλω» του και τα «πιστεύω» του. Διότι την προηγούμενη φορά κυβέρνησε με βάση τα «πρέπει» και την εθνική ανάγκη να βγάλει τη χώρα από την κρίση και την οικονομία από τη χρεοκοπία. Αν εμείς είχαμε την ευχέρεια να κυβερνήσουμε σε συνθήκες κανονικότητας όχι μνημονιακές και είχαμε την ευχέρεια να δαπανήσουμε 60 δις δεν θα ήταν σήμερα τα Νοσοκομεία στα χάλια που είναι, δεν θα ήταν τα σχολεία μας χωρίς καθηγητές και χωρίς βιβλία. Δεν θα ήταν τα Πανεπιστήμια χωρίς Τμήματα και χωρίς Καθηγητές, δεν θα υπήρχε αυτό το κοινωνικό κράτος το διαλυμένο, που υπάρχει σήμερα, για να πηγαίνουν 10 δισεκ. σε απ' ευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς». Συνεχίζοντας σημείωσε: «Τώρα έχουμε μάθει και από τα λάθη μας, γνωρίζουμε πως θα διαχειριστούμε και τις δημοσιονομικές δυσκολίες. Εμείς βγάλαμε τη χώρα από τη χρεοκοπία, αλλά κυρίως δεν είναι μόνο ότι ξέρουμε, είναι ότι τώρα μπορούμε. Διότι δεν θα είμαστε σε συνθήκες μνημονιακής αυστηρής επιτήρησης και δέσμευσης».

'Ανοιγμα σε όλους τους ψηφοφόρους

Ο κ. Τσίπρας έκανε άνοιγμα στους ψηφοφόρους ανεξαρτήτως πολιτικών αποχρώσεων λέγοντας: «Το ζήτημα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας, δεν έχει να κάνει με το αν κανείς είναι αριστερός, δεξιός ή κεντρώος. Η πολιτική Μητσοτάκη είναι μια πολιτική που θα διαλύσει και τους Αριστερούς και τους Δεξιούς και τους Κεντρώους, τη μεσαία Τάξη. Δεν ήταν σχήμα λόγου αυτό που είπα, ότι αν έχουμε άλλα τέσσερα χρόνια Μητσοτάκη, δεν θα έχουμε μεσαία Τάξη. Θα έχουμε πολύ φτωχούς και πολύ πλούσιους σε αυτή τη χώρα».

Ακολούθως αποδόμησε την διαχειριστική ικανότητα του πρωθυπουργού: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα τέσσερα αυτά χρόνια χωρίς δυσκολίες μνημονιακής επιτήρησης αύξησε 50 δισεκ. το δημόσιο χρέος, του το αφήσαμε 456 και έχει πάει στα 406. Αύξησε 40 δισεκ. το ιδιωτικό χρέος, 40 δισεκ. ευρώ έχει αυξηθεί το ιδιωτικό χρέος! Δεκαπλασίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Οι εισαγωγές μας είναι σχεδόν διπλάσιες από τις εξαγωγές μας, πια και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ένας διαχειριστής που το κόμμα του, το παρέλαβε με 180-200 εκατομμύρια δάνεια και έχει φτάσει 400 εκατομμύρια δάνεια. Δανεικά και αγύριστα! Χρέη εννοώ».

Αναφέρθηκε στις αυξήσεις κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ που υποσχέθηκε λέγοντας: «Δεν έχω βρει κανένα μικρομεσαίο επιχειρηματία που να μου πει ότι το πρόβλημά του είναι ο μισθός. Ούτε έναν. Ο μικρός και μεσαίος επιχειρηματίας δεν έχει πρόβλημα. Ίσα - ίσα γνωρίζει ότι αν αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και γενικά ο μισθός, θα αυξηθεί ο τζίρος του, θα αυξηθεί η ζήτηση, θα μπορεί να πάει να αγοράσει ο πολίτης αν αυξηθούν τα εισοδήματα και αυξηθούν οι μισθοί. 'Αρα είναι ωφέλεια για το μικρό και μεσαίο επιχειρηματία η αύξηση του μισθού. Έχουμε και μια σειρά μέτρα προστασίας της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Έχουμε την αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ, έχουμε την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. Έχουμε μια άλλη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα, να μπορούν να έχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Το 96% των επιχειρήσεων στη χώρα μας δεν έχει πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό».

Σε παρατήρηση ότι η ΝΔ έχει κοστολογήσει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ 83 δισεκ. απάντησε: «Μέχρι να πάμε στις εκλογές μπορεί να γίνει 160» και εξήγησε: «Η ΝΔ σε πανικό προσπαθεί να αποτιμήσει ψευδώς το οικονομικό κόστος του προγράμματός μας. Ο ίδιος ο κ. Σταϊκούρας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο το είχε αποτιμήσει 23-24 δισεκ. ευρώ. Λίγο αργότερα ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για 45. Όταν καταθέσαμε την προηγούμενη Παρασκευή μίλησαν για 83, μετά ο κ. Μητσοτάκης είπε 70, μετά ξαναείπε 85». Ακολούθως διαβεβαίωσε: «Το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο μέτρο - μέτρο. Έχει ένα σκέλος αύξησης των δαπανών σε ετήσια βάση που είναι γύρω στα 5,5 δισεκ. αυτή είναι η πραγματικότητα. Στην τετραετία εμείς υπολογίζουμε ότι θα έχουμε ένα συνολικό κόστος που θα είναι γύρω στα 20 δισεκ. ευρώ, το οποίο όμως θα καλυφθεί από την ουσιαστική αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας».

Κυβερνητική συνεργασία

Ακολούθως απάντησε στο ερώτημα του «ενός δισεκατομμυρίου», όπως το χαρακτήρισε για τον σχηματισμό κυβέρνησης την επομένη των εκλογών: «Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχουμε εκλογές με απλή αναλογική. Αυτός που θα έρθει πρώτος, θα έχει τη δυνατότητα να καθορίσει το παιχνίδι των μετεκλογικών συνεργασιών την επόμενη μέρα. Αυτός που θα έρθει πρώτος, θα έχει τη δυνατότητα να συγκροτήσει κυβέρνηση. Εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, θα έχει τη δυνατότητα να φτιάξει μια προοδευτική Κυβέρνηση. Ο πρώτος με τον τρίτο, θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν Κυβέρνηση με βάση τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας τούτη την ώρα. Ο κ. Μητσοτάκης αν μετά απ' όλα όσα έχει κάνει: υποκλοπές, διάλυση κοινωνικών σχέσεων, διάλυση κοινωνικού κράτους, όλα όσα έχει κάνει, παρ' όλα αυτά βγει πρώτος με μισή μονάδα, θα κατσικωθεί στην εξουσία, να το πω λαϊκά και θα επιχειρήσει με κάθε τρόπο να φτιάξει Κυβέρνηση, είτε με εκβιασμούς, είτε με πιέσεις, είτε με αποστασίες. Ο μόνος τρόπος αυτό να αποφευχθεί, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι μπροστά, να είναι πρώτο Κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ».

Ακολούθως εξήγησε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τη δυνατότητα να συγκυβερνήσει με το τρίτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, διότι απ' ό,τι είδα τις προγραμματικές τους θέσεις, δεν υπάρχουν διαφορές ουσιαστικές. Στα 11 σημεία που εμείς καταθέσαμε προχθές και είδα την επόμενη μέρα, μετά από δυο μέρες, κατέθεσαν το δικό τους πρόγραμμα, νομίζω ότι ουσιαστικές διαφορές δεν είδαμε. Γι' αυτό και δεν άκουσα τον κ. Ανδρουλάκη να βγει και να πει ότι το 5ο σημείο είναι προβληματικό, το 6ο σημείο είναι προβληματικό, ή να πρόσθεσε ένα ακόμα σημείο. Δεν άκουσα. Δεν ξέρω αν εσείς ακούσατε. 'Αρα λοιπόν, υπάρχει προγραμματική βάση. Από κει και πέρα, έχω δηλώσει κι άλλες φορές ότι η πορεία προς τις εκλογές είναι μια ανταγωνιστική πορεία».

Για τον Γιάνη Βαρουφάκη ανέφερε: «Έχω δηλώσει ευθαρσώς και το έχω ξεκαθαρίσει, υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Δεν έχω πρόβλημα με το κόμμα του, αλλά ο ίδιος ο κ. Βαρουφάκης έχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας, δεν είναι εύκολο να μπορέσεις να καθίσεις στο τραπέζι και να κουβεντιάσεις μ' έναν άνθρωπο ο οποίος το 2015 είχε αυτή τη συμπεριφορά όταν εμείς δίναμε τη μάχη για να σώσουμε τη χώρα, αυτός κατέγραφε τις συνομιλίες μας για να κάνει βιβλίο και να κάνει τον εαυτό του ήρωα. Και μας έβγαλε προδότες όλους εμάς που κρατήσαμε την κοινωνία όρθια. Δε μπορεί να ξεχαστούν όλα αυτά. Όπως επίσης, δε μπορεί να συλλάβει το μυαλό μου πώς είναι δυνατόν τούτη την ώρα να δίνει αυτή τη χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη, λες και είναι συνεννοημένοι. Να παρουσιάζει αυτή την εμμονή των σχεδίων Σόιμπλε ως αντικείμενο συζήτησης το 2023, όταν φύγαμε από την κρίση εκείνη».

Απάντησε όμως και στον Δημήτρη Κουτσούμπα: «Θέλω ν' απευθυνθώ στα ιστορικά κόμματα της σοσιαλδημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ. Δε μπορεί, ακόμα και αν έχεις σημαντικές διαφορές και θεωρείς ότι αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πλαίσιο -και αναφέρομαι στον κ. Κουτσούμπα- δε μπορείς να είσαι στη λογική «τι Πλαστήρας τι Παπάγος». Και μάλιστα να το πας ένα βήμα πιο κει, να λες, «χειρότερος ο ΣΥΡΙΖΑ», όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή που έβγαλε 2,3 εκατομμύρια ανασφάλιστους και τους έβαλε ξανά στο δημόσιο Σύστημα Υγείας, να λες «τι Πλαστήρας τι Παπάγος»; Και να λες είναι το ίδιο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας κι αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, απ' τη μια ν' ακούμε κριτική ότι έχουμε 80 δις κι απ' την άλλη να λένε «ίδιο είναι»: Ποιο είναι το ίδιο; Ότι θέλουμε να ξαναθεσμοθετήσουμε το 8ωρο και να μην υπάρχουν απλήρωτες υπερωρίες και να έχουμε Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας των εργαζομένων και να δώσουμε 880 ευρώ κατώτατο μισθό και να ξεπαγώσουμε τις τριετίες; Είναι το ίδιο; Αυτά έκανε ο Μητσοτάκης; Που ακολούθησε την πολιτική του ΣΕΒ; Είναι δυνατό να λέμε ότι είναι το ίδιο; Ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος που στηρίζει το Κομμουνιστικό Κόμμα, αισθάνεται άνετα με αυτές τις θέσεις;».

Απευθύνθηκε και στο Νίκο Ανδρουλάκη: «Ο ανταγωνισμός ο προεκλογικός έχει κι ένα όριο. Δε μπορείς να εμφανίζεσαι ως ο αποκλειστικός ιδιοκτήτης της πολιτικής παρακαταθήκης του Ανδρέα και να έχεις διμέτωπο και ν' αφήσεις ανοιχτό να συνεργαστείς με το κόμμα του Μητσοτάκη και με τα ορφανά του Καρατζαφέρη. Δε γίνεται αυτό. Αν ένα πράγμα έχουμε μάθει από την παρακαταθήκη του Ανδρέα, ήταν ότι ποτέ δεν είχε διμέτωπο. Είχε ένα μέτωπο απέναντί του, έναν εχθρό: τη Δεξιά. Τη Δεξιά του Μητσοτάκη μάλιστα, ακόμα περισσότερο.

Face control στην δεξιά πολυκατοικία

Σε ερώτηση για το αν τον φοβίζει ο κίνδυνος νοθείας στις εκλογές απάντησε: «Δεν με φοβίζει θέμα νοθείας γιατί στις εκλογές αυτές σε κάθε εκλογικό Τμήμα σε όλη τη χώρα, θα υπάρχει ένας αντιπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Και να θέλουν να κάνουν νοθεία, δεν θα μπορέσουν να την κάνουν. Αυτό το οποίο υπάρχει, είναι η προσπάθεια με κάθε τρόπο θεμιτό ή αθέμιτο, ο κ. Μητσοτάκης να επηρεάσει τις εκλογές. Τι εννοώ να επηρεάσει τις εκλογές; Το πόσα Κόμματα κατεβαίνουν και ποια Κόμματα κατεβαίνουν, είναι μια προσπάθεια έμμεσου επηρεασμού των εκλογών. Ουδέποτε στην τρίτη Ελληνική Δημοκρατία, από το 1974 και μετά δηλαδή, 49 χρόνια, υπήρξε συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Ουδέποτε υπήρχε η εξουσιοδότηση σε δικαστές να κρίνουν ποιο Κόμμα συνάδει και ποιο Κόμμα δεν συνάδει με το Σύνταγμα της χώρας. Ουδέποτε. Το θέμα τους δεν ήταν να κάνουν μπλόκο στον Κασιδιάρη, το θέμα τους ήταν να κάνουν face control σε ποιον θα κατέβει και ποιον δεν θα κατέβει από τη λεγόμενη δεξιά πολυκατοικία. Και έκοψαν τον κ. Νικολόπουλο, έκοψαν το Κόμμα του κ. Εμφιετζόγλου, έκοψαν το Κόμμα της κ. Λατινοπούλου, έκοψαν ακόμη και το Κόμμα του κ. Ευμορφίδη αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ο οποίος κινείται στο χώρο το Φιλελεύθερο, αλλά ήταν ένα Κόμμα που θα έπαιρνε ψήφους από τη ΝΔ».

Γενικεύοντας υποστήριξε ότι «εδώ και τέσσερα χρόνια ζούμε μια παρατεταμένη και διαρκή θεσμική εκτροπή» και πρόσθεσε: «Όταν έχεις ένα πρωθυπουργό ο οποίος δεν διστάζει να παρεμβαίνει στη Δικαιοσύνη, να χειραγωγεί τη Δικαιοσύνη, είναι όλα ανοιχτά για τον τρόπο με τον οποίο θα ακολουθήσει την λαϊκή ετυμηγορία την επόμενη μέρα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Μην αμφισβητήσει ο κ. Μητσοτάκης το αποτέλεσμα!».

Αναφέρθηκε στις νέες εξαγγελίες της κυβέρνησης λέγοντας: «Δεν το έχω ξαναδεί αυτό, δεν έχω ξαναδεί κυβέρνηση να προσέρχεται στις εκλογές, ν' ανακοινώσει το πρόγραμμά της και δέκα μέρες μετά, να κάνει αλλαγές και μάλιστα δυο εβδομάδες πριν την κάλπη. Αυτό και μόνο φανερώνει ότι μάλλον δεν είναι αληθής η εικόνα ότι καλπάζει άνετα προς τη νίκη ο κ. Μητσοτάκης, ότι χάνει. Χάνει και μέσα στον πανικό του κάνει διορθώσει στο πρόγραμμά του».

Σε ερώτηση για το αν θα καταργήσει τον ΕΝΦΙΑ απάντησε: «Δε μπορώ να βγω και να πω ότι θα καταργήσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Διότι, πλέον είναι φανερό ότι αποτελεί ένα φορολογικό έσοδο πάνω στο οποίο στηρίζεται η δημοσιονομική σταθερότητας της χώρας. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να βγω και να πω, είναι ότι θα μειώσουμε δραστικά το ΦΠΑ, που είναι ένας έμμεσος φόρος. Χώρες τριτοκοσμικές έχουν αυτό που έχει η Ελλάδα σήμερα, πάνω από 60% των εσόδων είναι από την έμμεση φορολογία. Και η έμμεση φορολογία είναι αυτή που πλήττει τους αδύναμους και τους μεσαίους. Η άμεση φορολογία γίνεται με βάση τα εισοδήματά σου. Είπα όμως πιο πριν ότι ένα πρόβλημα στη χώρα είναι ότι δε μπορούμε να έχουμε μια ακριβή αποτύπωση των εισοδημάτων και έχουμε μεγάλη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή».

Οι πολίτες δεν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις

Για το θέμα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο απάντησε: «Δεν είναι πρωτοφανές αυτό. Οι δημοσκοπικές εταιρείες έχουν μια συστηματική αδυναμία να εντοπίσουν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ισχυρίζομαι ότι εδώ υπάρχει μια γενικευμένη θεωρία συνωμοσίας, ισχυρίζομαι ότι το εργαλείο αυτό που είναι η μέτρηση ή οι μετρήσεις έτσι όπως παραδοσιακά γίνονται, έχουν μια επιπλέον αδυναμία να προσεγγίσουν το ΣΥΡΙΖΑ, από ό,τι είχαν από όταν δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη λαϊκή δυναμική σ' ένα πλατύ λαϊκό κίνημα».

Ακολούθως ανέφερε ότι οι πολίτες δεν απαντάνε στις δημοσκοπήσεις: «Έχουμε και μια καθεστωτική λογική, σε κάθε βήμα αυτής της κυβέρνησης. Πιστεύετε λοιπόν ότι ένας πολίτης που τον παίρνει μια δημοσκοπική εταιρεία τηλέφωνο, και του λέει ‘καταγράφεσαι τώρα, τι θα ψηφίσεις;', θα πει με ευκολία οτιδήποτε άλλο; Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή 5 στους 7 δεν απαντάνε; Με το που προκηρύχθηκαν εκλογές ζητήσαμε να βγάλουν οι εταιρείες τα αστάθμιστα δεδομένα τους. Και αρνήθηκαν. Γιατί αν τα βγάζανε, θ' απαξιώνονταν στη συνείδηση της κοινής γνώμης. Διότι δε βρίσκουν ΣΥΡΙΖΑ πάνω από 15% στις μετρήσεις τους. Το ξέρετε αυτό; Δε βρίσκουν. Δεν απαντάει ο κόσμος. Φοβάται ν' απαντήσει; Δε θέλει ν' απαντήσει; Έχει αντισυστημική στάση, μια σειρά από λόγους είναι αυτοί. Αν μου φέρουν μια μέτρηση με κάλπη, θα δείτε άλλο αποτέλεσμα».

Για το πώς θα χειριστεί τις ευθύνες της τραγωδίας των Τεμπών απάντησε: «Όταν 57 οικογένειες τούτη την ώρα ζητάνε δικαιοσύνη, νομίζω ότι είναι υποχρέωση όλων μας, ν' αφήσουμε τη δικαιοσύνη ελεύθερη ν' αποδώσει δικαιοσύνη. Από κει και πέρα προφανές είναι ότι αν η υπόθεση αυτή έρθει στη Βουλή, θα δούμε πώς θα πράξουμε, αν υπάρχει προοδευτική πλειοψηφία που θα υπάρχει πιστεύω στη Βουλή. Το όριο της διάκρισης της πολιτικής και της ποινικής ευθύνης είναι πολλές φορές πολύ ευαίσθητο και όχι τόσο ευδιάκριτο, αλλά θα περιμένουμε να δούμε το πόρισμα όχι των εμπειρογνωμόνων, που όρισε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά το πόρισμα της Δικαιοσύνης. Σε κάθε περίπτωση εμείς δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι θα θελήσουμε να κουκουλώσουμε μια τέτοια υπόθεση που απασχολεί.

Διάλογος με κόκκινες γραμμές με την Τουρκία

Κληθείς να σχολιάσει τις εκλογές στην Τουρκία ανέφερε: «Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα, όχι μόνο για την Ελλάδα αναμέτρηση στην Τουρκία. Διότι έχουμε για πρώτη φορά μια πολύ μεγάλη, ισχυρή πιθανότητα, ο πρόεδρος Ερντογάν να ηττηθεί ενώ είναι στα πράγματα σχεδόν 20 χρόνια εκεί, στη γείτονα χώρα». Εκτίμησε ότι θα διαμορφωθεί μία δυναμική διαλόγου ανάμεσα στην Τουρκία και την ΕΕ και τις ΗΠΑ και πρόσθεσε: «Εκεί λοιπόν, η Ελλάδα πρέπει να είναι σε εγρήγορση, ώστε να θέσει και τους δικούς της όρους σε αυτή τη νέα θετική ατζέντα. Να μπει και η δική μας θετική ατζέντα με όρους όμως πολύ συγκεκριμένους και με προϋποθέσεις. Η στρατηγική μας πρέπει να είναι ν' αξιοποιήσουμε τη θετική ατζέντα, και προοπτική τελωνειακής ένωσης - Ευρωπαϊκής Ένωσης - Τουρκίας για παράδειγμα, για να τη συνδέσουμε με την προσφυγή στη Χάγη, ώστε να λυθεί το κρίσιμο θέμα των διαφορών μας για την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, με απαράβατους όρους όμως, ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να θέσει υπό αμφισβήτηση επικράτειά της, δεν υπάρχει δηλαδή ζήτημα γκρίζων ζωνών και με τον επίσης απαράβατο όρο ότι έχει το δικαίωμα να αμύνεται των εδαφών της. άρα δεν υπάρχει θέμα αποστρατικοποίησης στα νησιά».

