Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Ζάκυνθο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σεισμική δόνηση σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στα ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,4 στην κλίμακα Richter, σημειώθηκε στις 07:53 στον θαλάσσιο χώρο 68 χλμ, δυτικά/νοτιοδυτικά του Αγίου Λέοντα Ζακύνθου.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 347 χλμ. Δ των Αθηνών, όπως ανακοίνωσε, εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)

Μενίδι: “αδέσποτη σφαίρα” χτύπησε στο κεφάλι παιδί σε νηπιαγωγείο (βίντεο)

Εκλογές Τουρκία - Ερντογάν: Μέθυσος ο Κιλιτσντάρογλου