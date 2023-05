Κόσμος

Εκλογές στην Τουρκία – Ομιλία Ιμάμογλου: Τραυματίες από την επίθεση με πέτρες

Τις αστυνομικές δυνάμεις ότι έμειναν άπραγες κατηγόρησε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης.

Σχεδόν δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν άγνωστοι πέταξαν πέτρες εν μέσω ομιλίας στελέχους της αντιπολίτευσης στο ανατολικό τμήμα της Τουρκίας χθες Κυριακή, μια εβδομάδα προτού διεξαχθούν οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη χώρα.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, προβεβλημένο στέλεχος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), κατήγγειλε χθες πως άγνωστοι πέταξαν πέτρες εναντίον του, καθώς μίλαγε ανεβασμένος στην οροφή του λεωφορείου με το οποίο κάνει περιοδεία στη χώρα, στο πλαίσιο της εκστρατείας.

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι που τον άκουγαν τραυματίστηκαν, τόνισε μέσω Twitter.

Το κόμμα έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό με ανθρώπους τραυματισμένους στα κεφάλια.

Ο κ. Ιμάμογλου κατήγγειλε πως οι δυνάμεις ασφαλείας έμειναν άπραγες εσκεμμένα, κάνοντας λόγο για προβοκάτσια. Τόνισε πως η επίθεση δεν είχε καμιά σχέση με τους κατοίκους της Έρζουρουμ (Θεοδοσιούπολη), όπου εκτυλίχθηκε.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού αντέδρασε κατά τρόπο που δεν άφησε αμφιβολίες για το πόσο έχει σκληρύνει ο τόνος στην προεκλογική εκστρατεία: «Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, που αποκαλεί τον κόσμο στην Έρζουρουμ προβοκάτορες, είναι ο ίδιος προβοκάτορας», ανέφερε.

