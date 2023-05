Πρίγκιπας Γουίλιαμ σε Βασιλιά Κάρολο: Μπαμπά, είμαστε όλοι περήφανοι για σένα

Life

Συγκίνησε ο Γουίλιαμ μιλώντας σε πλήθος 20.000 ατόμων, σε συναυλία μετά τη στέψη του βασιλιά Κάρολου.

Μετά από μια μεγαλοπρεπή τελετή με λάμψη και παραδόσεις 1.000 χρόνων ο πρίγκιπας Ουίλιαμ απέτισε φόρο τιμής στον πατέρα του και βασιλιά Κάρολο στην επίσημη Συναυλία της Στέψης που πραγματοποιήθηκε στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

«Μπαμπά, είμαστε όλοι τόσο περήφανοι για σένα», είπε ο πρίγκιπας μιλώντας στην εντυπωσιακή σκηνή μπροστά σε 20.000 άτομα σύμφωνα με την Dailymail.

«Όπως είπε η γιαγιά μου όταν στέφθηκε, η στέψη είναι μια δήλωση των ελπίδων μας για το μέλλον. Και ξέρω ότι είναι εκεί πάνω και μας παρακολουθεί με αγάπη. Και θα ήταν πολύ περήφανη μητέρα», ήταν τα πρώτα λόγια της ομιλίας του και πρόσθεσε.

«Παρ' όλο που οι εορτασμοί είναι υπέροχοι, στην καρδιά της υπάρχει ένα απλό μήνυμα: Η υπηρεσία των πολιτών της Βρετανίας. Οι πρώτες λέξεις του πατέρα μου στο Αβαείο του Ουέστμινστερ ήταν μία δήλωση προσφοράς μια υπόσχεση να συνεχίσει να υπηρετεί».

Στην συνέχεια ο πρίγκιπας εξήρε τα επιτεύγματα ζωής του βασιλιά όπως το ίδρυμα Prince's Trust, το πρωτοποριακό έργο του για το περιβάλλον και για «το σημαντικότερο, ο πατέρας μου πάντα πίστευε ότι οι άνθρωποι κάθε θρησκείας από όλες τις κοινότητες αξίζουν να στηρίζονται. Αφιερώνω τον εαυτό μου να σας υπηρετώ όλους. Τον Βασιλιά, την πατρίδα και την Κοινοπολιτεία. Ο Θεός να σώζει τον Βασιλιά!» κατέληξε ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

