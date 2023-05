Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δολοφονία Καρολάιν: Νέοι μάρτυρες στη δίκη του πιλότου

Συνεχίζεται η δίκη του πιλότου που ομολόγησε τη δολοφονία της συζύγου του. Τι είπε ο δικηγόρος του στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Νέοι μάρτυρες θα καταθέσουν για την υπόθεση» δήλωσε ο δικηγόρος του, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης στην εκπομπή «Το Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας ότι, «η θέση του κατηγορούμενου δεν αλλάζει».

Αναγνώρισε ότι, ο εντολέας του αναγνωρίζει το ότι είναι ο ίδιος υπεύθυνος για το ότι έχασε τη γυναίκα του «και τιμωρείται χάνοντας το παιδί του». «Είναι αυτός υπεύθυνος και είναι η αυτοτιμωρία του», είπε σχετικά.

Σημείωσε ότι, μαθαίνει τα νέα για την κόρη του από τους γονείς του, που έχουν βιντεοκλήσεις με το παιδί, όπως τους επιτρέπεται και επιβεβαίωσε πως, ο πιλότος, «θα διαγωνιστεί στις πανελλήνιες τον Ιούνιο».

Σήμερα, μετά από τρεις αναβολές ξεκινά η δίκη σε δεύτερο βαθμός, στο Εφετείο. Στόχος του καταδικασμένου συζυγοκτόνου είναι να «σπάσουν» τα ισόβια. Για να τον πετύχει, θα προσκομίσει νέα στοιχεία και θα επικαλεστεί νέες μαρτυρίες, όπως είχε αποκαλύψει στο δελτίο του ΑΝΤ1 ο συνήγορος του.

Όπως είπε ο Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, θα υπάρξουν «αρκετοί νέοι μάρτυρες και έγγραφα, (ενν. που) θα έχουν τα στοιχεία της ανατροπής σε αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι θα γίνει και μία ορθότερη αξιολόγηση των συνθηκών που έλαβαν χώρα εκείνη την ημέρα, σχετικά με το αδίκημα το οποίο διέπραξε. Θεωρεί ότι θα εκτιμηθούν καλύτερα οι καταστάσεις, σχετικά με το αν πράγματι τέλεσε το αδίκημα «εν βρασμώ ψυχικής ορμής» και αν έχει όλες τις προϋποθέσεις, σχετικά με το νόμο, για κάποια ευμενέστερη αντιμετώπιση».





