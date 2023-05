Υγεία - Περιβάλλον

Γιώργος Καραμίχος: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον καρκίνο

Αφοπλιστικά ειλικρινής ο ηθοποιός αποκάλυψε την περιπέτεια που είχε με τον καρκίνο.

Ότι είχε καρκίνο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση αποκάλυψε ο Γιώργος Καραμίχος σε εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού, σημειώνοντας ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση.

«Όταν μου πρότεινε η φίλη μου, η Μαρία να συμμετάσχω στην εκδήλωση και είπα κατευθείαν ναι, δεν ήξερα ότι λίγες μετά θα λάμβανα την ίδια διάγνωση για τον εαυτό μου. Οπότε πριν από σχεδόν έναν μήνα έκανα επέμβαση και χθες πήρα τα νέα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνω χημειοθεραπείες», είπε ο ηθοποιός και συμπλήρωσε: «Την σκαπουλάραμε γιατρέ, με ένα χαπάκι για έναν χρόνο και κάτι».

«Δεν την έζησα αυτή τη μοναξιά και είναι η πρώτη φορά που το λέω δημοσίως γιατί τώρα μπορώ. Αξίζει να το πω εδώ γιατί το καταλαβαίνετε όλοι. Δεν ένιωσα καθόλου μοναξιά γιατί είχα την κόρη μου δίπλα μου», είπε ο Γιώργος Καραμίχος και τόνισε:

«Οπότε η συμβουλή είναι καν’ τε παιδιά. Βοηθάει γιατί πρώτον λες, “είναι το παιδί μου δίπλα και δεν θα πάθω τίποτα γιατί πρέπει εγώ να φροντίζω για το παιδί”.

Και είχα φίλους δίπλα μου. Όταν πήγα με το βαλιτσάκι να μπω στο νοσοκομείο, ήταν εκεί η Μαρία και άλλοι οκτώ φίλοι. Κάποιοι ήταν από την Αμερική, απλώς για να δουν ότι μπαίνω και να σιγουρευτούν ότι βγαίνω».

«Μετά τις δυο μέρες, που ήμουν στην εντατική, δεν ένιωσα ούτε μια στιγμή μόνος μου. Ήξερα ότι απ’ έξω είχα ανθρώπους που με αγαπάνε και τους αγαπώ. Κι όταν μετά από δύο ημέρες μου έδωσε η κόρη μου το κινητό, είδα μηνύματα από ανθρώπους δικούς μου που όλοι έγραφαν το ίδιο. “Στείλε μας όταν μπορέσεις απλώς ότι όλα καλά” και “ένα πράγμα θέλω να μου υποσχεθείς, ότι από εδώ και πέρα θα βρισκόμαστε πιο συχνά”», συμπλήρωσε ο Γιώργος Καραμίχος.

Όπως αποκαλύφθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό», ο ηθοποιός το διάστημα λίγο προτού διαγνωστεί ήταν σε συζητήσεις με τον ΑΝΤ1 για τη συμμετοχή του στο σήριαλ «Ο πρώτος από εμάς».

