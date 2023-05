Οικονομία

Φυσικό αέριο: Σενάρια για ακόμη μεγαλύτερη “βουτιά” στις τιμές

Το συμβόλαιο αναφοράς στο TTF υποχώρησε την περασμένη Παρασκευή έως και τα 35,20 ευρώ/MWh, ενώ κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία είχε ξεπεράσει τα 340 ευρώ/MWh.

Σε ρυθμούς χαμηλούς για τα δεδομένα της εποχής και για τις ανάγκες ανεφοδιασμού των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων κινούνται οι αγορές φυσικού αερίου της Ευρώπης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg. Το γεγονός εκπλήσσει δεδομένης της μεγάλης πτώσης που έχουν καταγράψει οι τιμές του καυσίμου. Όπως επισημαίνουν αναλυτές, η τάση είναι ενδεικτική των αυξανόμενων προσδοκιών για ακόμη μεγαλύτερη υποχώρηση των τιμών.

Οι προσπάθειες των Ευρωπαίων να γεμίσουν τις αποθήκες τους και να βρουν εναλλακτικούς προμηθευτές, περιορίζοντας σημαντικά την εξάρτηση από τη Ρωσία, απέδωσε καρπούς, οδηγώντας σε βουτιά την τιμή του φυσικού αερίου στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ (TTF), όπου διαπραγματεύονται τα συμβόλαια αναφοράς.

Το συμβόλαιο αναφοράς στο TTF υποχώρησε την περασμένη Παρασκευή έως και τα 35,20 ευρώ/MWh – επίπεδα που είχαμε να δούμε δηλαδή από τον Ιούλιο του 2021, όταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν ακόμη σκεφτόταν αν θα πρέπει να εισβάλει στην Ουκρανία και η διεθνής κοινότητα έδινε ελάχιστες πιθανότητες σε αυτό το ενδεχόμενο. Το καλοκαίρι μετά την εισβολή οι τιμές εκτινάχθηκαν σε πάνω από 340 ευρώ/MWh. Παράλληλα υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου, κοντά στα 75 δολάρια το βαρέλι. Στην αποκλιμάκωση των τιμών ενέργειας, που δημιουργούν μία αίσθηση επιστροφής στην «κανονικότητα», έχουν συμβάλλει βεβαίως και οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Η ζήτηση για θέρμανση φέτος ήταν χαμηλότερη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Και ενώ traders και παραγωγοί φυσικού αερίου προειδοποιούν πως η ενεργειακή κρίση δεν έχει τελειώσει, οι αγοραστές εμφανίζονται πεπεισμένοι ότι όχι μόνο δεν έχουμε μπροστά μας ενεργειακή κρίση, αλλά οι τιμές θα διολισθήσουν σε ιστορικό χαμηλό. Σύμφωνα με τον Κλάους Ράινις του ελβετικού trader πετρελαίου MET Holding το σενάριο που ακούγεται έντονα στην αγορά είναι η πτώση στα 10 ευρώ ανά MWh, δηλαδή σε επίπεδα 70% χαμηλότερα από τα σημερινά.

Ο ίδιος δεν το αποκλείει. Αλλά εκτιμά ότι αν αυτό συμβεί, δεν θα έχει διάρκεια. Η ζήτηση αναπόφευκτα θα αυξηθεί και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο πόλεμος παραμένει σε εξέλιξη 15 μήνες μετά την έναρξή του, δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού στο ενεργειακό μέτωπο.

