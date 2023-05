Αθλητικά

Άλκης Καμπανός - 5ος κατηγορούμενος: Είδα αίματα και “πάγωσα”

Ο οδηγός του οχήματος και πέμπτος κατηγορούμενος καταθέτει στη δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου.

Με απολογίες των 12 κατηγορουμένων συνεχίζεται για 30ή μέρα η δίκη για την άγρια οπαδική επίθεση εναντίον του 'Αλκη Καμπανού και των φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου 2022, στην περιοχή της Χαριλάου. Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο 5ος κατηγορούμενος, οδηγός του δεύτερου από τα τρία οχήματα, με τα οποία οι 12 εμπλεκόμενοι νεαροί (προσωρινά κρατούμενοι) κινήθηκαν στο σημείο του φονικού. Ο 23χρονος αποδέχθηκε ότι βρέθηκε στο σημείο, αλλά αρνήθηκε ότι ήρθε σε σωματική επαφή με τα θύματα και δη με τον αδικοχαμένο 'Αλκη.

«Πήγαμε για κλωτσιές, βρισιές εγώ δεν πήρα κάποιο όπλο μαζί μου» είπε ο νεαρός στην αρχή της απολογίας του. Καταθέτοντας τη δική του οπτική στο επίδικο περιστατικό ανέφερε - μεταξύ άλλων - τα εξής: «Φτάνουμε στην οδό Πλαστήρα, στη διασταύρωση με την Γαζή. Εκεί αντιλήφθηκα τα πέντε άτομα (τον 'Αλκη με την παρέα του). Με προσπερνάει το τρίτο όχημα, και σταματάει το μπροστινό. Ο συνοδηγός του πρώτου αυτοκινήτου μάς κάνει νόημα να περιμένουμε στο αυτοκίνητο».

«Είδα αίματα, τρόμαξα, πάγωσα»

Συνεχίζοντας να περιγράφει το περιστατικό και καθώς είχε ξεκινήσει η «συμπλοκή», ο ίδιος είδε τρία άτομα από το τρίτο όχημα να πλησιάζουν τα σκαλάκια της πολυκατοικίας, όπου συνέβη το έγκλημα. «Μετά από κάποια δευτερόλεπτα ανοίγουμε την πόρτα και πάμε στα σκαλάκια» ανέφερε ο 23χρονος, προσθέτοντας ότι τη στιγμή εκείνη είδε 3 με 4 άτομα να χτυπάνε με κλωτσιές ένα άτομο που ήταν πεσμένο στο έδαφος (σ.σ. επρόκειτο για τον 'Αλκη). «Είδα αίματα, εκεί τρόμαξα, πάγωσα. Δεν περίμενα να δω τόσο αίματα» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κληθείς από το δικαστήριο να αναφερθεί στα άτομα που είδε πάνω στα σκαλιά αλλά και τις κινήσεις τους, ο 23χρονος κατονόμασε τον 2ο κατηγορούμενο να «μαχαιρώνει τον φίλο του 'Αλκη» και τον 7ο κατηγορούμενο «να τραβάει» το ίδιο πρόσωπο. Πρόσθεσε δε, ότι αντιλήφθηκε το δρεπάνι «σαν μορφή πάνω στα σκαλιά» χωρίς όμως να είναι σε θέση να διακρίνει το πρόσωπο που το κρατούσε, ενώ από τα βίντεο που είδε μεταγενέστερα αναγνώρισε στο σημείο τον 4ο κατηγορούμενο.

Μητέρα 'Αλκη: «Πες ονόματα, ποιους είδες;»

Στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις της έδρας να κατονομάσει τα άτομα που είδε να συμμετέχουν στο επεισόδιο, ο κατηγορούμενος επικαλέστηκε σχετική αδυναμία λόγω σκότους, προκαλώντας την αντίδραση της μητέρας του 'Αλκη που παρενέβη στη διαδικασία λέγοντας: «πες ονόματα, ποιους είδες;».

Στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο αποδίδεται και η φράση «έγινε χοντράδα» που ειπώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο κατά τη διαφυγή τους. «Όταν γυρνούσαμε στο αυτοκίνητο τους είπα ότι έγινε «χοντράδα», είδα πολλά άτομα. Οδηγούσα και ήμουν αναστατωμένος. Γύρισα στο σπίτι, έψαξα στο κινητό εάν ανέβηκε κάτι στο Διαδίκτυο. Το πρωί πήγα στη δουλειά άνοιξα το facebook και είδα φωτογραφία από το σημείο. Έχασα γη κάτω από τα πόδια. Το είπα στον αδελφό μου».

Η απολογία του βρίσκεται σε εξέλιξη και στη συνέχεια τη σκυτάλη αναμένεται να πάρει ο 9ος κατηγορούμενος, επιβάτης του τρίτου αυτοκινήτου. Μέχρι στιγμής έχουν απολογηθεί οκτώ από τους δώδεκα κατηγορούμενους.

