Τσίπρας για ντιμπέιτ με Μητσοτάκη: “πολύ καλός λόγος για να πάμε σε δεύτερες εκλογές”

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε τηλεοπτική συνέντευξη του για τις μετεκλογικές συνεργασίες, για τον Νίκο Ανδρουλάκη και για τα νέα μέτρα που εξήγγειλε την Κυριακή ο Πρωθυπουργός.

Την άποψη ότι οι παροχές που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός, όπως τα 150 ευρώ στους νέους δείχνει «πανικό» εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη του στο Open.

«Με 50 και 150 ευρώ κανείς δε σώθηκε. Γυρνάνε και μπούμερανγκ αυτά», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, σχολιάζοντας πως ανακοινώθηκε η εν λόγω εξαγγελία 10 μέρες μετά την παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος, κάτι που «δε δείχνει σοβαρότητα», ούτε δίνει την «εικόνα ενός κόμματος που καλπάζει», όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.

Προσέθεσε ότι οι νέες εξαγγελίες για παροχές της τελευταίας στιγμής απαντάνε «σε πολύ καλά επεξεργασμένες θέσεις» του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Δε θα λυθεί το πρόβλημα των νέων με 150 ευρώ», σημείωσε τονίζοντας πως τα προβλήματα των νέων σχετίζονται με τις σπουδές τους, δηλαδή την ελάχιστη βάση εισαγωγής, με τη στεγαστική κρίση στην Ελλάδα, που αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ και με τις συνθήκες εργασίας, ελαστικές σχέσεις και χαμηλούς μισθούς.

Συμπλήρωσε ότι στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, περιλαμβάνονται μέτρα στήριξης για τις μητέρες, όπως ο διπλασιασμός του επιδόματος και για τα νέα ζευγάρια, όσον αφορά τη στέγη.

Για τις μετεκλογικές συνεργασίες

Σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε: «Όλα τα κόμματα διεκδικούν τον χώρο τους. Συνήθως τα μικρότερα κόμματα αισθάνονται και μια απειλή και το καταλαβαίνω. Θέλαμε την απλή αναλογική. Είναι αδιανόητο να θέλουν τα μικρότερα κόμματα την απλή αναλογική, για να μην υπάρχει αυτός ο εκβιασμός της ψήφου, αλλά να λένε όχι σε κυβέρνηση συνεργασίας. Τα ψέματα τελειώνουν. Οι εκλογές είναι απλής αναλογικής αλλά και απλής λογικής. Αυτός που θα κερδίσει θα έχει τον πρώτο λόγο για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Μην προεξοφλείτε ότι αυτές οι εκλογές θα είναι άγονες. Ο πρώτος και ο τρίτος θα έχουν τη δυνατότητα να φτιάξουν κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης τα μπερδεύει. Αν ο κ. Μητσοτάκης είναι έστω και μισή ομάδα πρώτος δεν θα πάρει το ρίσκο να πάει σε επαναληπτικές εκλογές. Προεκλογικά θα πει ότι αποκλείει τη συνεργασία, ωστόσο θα προσπαθήσει να σχηματίσει κυβέρνηση».

Και συνέχισε: «Αν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτος, πιστεύουμε ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Ο κ. Ανδρουλάκης αποφεύγει με ξεκάθαρο τρόπο να πει ότι με τη δεξιά του κ. Μητσοτάκη δεν συνεργάζομαι. Αυτό είναι το παράδοξο διεκδικεί την αποκλειστικότητα της κληρονομίας του κ. Παπανδρέου και να αφήνει ανοικτό να συνεργαστεί με τη δεξιά του Μητσοτάκη».

«Αν ο κ. Ανδρουλάκης ζητήσει να σχηματίσουμε κυβέρνηση αλλά χωρίς εμένα πρωθυπουργό, τότε θα πάρει και την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας.

Για τη δήλωση Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1 για ντιμπέιτ στις δεύτερες εκλογές

«Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός λόγος για να πάμε σε δεύτερες εκλογές. Δεν πιστεύω ότι πάμε σε επαναληπτικές εκλογές, να το έχει στο μυαλό του αυτό ο κόσμος. Οι προσεχείς εκλογές θα βγάλουν κυβέρνηση για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Όποιος είναι πρώτος, θα έχει τη δυνατότητα να διαμορφώσει τις κινήσεις εκείνες που θα δρομολογήσουν μια κυβέρνηση», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας για την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΑΝΤ1

