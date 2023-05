Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Δευτέρας για απρόσμενα γεγονότα (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Για διάστημα με πολλά απρόσμενα γεγονότα, αλλαγές σε διάφορα επίπεδα και σημαντικές αποφάσεις τις επόμενες δύο εβδομάδες, έκανε λόγο η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Δευτέρα.

Όπως είπε η αστρολόγος, «γίνονται πολλές συζητήσεις από τις 10 μέχρι τις 21 Μαΐου και θα βγουν αποφάσεις πολύ σημαντικές, καθώς ο Ερμής που σχετίζεται με την επικοινωνία είναι στους Διδύμους».

Η Λίτσα Πατέρα σημείωσε ότι «Ήλιος και Ουρανός φέρνουν απρόσμενα γεγονότα που θα παρουσιαστούν έως τις 25 του μηνός».

Προσέθεσε ότι «η Αφροδίτη έχει περάσει στον Καρκίνο και είναι ήσυχη, έχοντας φέρει ηρεμία στο σπίτι».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Μαρία Κορινθίου, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





