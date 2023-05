Οικονομία

Γεωργιάδης για Ναυπηγεία Ελευσίνας: Η Ελλάδα καταστράφηκε από τους κακούς συνδικαλιστές

Τόσο ο Υπουργός Ανάπτυξης, όσο και το Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας, άσκησαν έντονη κριτική στη ΓΣΕΕ και τον Πρόεδρο της, Γιάννη Παναγόπουλο.

«Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ο κ. Παναγόπουλος και η ΓΣΕΕ, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν πάει ποτέ στην Επιθεώρηση Εργασίας να καταγγείλουν το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνος δεν λαμβάνανε μισθούς και δώρα, εμφανίστηκαν ξαφνικά τώρα που είμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, μόνο και μόνο όχι φυσικά για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά για να τινάξουν στον αέρα το σχέδιο εξυγίανσης και να αφήσουν τους εργαζόμενους πάλι στο δρόμο».

Αυτό σημείωσε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με αφορμή την ανακοίνωση της ΓΣΕΕ ότι «απαιτεί την εντατικοποίηση των ελέγχων του ΣΕΠΕ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας και των τεχνικών κλιμακίων Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία». Όπως αναφέρει η ΓΣΕΕ «είναι απαράδεκτο την ώρα που η μισθοδοσία στα Ναυπηγεία Ελευσίνας επιδοτείται στην ουσία από το Πολεμικό Ναυτικό, η εργοδοσία να μην έχει καταβάλει Δώρο Πάσχα και να βαφτίζει καταβληθέντα για μισθούς χρήματα έναντι δεδουλευμένων ως Δώρο Χριστουγέννων.

Ήδη μετά από καταγγελία εργαζομένων και του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας, η Επιθεώρηση Εργασίας εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικού προστίμου ενώ παράλληλα απέστειλε στον αρμόδιο εισαγγελέα πλημμελειοδικών Αθηνών μήνυση κατά της επιχείρησης, έτσι ώστε να ασκηθούν οι ανάλογες ποινικές κυρώσεις».

Ο υπουργός συγκεκριμένα δήλωσε:

Οι εργαζόμενοι των Ναυπηγείων Ελευσίνος με μεγάλο αίσθημα ευθύνης δέχθηκαν το σχέδιο εξυγίανσης -το υπέγραψαν σε ποσοστό 97,8%- και το κατέθεσαν στο δικαστήριο με τη συναίνεσή τους. Το σχέδιο αυτό προβλέπει ότι μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης και την ίδρυση της νέας εταιρείας των Ναυπηγείων Ελευσίνος δεν θα πληρώνονται τίποτα περισσότερο παρά μόνο το μισθό τους από το Πολεμικό Ναυτικό και την τριμερή παλαιά συμφωνία του 2016. Αποφάσισαν ότι δεν θα διεκδικήσουν ούτε περαιτέρω μισθούς, ούτε Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, έως ότου εκδοθεί η δικαστική αυτή απόφαση.

Γιατί; Διότι ούτως ή άλλως δεν έπαιρναν μισθούς και Δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων εδώ και μια δεκαετία, χωρίς κανείς να ενδιαφερθεί για αυτούς και γιατί όλα τα χρωστούμενα μέχρι το Σεπτέμβριο του '21 θα τα πληρωθούν στο ακέραιο όταν ξεκινήσει το σχέδιο εξυγίανσης.

Ο κ. Πάνος Ξενοκώστας που ήδη έχει πάει πολλά πλοία στην Ελευσίνα και που πληρώνει τους εργαζόμενους επιπλέον των 800 ευρώ, χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα από το Νοέμβριο μέχρι σήμερα ως μη όφειλε, προκατέβαλε 3.000.000 ευρώ από τα χρωστούμενα των εργαζομένων, τα οποία, σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης, θα έπρεπε να τα καταβάλει μήνες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Δηλαδή έχει ρισκάρει αυτά του τα χρήματα, καθόσον αν το σχέδιο εξυγιάνσεως απορριφθεί από το δικαστήριο, τα χρήματα αυτά θα τα χάσει.

Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση ο κ. Παναγόπουλος και η ΓΣΕΕ, που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν πάει ποτέ στην Επιθεώρηση Εργασίας να καταγγείλουν το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Ελευσίνος δεν λαμβάνανε μισθούς και δώρα, εμφανίστηκαν ξαφνικά τώρα που είμαστε λίγες εβδομάδες πριν από την έκδοση της δικαστικής απόφασης, μόνο και μόνο όχι φυσικά για να προστατεύσουν τα συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά για να τινάξουν στον αέρα το σχέδιο εξυγίανσης και να αφήσουν τους εργαζόμενους πάλι στο δρόμο.

Ο κ. Παναγόπουλος και η ΓΣΕΕ απέδειξαν για άλλη μία φορά πως η Ελλάδα καταστράφηκε από τους κακούς συνδικαλιστές. Από εκείνους που έβαζαν το δικό τους συμφέρον πάνω από το συμφέρον των εργατών, τους οποίους υποτίθεται και εκπροσωπούν. Λυπούμαι πραγματικά για αυτό, αλλά δεν θα τους αφήσουμε να αφήσουν πάλι τους εργάτες στο δρόμο».

Στο μεταξύ, δελτίο Τύπου έχει εκδώσει και το Σωματείο Εργαζομένων Ναυπηγείων Ελευσίνας (ΣΕΝΕ) που διαμαρτύρεται για την ΓΣΕΕ και προσωπικά για τον πρόεδρο της Γιάννη Παναγόπουλο διότι, όπως αναφέρουν, μεταξύ άλλων, «απαξιώνουν αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των εργαζόμενων.

